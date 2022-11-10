Медведев и Рублёв — в «группе смерти»! Турнирные расклады Итогового чемпионата ATP

В Турине прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP. На это соревнование отобрались восемь сильнейших теннисистов мира по итогам Чемпионской гонки – 2022. Причём одним из первых путёвку в Турин получил 19-летний испанец Карлос Алькарас, сейчас занимающий первое место в рейтинге. Однако из-за травмы, полученной на последнем в сезоне турнире – «Мастерсе» в Париже, испанский вундеркинд был вынужден досрочно завершить год и снялся с Итогового. Таким образом, состав Восьмёрки сейчас выглядит так – Надаль, Циципас, Рууд, Медведев, Оже-Альяссим, Рублёв, Джокович и Фритц. Ещё два запасных – Руне и Хуркач – в любой момент готовы вступить в борьбу, если у кого-то из вышеназванной восьмёрки возникнут проблемы.

По регламенту восемь теннисистов разбиваются на две группы по четыре человека и на предварительном этапе проводят круговой турнир. По его итогам по два лучших игрока из каждого квартета выходят в плей-офф, где вначале проводятся полуфиналы, а затем финал. За каждую победу на групповом этапе начисляется по 200 рейтинговых очков, за выигрыш полуфинала – ещё 400, а успех в финале гарантирует ещё 500. Таким образом, будущий чемпион может набрать до 1500 очков, если не проиграет ни одного матча на групповом этапе. Кроме рейтинговых очков, почётного трофея и титула, чемпион, одержавший все пять побед, получит рекордные $ 4,74 млн призовых. Таких сумм в истории тенниса не было даже на «Шлемах».

Перед самой церемонией жеребьёвки игроков поделили по корзинам в соответствии с их рейтингом. В первой оказались Рафаэль Надаль (вторая ракетка мира) и Стефанос Циципас (3), во второй – Каспер Рууд (4) и Даниил Медведев (5), в третьей – Феликс Оже-Альяссим (6) и Андрей Рублёв (7), в четвёртой – Новак Джокович (8) и Тейлор Фритц (9). Жребий поделил теннисистов по двум группам, которые получили названия по цветам итальянского флага. Надаль возглавил Зелёную группу, а Циципас – Красную группу. И Красную группу сразу же окрестили «группой смерти», поскольку, кроме Циципаса, туда попали оба россиянина – Медведев и Рублёв, а также 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович. В квартете у Надаля оказались Рууд, Оже-Альяссим и Фритц. Любопытно, что из Красной группы аж три человека выигрывали до этого Итоговый чемпионат – Медведев (2020), Циципас (2019) и Джокович (2008, 2012-2015), а вот в Зелёной – никто! Даже Надаль.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» так оценил итоги жеребьёвки: «Для меня однозначно, что фаворит – Джокович. Думаю, что остальные играли много раз друг против друга, и всегда есть интриги в их матчах. Я не хотел видеть Медведева с Рублёвым в одной группе. Мне было бы интереснее, чтобы они были в разных подгруппах. Потому что два русских в одной группе – уже не знаю, за кого болеть. Если оба выйдут из группы – будет сенсация. Если кто-то один – в порядке вещей. А если никто из наших не выйдет из группы, тогда это означает, что Циципас и Джокович в очень хорошей форме, а наши ребята уже устали от сезона».

Пессимистично настроен по поводу турнирных перспектив обоих россиян олимпийский чемпион и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников: «Думаю, ни Медведев, ни Рублёв из группы не выйдут. Почему? Потому что я так думаю. Не буду вдаваться в подробности, но моё личное мнение, что ни один, ни второй из группы не выйдет». Двукратный победитель «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский чуть более оптимистичен: «У Медведева и Рублёва очень сложная группа! Все – претенденты на выход в полуфинал. На мой взгляд, другая группа слабее. Сложно оценить перспективы на выход из группы. Циципас сейчас в неплохой форме, Джокович играет, Медведев, Рублёв. Все сейчас на подъёме. Попасть в одну группу… Это жеребьёвка. Шансы оценивать не буду, они есть и у того и у другого. Всё зависит от того, как будут играть. Я уже говорил, что по уровню игры и Медведев, и Рублёв способны выйти в полуфинал и дальше».

Рассмотрим турнирные расклады для Медведева и Рублёва. В воскресенье стартует Зелёная группа, а в субботу – Красная. В 1-м туре в Красной группе Циципас как второй номер посева сразится с последним номером – Джоковичем (8), а наши ребята сыграют друг с другом. Даниил ведёт в очном противостоянии 4-1, однако это единственное поражение он потерпел как раз в последнем их матче – в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2021. В другой паре этого квартета серб, несмотря на низкий номер посева, ведёт с огромным перевесом у грека – 9-2. Во 2-м туре, в среду, традиционно для этого турнира победители первого раунда сыграют друг с другом, а проигравшие – в другом матче. А в 3-м туре, в пятницу, пройдут оставшиеся встречи. У Медведева с Циципасом счёт личных встреч – 7-3, у Рублёва – 4-6. Джоковичу Даниил уступает – 4-7, а вот у Андрея с сербом равенство – 1-1.

Итоговый турнир ATP нынешнего сезона пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).