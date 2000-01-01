В одном ряду с Курниковой и Весниной! Кудерметова выиграла Финал WTA и отомстила за ОИ

Как прошёл сезон-2022 для Вероники Кудерметовой
Невероятная победа в финале парного Итогового турнира стала достойной наградой для теннисистки, потерпевшей не самое приятное поражение на Олимпиаде. Справедливость восторжествовала!
Противостояние с Соболенко не принесло титул
В начале 2021 года Вероника впервые в карьере пробилась в финал — на турнире WTA-500 в Абу-Даби. Тем не менее завоевать титул не удалось — Арина Соболенко оказалась сильнее.
Обидное поражение на Олимпиаде в паре с Весниной
Отличные шансы поправить статистику у спортсменки были на Олимпиаде в Токио. Вместе с Еленой Весниной россиянка могла выйти в финал, но наш дуэт уступил чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой.
Увы, но и бронза ускользнула от наших великолепных девушек. Луиза Стефани и Лаура Пигосси в тяжелейшей борьбе одолели Кудерметову и Веснину и принесли медаль сборной Бразилии.
Расставание с Весниной пошло на пользу?
Как бы хороша ни была Елена, Веронике нужно было двигаться дальше. Россиянка встала в пару с бельгийкой Элисе Мертенс, с которой быстро нашла общий язык. Уже в январе текущего года теннисистки вышли в полуфинал Australian Open, где проиграли тем же Крейчиковой и Синяковой.
Успех в парном разряде, а что в одиночном?
Кудерметовой прочили большое будущее в парном разряде. Шамиль Тарпищев даже полагал, что Вероника сможет побороться за первую строчку рейтинга к концу сезона. Но до этого спортсменка старалась блеснуть и в одиночных турнирах.
Встреча с Касаткиной и борьба за Итоговый турнир
На «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до четвертьфинала, где встретилась с Дарьей Касаткиной. Вероника проиграла, но не стала унывать. Ещё был шанс попасть на Итоговый турнир. К сожалению, в одиночном разряде последнее место досталось не ей, а Марии Саккари.
Яркая победа в финале парного Итогового турнира WTA c Мертенс
Зато в парный финал Итогового турнира WTA Кудерметовой дорога была открыта. Тандем с Мертенс оказался непобедимым: в своей группе спортсменки одержали три победы, разгромили в полуфинале Дезире Кравчик и Деми Схурс, а в финале взяли реванш у Крейчиковой и Синяковой.
Уникальное достижение — наравне с Курниковой
Вероника не только завершила год на второй строчке мирового парного рейтинга, но и стала седьмой россиянкой, взявшей титул на парном Итоговом турнире.
До неё это удавалось лишь Анне Курниковой (1999, 2000), Елене Дементьевой (2002), Надежде Петровой (2004, 2012), Марии Кириленко (2012), Екатерине Макаровой (2016) и Елене Весниной (2016).
«Я так горжусь проделанной работой. По-моему, я очень стабильно провела весь сезон. Больше всего прибавила в психологии. Начала верить в себя. Что бы ни происходило, я каждый день прибавляла. Сохраняла положительный настрой», — так описала прошедший год спортсменка и пообещала стать ещё лучше.
В одном ряду с Курниковой и Весниной! Кудерметова выиграла Финал WTA и отомстила за ОИ
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