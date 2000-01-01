Соболенко — королева двойных ошибок 3-й год подряд! Но сезон всё равно завершила в топ-5

Одолела первую ракетку мира в 2021 году

Через год результаты спортсменки ещё улучшились. Зимой она выиграла в парном разряде на Australian Open, а затем поднялась на 4-ю строчку рейтинга WTA после победы на турнире в Мадриде над лидером Эшли Барти. А сезон белоруска завершила 2-й ракеткой мира.