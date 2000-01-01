В одном ряду с Курниковой и Весниной! Кудерметова выиграла Финал WTA и отомстила за ОИ

«Я так горжусь проделанной работой. По-моему, я очень стабильно провела весь сезон. Больше всего прибавила в психологии. Начала верить в себя. Что бы ни происходило, я каждый день прибавляла. Сохраняла положительный настрой», — так описала прошедший год спортсменка и пообещала стать ещё лучше.