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Даниил Медведев – Андрей Рублёв: онлайн-трансляция матча на Итоговом ATP 2022, где смотреть, когда, сетка, расписание

Даниил Медведев vs Андрей Рублёв. Историческое российское дерби на Итоговом. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев – Андрей Рублёв
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Наши теннисисты впервые встречаются друг с другом в Финале ATP. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В понедельник на Центральном корте в Турине начнётся борьба в Красной группе. Сначала состоится российское дерби – Даниил Медведев – Андрей Рублёв, а в ночной сессии встретятся 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, уже побеждавший на Итоговом в 2019-м. Впрочем, у Медведева и Джоковича тоже есть в активе титулы в Финале ATP. Даниил и Андрей встречались пять раз, и счёт личных встреч пока 4-1 в пользу Медведева. Однако последний их поединок – в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – выиграл как раз Рублёв. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP Finals. Турин-2022. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
14 ноября 2022, понедельник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
5 		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Матч начался!
Live Даниил Сальников

Матч начался!

Теннисисты уже на корте. Всё внимание на нашу текстовую трансляцию!

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
14 ноября 2022, понедельник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
5 		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
16:04 Даниил Сальников

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о российском дерби: «Матч покажет, кто сильнее. Встречи на Итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым нет. Если брать опыт их предыдущих встреч и выступлений на Итоговом турнире, то перевес на стороне Даниила, но у Рублёва есть свои амбиции, и он будет цепляться за каждое очко. Победа в этом матче важна будет для обоих теннисистов, но на Итоговом турнире после первого матча ещё можно будет поправить своё положение. Борьба за деньги и очки будет в каждой встрече», — приводит слова Ольховского ТАСС.

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16:01 Даниил Сальников

«С Даниилом будет настоящая шахматная партия. Я ещё даже не смотрю на другие матчи. Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие», — добавил Рублёв.

16:00 Даниил Сальников

Медведев осторожно высказался по поводу предстоящей битвы с соотечественником: «С первого матча приходится играть со сложными соперниками. На этом турнире особая энергия, и мне нравится это. Надеюсь показать свой лучший теннис. Я чувствую уверенность, но перед первым матчем ничего нельзя знать наверняка».

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Надо сказать, что жребий выпал довольно необычный — в одной группе собрались все теннисисты, ранее побеждавшие на турнире — Медведев, Циципас и Джокович, а также Рублёв, ни разу не выходивший из группы. В другой — два дебютанта турнира — Оже-Альяссим и Фритц, прошлогодний полуфиналист Рууд и двукратный финалист Рафаэль Надаль. Отметим, что в богатой коллекции трофеев 36-летнего испанца не хватает как раз титула на Итоговом чемпионате ATP.

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Накануне уже стартовала Зелёная группа, и там грянула сенсация. 1-й номер посева Рафаэль Надаль в двух сетах уступил теннисисту, который попал в число участников только после снятия с турнира из-за травмы 19-летнего Карлоса Алькараса, занимающего с US Open первое место в рейтинге 52 недель ATP.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв •••

Заглавное фото: Juan Manuel Serrano Arce / Thomas Kronsteiner/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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