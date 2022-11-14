Американец сдвинул Надаля на последнее место в группе. Расклады Итогового турнира ATP

Турин второй год подряд принимает сильнейших теннисистов мира. В воскресенье на Итоговом чемпионате ATP прошли матчи Зелёной группы. И уже определились лидеры в борьбе за выход в полуфинал.

Итоги первого дня. 13 ноября, воскресенье

По результатам жеребьёвки восемь участников турнира распределились на две группы – Красную и Зелёную. Интересно, что в Красном квартете оказалось сразу три чемпиона этого турнира прошлых лет – Медведев, Циципас и Джокович. И только Андрей Рублёв пока ещё ни разу не выходил в плей-офф. А в Зелёной группе оказались сразу три игрока, так или иначе связанные с семейством Надалей – сам легендарный Рафа, нынешний подопечный его дяди Тони – канадец Феликс Оже-Альяссим и норвежец Каспер Рууд, который тренируется в академии Рафаэля Надаля на Майорке. Четвёртым участником этого квартета оказался американец Тейлор Фритц, заменивший на турнире ещё одного испанца – первую ракетку мира Карлоса Алькараса.

В воскресенье в борьбу вступили участники Зелёной группы. В матче открытия турнира встретились прошлогодний полуфиналист Каспер Рууд и дебютант соревнований Феликс Оже-Альяссим. Норвежец в этом сезоне добрался до финалов на двух «Шлемах» — «Ролан Гаррос» и US Open, однако затем на нескольких турнирах выступил крайне неудачно, проигрывая в первом-втором матче. А вот Феликс, наоборот, к концу сезона обрёл уверенность и выиграл подряд три турнира – во Флоренции, Антверпене и Базеле. Его серию из 16 побед прервал только датчанин Хольгер Руне в полуфинале «Мастерса» в Париже.

Ранее Рууд и Оже-Альяссим играли трижды, и счёт личных встреч до нынешнего момента был 2-1 в пользу Каспера. Первая встреча в Майами-2019 осталась за Феликсом, а вот затем побеждал норвежец – в Мадриде-2021 и Монреале-2022. В первом сете теннисисты чётко контролировали свои подачи, не давая соперникам добраться даже до брейк-пойнта. Судьба партии решалась на тай-брейке, где успешнее оказался Рууд – 7:6 (7:4) за 1 час. В дальнейшем спортсмены продолжили уверенно играть на своих геймах. Лишь при счёте 3:3 небольшой провал случился у Оже-Альяссима, и норвежец тут же этим воспользовался, после чего довёл матч до победы – 7:6, 6:4. Отметим, что Феликсу не помогли 14 эйсов, 30 ударов навылет и в целом довольно чистая игра. За победу в этом матче Каспер получил 200 рейтинговых очков и $ 383 300 призовых.

В вечерней сессии встречались 36-летний Рафаэль Надаль и 25-летний дебютант турнира Тейлор Фритц. Надо сказать, что Рафаэль с 2005 года практически неизменно каждый сезон отбирается на Итоговый турнир ATP, но принял участие только в десяти из этих розыгрышей и только дважды дошёл до финала. Этого титула до сих пор нет в коллекции знаменитого испанца, в отличие от трёх других представителей «Большой четвёрки» — Федерера, Джоковича и Маррея. Добавим, что совсем недавно Рафаэль стал отцом и приехал в Турин со всем своим многочисленным семейством, включая отца, сестру и жену.

Важно отметить, что, помимо желанного для себя титула, Рафаэль борется на этом турнире ещё и за возможность вернуться на первое место в рейтинге. Для этого испанцу надо либо завоевать титул, либо дойти до финала без поражений на групповом этапе. Кстати, Алькараса, не выступающего на этом турнире из-за травмы, может обогнать и лидер посева из другой группы Стефанос Циципас. Но у того задача ещё сложнее – ему надо выиграть все пять матчей.

Надаль и Фритц ранее встречались трижды, и два раза пришлись на финалы. В Акапулько-2020 первенствовал Надаль, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2022 успех праздновал американец. В этом году теннисисты сыграли ещё один матч – в 1/4 финала Уимблдона, и тогда в пяти сетах Рафаэль переупрямил соперника. Правда, на полуфинал с Кирьосом испанец не вышел, сославшись на травму.

В Турине у Надаля сразу же начались проблемы на подаче. Фритц неплохо принимал, заставлял испанца много бегать и в итоге ошибаться. Уже в третьем гейме американец заработал брейк-пойнт, но не реализовал его. Ещё две попытки появились у Тейлора при счёте 3:3. Надаль снова выстоял и, как в первом матче турнира, первый сет закончился на тай-брейке. Испанец поначалу дрогнул, сделал двойную, отдал инициативу в руки соперника и догнать его уже не смог – 7:6 (7:3) за 59 минут в пользу Фритца. Во втором сете проблемы Рафаэля на своей подаче продолжились. Тейлор уже в четвёртом гейме заработал брейк-пойнт, но на этот раз сразу же свой шанс реализовал и повёл – 3:1. Через гейм у американца было ещё пять возможностей забрать чужую подачу, и во время последней Надаль сделал ему подарок, допустив двойную ошибку – 5:1. Так в итоге Фритц добился победы на своём дебютном Итоговом – 7:6, 6:1 за 1 час 39 минут.

Зелёная группа. 1-й тур



Рууд (Норвегия, 3) – Оже-Альяссим (Канада, 5) – 7:6, 6:4.

Надаль (Испания, 1) – Фритц (США, 8) – 7:6, 6:1.

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Таким образом, за счёт лучшей разницы геймов американец вышел в лидеры Зелёной группы, а Надаль сразу откатился в аутсайдеры. Во вторник в рамках 2-го тура лидеры этого квартета Рууд и Фритц сыграют друг с другом. Но и для проигравших Оже-Альяссима и Надаля ещё ничего не потеряно. Бывали случаи, когда в плей-офф выходили теннисисты даже с одной победой. Так что более точные расклады по выходу в полуфинал появятся после вторых матчей.

Расписание второго дня. Матчи понедельника, 14 ноября

Первым же матчем в Красной группе состоится российское дерби – Медведев – Рублёв. Состав пар 1-го тура определяется местом в рейтинге, поэтому Циципас как лидер квартета встретится с получившим седьмой номер посева Джоковичем. Кстати, у серба довольно комфортная разница личных встреч с греком – 9-2. Впрочем, и Медведев может похвастать солидным преимуществом над соперником – 4-1. Хотя необходимо добавить, что последний матч – в полуфинале Цинциннати-2021 – остался как раз за Рублёвым.

Групповой этап состоит из трёх туров, во время которых каждый теннисист сыграет с каждым. По два лучших теннисиста из квартета выйдут в плей-офф, который состоит из полуфиналов и финала.

Красная группа. 1-й тур

Медведев (Россия, 4) – Рублёв (Россия, 6)

Циципас (Греция, 2) – Джокович (Сербия, 7)

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Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».