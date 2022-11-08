Кудерметова в паре с Мертенс вырвала победу в Финале WTA! Соболенко осталась без титула

Неожиданными получились результаты полуфиналов на Итоговом чемпионате WTA в Форт-Уэрте. Победительницы своих групп проиграли, и в решающий матч вышли теннисистки, занявшие в квартетах вторые места. Сначала француженка Каролин Гарсия по всем статьям разделалась с гречанкой Марией Саккари, а затем в трёхсетовом противостоянии белоруска Арина Соболенко победила первую ракетку мира Игу Свёнтек. Арина за матч сделала 9 двойных и 12 эйсов, что является для неё наивысшим достижением в сезоне.

Сама белорусская теннисистка так оценила свою игру в полуфинале: «В действительности я не думала об эйсах. Я просто выбирала цель и шла к ней. Думаю, только благодаря этому я смогла подать столько эйсов. Этот день стал для меня невероятным с точки зрения подачи». Отметим, что Арина стала второй представительницей Беларуси в финале Итогового чемпионата WTA после Виктории Азаренко в 2011 году.

Соперницы по финалу 24-летняя Соболенко и 29-летняя Гарсия хорошо друг друга знают и встречались до этого на корте четыре раза. Сначала два поединка выиграла белоруска – В Цинциннати и Пекине-2018, а затем Каролин смогла выровнять счёт их личных встреч – в Чжухае-2018 и Цинциннати-2022. Отметим, что Гарсия оказалось самой возрастной среди восьмёрки участниц нынешнего турнира, а всего это для неё второе выступление в Финале WTA после розыгрыша-2017, где она была полуфиналисткой. Француженка так отозвалась о своей по своей сопернице по финалу: «Арина очень мощный игрок, с классной подачей, классным форхендом. Похоже, сейчас она играет в отличный теннис. Мы знаем, что она очень эмоционально проявляет себя, выполняя удары. Я играла с ней пару месяцев назад в Цинциннати. Теперь всё иначе. Очевидно, мне надо оказывать на неё давление. Постараюсь сыграть в свой теннис».

В первом сете теннисистки играли предельно собранно, сконцентрировавшись, прежде всего, на своих геймах. Небольшое количество ошибок у каждой из них не позволяло никому добраться даже до брейк-пойнта. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где не очень удачно сыграла Соболенко – 7:6 (7:4) в пользу француженки. Расстроившаяся Арина буквально провалилась в стартовом гейме второго сета и позволила сопернице повести с брейком. Затем белоруска отчаянно старалась поймать Каролин на ошибках, чтобы приблизиться к брейк-пойнтам, нервничала, стучала ракеткой о корт, но выровнять ситуацию на корте у неё не получалось. С этим небольшим преимуществом Гарсия и довела матч до победы – 7:6, 6:4 за 1 час 41 минуту.

Вот так Каролин Гарсия стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2022 года. Для неё этот титул – четвёртый в сезоне и 11-й в карьере.

Благодаря успеху в Форт-Уэрте француженка поднимется с 6-го места на 4-е в рейтинге 52 недель WTA, что является для неё повторением рекорда. Ну а Арина Соболенко будет 5-й ракеткой мира. Чемпионка Гарсия получила чек на $ 1,57 млн, а финалистка Соболенко – на $ 750 тыс.

Единственная российская участница Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде – Дарья Касаткина – не смогла выйти из группы, зато успешно сыграла в паре Вероника Кудерметова. Наша теннисистка вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в своей группе одержала три победы. В полуфинале российско-бельгийская пара разгромила дуэт Дезире Кравчик (США) / Деми Схурс (Нидерланды) – 6:1, 6:1 и вышла в финале на лучшую пару последних лет – Барбора Крейчикова / Катержина Синякова из Чехии. Финал получился упорным, участницы обменялись сетами и всё решалось на супер-тай-брейке. Поначалу Барбора и Катержина, защищавшие прошлогодний титул, повели 7:2. Однако Вероника и Элисе догнали соперниц и одержали победу – 6:2, 4:6, [11:9].

За победу девушки получили призовые на сумму $ 360 тыс. и по 1500 рейтинговых очков. Теперь Кудерметова вернётся на рекордное для себя 2-е место в парном рейтинге, а Элисе будет 5-й ракеткой мира. Отметим, что Вероника стала 7-й россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на Итоговом чемпионате WTA после Анны Курниковой (1999, 2000), Елены Дементьевой (2002), Надежды Петровой (2004, 2012), Марии Кириленко (2012), Екатерины Макаровой и Елены Весниной (2016).