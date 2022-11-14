Даниил Медведев vs Андрей Рублёв. Историческое российское дерби на Итоговом. LIVE!

Наши теннисисты впервые встречаются друг с другом в Финале ATP. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В понедельник на Центральном корте в Турине начнётся борьба в Красной группе. Сначала состоится российское дерби – Даниил Медведев – Андрей Рублёв, а в ночной сессии встретятся 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, уже побеждавший на Итоговом в 2019-м. Впрочем, у Медведева и Джоковича тоже есть в активе титулы в Финале ATP. Даниил и Андрей встречались пять раз, и счёт личных встреч пока 4-1 в пользу Медведева. Однако последний их поединок – в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – выиграл как раз Рублёв. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!