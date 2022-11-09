Сместят ли Алькараса с первой строчки Надаль и Циципас? Всё решится в Турине на Итоговом!

Завершился регулярный сезон в ATP-туре, который по традиции завершал «Мастерс» в Париже. Результаты турнира получились весьма неожиданными – титул завоевал юный датчанин Хольгер Руне, который по ходу соревнований обыграл пятерых представителей топ-5, включая первую ракетку мира Карлоса Алькараса и 21-кратного победителя «Шлемов» Новака Джоковича. Но в Париже определился не только новый чемпион, но и полностью сформировалась восьмёрка участников Итогового турнира ATP в Турине. Ранее туда попали Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Новак Джокович и Даниил Медведев, а в Париже к ним добавились Андрей Рублёв и Феликс Оже-Альяссим. Впрочем, Алькарас был вынужден сняться из-за травмы, и его в Турине заменит Тейлор Фритц.

По итогам «Мастерса» в Париже произошли существенные изменения в рейтинге 52 недель ATP. Ведь кто-то получил крупные очки за выступление в нынешнем розыгрыше, а у кого-то сгорели баллы не только за этот прошлогодний турнир, но и за Итоговый чемпионат ATP – 2021. Дело в том, что соревнование для восьмёрки лучших традиционно начинается через шесть дней после Парижа – в воскресенье, а это та же самая неделя, на которой выпускают рейтинг. Одним из наиболее пострадавших от этого «двойного вычитания» оказался финалист прошлогодних Парижа и Турина Даниил Медведев, который на нынешнем «Мастерсе» проиграл в первом же матче и упал с третьего на пятое место. Ещё существеннее потерял позиции прошлогодний чемпион Турина Александр Зверев, который с шестого места в рейтинге откатился на 12-е. Десятку покинул не только Зверев, но и поляк Хуберт Хуркач, а поднялись в неё американец Тейлор Фритц и триумфатор Парижа-2022 – датчанин Хольгер Руне.

Теперь после «Мастерса» в Париже, когда стал известен список участников Турина, можно прикинуть рейтинговые расклады по окончании сезона-2022. До сих пор остаётся открытым вопрос, кто уйдёт первой ракеткой мира на межсезонье. Претендентов сейчас трое – нынешний лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас, который уже досрочно завершил этот год, и два его преследователя – Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас. Рафаэль отстаёт от Карлоса на 1000 очков, а грек – на 1470. По регламенту турнира в Турине восемь участников будут разбиты на две группы. Каждый теннисист на предварительном этапе проведёт три матча, и по два лучших спортсмена выйдут в полуфиналы, а затем состоится решающий матч. За каждую победу в группе начисляется 200 очков, за победу в полуфинале – 400, а в финале – ещё 500. Нетрудно подсчитать, что Стефаносу обогнать Алькараса помогут только пять побед на турнире – три в группе, одна в полуфинале и одна в финале. Иными словами, ему нужен титул без поражений в группе.

У Надаля для завоевания первого места есть два варианта. Первый – завоевать титул даже с одним или двумя поражениями в группе (если, конечно, при таких раскладах он вообще выйдет в плей-офф). Второй – испанец может обойтись только выходом в финал, но тогда обязательно без потери матчей в группе, и при этом Циципас не должен выиграть все пять матчей. Более того, есть небольшая вероятность, что Алькарас откатится на третье место. Дело в том, что поскольку Надаль и Циципас как первый и второй сеяные будут разведены при жеребьёвке по разным группам, то теоретически не исключена ситуация, когда каждый из них с первого места и без потери матчей дойдёт до финала, а там Стефанос победит Рафаэля. И тогда они оба обойдут Карлоса.

А на что могут рассчитывать россияне в рейтинге по итогам Турина? Как известно, третий год подряд в Восьмёрке сыграют сразу два теннисиста из России – Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а в 2019-м Медведев выступал один. Андрей за две попытки ни разу не вышел из группы, а вот Даниил в 2020-м стал чемпионом, а в 2021-м – финалистом. Если Медведев повторит свой успех двухлетней давности, то у него есть шанс подняться с пятого места на две позиции и завершить год в топ-3. Рублёв в случае пяти побед может с седьмой строчки перемахнуть сразу через три и впервые стать четвёртой ракеткой мира. Но многое, конечно, будет зависеть от выступления соперников.

Итоговый турнир ATP нынешнего сезона пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).