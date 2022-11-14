Очень подозрительно. Лучшие теннисисты мира массово снялись с Итогового турнира ATP — 2005

В середине 2000-х Китай получил право провести четыре подряд Итоговых турнира ATP (тогда назывался Masters Cup). Страна инвестировала огромные средства в строительство инфраструктуры, чтобы местные болельщики смогли вживую увидеть лучших теннисистов мира.

Однако самим спортсменам ехать в Китай не хотелось, несмотря на очень крупный по тем временам призовой фонд турнира в размере $ 4,5 млн. Причин этому было множество – неудобный часовой пояс, чуждая культурная среда, неуверенность в способности принимающей стороны обеспечить надлежащие бытовые условия и тому подобное.

Со всем этим игроки столкнулись в 2002 году, когда Итоговый тоже проходил в Поднебесной. В 2005-м Masters Cup вернулся в Шанхай, что привело к массовому бойкоту. Итоговый чемпионат года ATP, задумывавшийся как кульминация теннисного сезона, превратился едва ли не во второсортный турнир.

Надаль, Агасси, Роддин и Сафин сослались на травмы, Хьюитт — на семейные обстоятельства

С Masters Cup – 2005 в Шанхае снялись сразу пять топовых теннисистов. Таким образом, среди участников турнира остался только один игрок, которого можно назвать суперзвёздным без всяких оговорок,— Роджер Федерер. Почти все «отказники» ссылались на проблемы со здоровьем, и только Хьюитт нашёл другую отговорку.

Первым от участия в Masters Cup отказался Марат Сафин. Россиянину на правах победителя Australian Open путёвка на турнир полагалась автоматически. Сафин лечил травму колена с лета 2005 года. При этом его участие в Masters всерьёз рассматривалось до последнего момента. Окончательный отказ организаторы получили только в начале ноября – чуть более чем за неделю до старта соревнований.

Марат Сафин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Далее о неспособности выступить в Шанхае объявил австралиец Ллейтон Хьюитт, четвёртая ракетка мира на тот момент. 24-летний теннисист причиной своего отказа назвал желание провести время с женой Ребеккой Картрайт, которая, по его словам, должна была родить ребёнка в течение двух недель.

«Я крайне разочарован, так как мне всегда нравится играть на Итоговом турнире. Я прекрасно провёл время в Шанхае в 2002 году, выиграв турнир и сохранив статус первой ракетки мира по итогам года. Но у меня должен родиться ребёнок в ближайшие две недели, поэтому сейчас я не могу приехать в Китай. Желаю организаторам удачи. Уверен, что турнир проведут успешно. Надеюсь получить право сыграть на Tennis Masters Cup в Шанхае в следующем году», — сказал Хьюитт.

Ллейтон Хьюитт с женой Ребеккой Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Хьюитт сделал это заявление 7 ноября 2005 года. Итоговый турнир проводился 13-20 ноября. 29 ноября у Ллейтона родилась дочь Миа Ребекка Хьюитт, то есть чуть более чем через три недели после отказа австралийца от участия в Итоговом. Конечно, точные сроки появления ребёнка на свет спрогнозировать невозможно, но Хьюитт, вполне вероятно, лукавил и просто не хотел ехать в Китай из-за предыдущего неприятного опыта (в первую очередь в бытовом плане) игры в этой стране.

9 ноября с Итогового турнира снялся третья ракетка мира Энди Роддик. Американец сослался на травму, хотя до этого серьёзных проблем со здоровьем не испытывал.

«Я пытался продолжать тренироваться, но спазмы в нижней части спины продолжаются. После осмотра у медиков стало ясно, что я не смогу возобновить занятия теннисом в течение 10-14 дней. Я приношу свои извинения преданным болельщикам и спонсорам, которые ожидали моего участия в Masters Cup. Для меня стало большой честью отобраться на этот турнир третий год подряд. Понимаю, сколько времени и усилий ATP и китайское правительство потратили для проведения этого мероприятия. Знаю, что турнир будет иметь огромный успех. Я с нетерпением жду возможности начать тренировки перед новым сезоном и сделаю всё возможное, чтобы сыграть в Шанхае в следующем году», — сказал Роддик.

Энди Роддик Фото: A. Messerschmidt/Getty Images

Таким образом, ещё до официального старта Итоговый лишился одного победителя турнира «Большого шлема», а также третьего и четвертого номеров чемпионской гонки ATP. Ходили разговоры, что и лидер рейтинга Роджер Федерер также может проигнорировать соревнования в Китае и вот-вот сделает заявление об отказе. Но швейцарец всё-таки приехал в Шанхай. Возможно, причиной стали действия ATP.

Вице-президент Ассоциации теннисистов профессионалов Брэд Дрюэтт сразу после снятия Роддика заявил, что Энди, а также снявшиеся до него Сафин и Хьюитт будут материально наказаны. Сумма штрафа не называлась, но, вероятно, она была достаточно существенной, чтобы Федерер и другие звёзды как минимум сели на самолёт в Китай. К сожалению, это не прекратило странную лавину «снятий».

Исход Masters Cup в Шанхае уже не мог оказать никакого влияния на распределение мест в рейтинге по итогам года. Первую позицию ещё в октябре забронировал за собой Федерер. Но интересных моментов хватало. В частности, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль мог превзойти Роджера по важному показателю. Если бы Рафа победил на Masters Cup, то на его счету было бы 12 выигранных за год соревнований против 11 у Федерера.

Надаль быстро убил интригу. Рафа не вышел на первый матч Итогового с аргентинцем Гастоном Гаудио.

«Я повредил ногу ещё на турнире серии Masters в Мадриде в конце октября. Мне сложно тренироваться. Нога болит так, что даже наступать на неё больно. Уже в Шанхае после консультаций с докторами стало понятно, что играть мне противопоказано. Иначе можно существенно усугубить повреждение и надолго выбыть из строя», — объяснил своё решение Надаль.

Травмы в профессиональном спорте неизбежны, но всё выглядело так, будто Надаль формально прибыл Шанхай лишь бы избежать штрафа по аналогии с Сафиным, Хьюиттом и Роддиком. При первой же возможности Рафа отказался играть. На правдивость данной теории наталкивает последующее громкое снятие. Пятая ракетка мира Андре Агасси принимал участие в Итоговом в рекордный 13-й раз за карьеру. Он проиграл Николаю Давыденко (4:6, 2:6) в стартовом матче и решил не доигрывать групповой этап.

«Ещё только собираясь в Шанхай, я оценивал свои шансы на участие в турнире как 50/50. В итоге, несмотря на боль в травмированной лодыжке, решил выйти на корт. Результат плохой. Нет никаких шансов на то, что я смогу продолжить играть на Итоговом. Не повезло. Извините. Ужасно, что такое количество сильных игроков отказалось выступать здесь. Возможно, это знак — необходимо что-то менять, чтобы в концовке сезона теннисисты могли сохранить физические кондиции. Мячи летят быстрее, теннисисты бьют сильнее, темп игры возрос. Конечно, атлетизм парней тоже вышел на новый уровень, но график турниров всё равно слишком напряженный и не отвечает интересам нашего вида спорта»,— сказал Агасси.

Андре Агасси и Рафаэль Надаль Фото: Robert Laberge/Getty Images

Агасси, в отличие от Надаля, хотя бы один раз порадовал публику своим появлением на корте. Но все эти отказы выглядели подозрительно. Спортивные чиновники Китая после снятия Агасси обратились к руководству ATP с просьбой провести расследование проанализировать причины «лавины травм».

По сути, это была неформальная просьба любой ценой прервать поток «отказников». Усилия китайцев возымели эффект. Да, Агасси сыграл один матч, Надаль просто поучаствовал в традиционной фотосессии, а среди участников соревнований остался только один представитель первой четверки рейтинга и один победитель турнира «Большого шлема» — Роджер Федерер. Но бойкот прекратился. Не вмешайся китайцы, тот же Федерер вполне мог последовать примеру Рафы и Андре.

Гильермо Кория, Андре Агасси, Давид Налбандян, Рафаэль Надаль, Николай Давыденко, Роджер Федерер, Гастон Гаудио, Иван Любичич перед Итоговым-2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

От обилия звёздных «отказников» очень выиграли латиноамериканцы. Аргентинцы Гильермо Кория, Гастон Гаудио, Давид Налбандян и Мариано Пуэрта заменили Сафина, Хьюитта, Роддика и Надаля соответственно, а чилиец Фернандо Гонсалес пополнил состав участников после снятия Агасси.

Казалось, Федерер легко во второй раз подряд выиграет Masters Cup. Россиянин Николай Давыденко и хорват Иван Любичич особо не котировались на фоне швейцарца, не говоря уже о группе сменщиков из Южной Америки. Однако в финале Роджер сенсационно уступил Налбандяну (7:6, 7:6, 2:6, 1:6, 6:7). Этот решающий матч стал самым длинным в истории Итоговых турниров — 4 часа 33 минуты.

Давид Налбандян – победитель Итогового турнира ATP – 2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Организаторы сделали выводы после массового бойкота в 2005-м. С теннисистами наверняка провели закулисную работу и пригрозили жёсткими санкциями в случае отказов. В течение следующих трёх лет на Masters Cup в Шанхае было лишь одно снятие, причём Энди Роддик отказался играть в 2008-м после первого матча из-за травмы.

На Итоговые турниры в 2006-м и 2007-м Роддик приезжал и проводил их в полностью. Надаль и другие звёзды тоже перестали «косить». В период 2006-2008 годов в Шанхае действительно играли восемь сильнейших теннисистов планеты. Хорошо, что ATP очень быстро провела надлежащую работу после неудачного опыта в 2005-м и не лишила китайских болельщиков полноценного большого праздника с участием лучших из лучших.