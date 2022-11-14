Даниил Медведев vs Андрей Рублёв. Историческое российское дерби на Итоговом. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В понедельник на Центральном корте в Турине начнётся борьба в Красной группе. Сначала состоится российское дерби – Даниил Медведев – Андрей Рублёв, а в ночной сессии встретятся 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, уже побеждавший на Итоговом в 2019-м. Впрочем, у Медведева и Джоковича тоже есть в активе титулы в Финале ATP. Даниил и Андрей встречались пять раз, и счёт личных встреч пока 4-1 в пользу Медведева. Однако последний их поединок – в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати – выиграл как раз Рублёв. Как будет на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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Матч начался!
Теннисисты уже на корте. Всё внимание на нашу текстовую трансляцию!
Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о российском дерби: «Матч покажет, кто сильнее. Встречи на Итоговом турнире всегда проходят непредсказуемо, поэтому явного фаворита в матче между Рублёвым и Медведевым нет. Если брать опыт их предыдущих встреч и выступлений на Итоговом турнире, то перевес на стороне Даниила, но у Рублёва есть свои амбиции, и он будет цепляться за каждое очко. Победа в этом матче важна будет для обоих теннисистов, но на Итоговом турнире после первого матча ещё можно будет поправить своё положение. Борьба за деньги и очки будет в каждой встрече», — приводит слова Ольховского ТАСС.
«С Даниилом будет настоящая шахматная партия. Я ещё даже не смотрю на другие матчи. Верю, что оба мы покажем отличный уровень, от которого зрители получат удовольствие», — добавил Рублёв.
Медведев осторожно высказался по поводу предстоящей битвы с соотечественником: «С первого матча приходится играть со сложными соперниками. На этом турнире особая энергия, и мне нравится это. Надеюсь показать свой лучший теннис. Я чувствую уверенность, но перед первым матчем ничего нельзя знать наверняка».
На нынешнем турнире будет разыгран рекордный призовой фонд, а также невероятно высокий чек получит будущий чемпион. Подробнее — в нашей материале.
Надо сказать, что жребий выпал довольно необычный — в одной группе собрались все теннисисты, ранее побеждавшие на турнире — Медведев, Циципас и Джокович, а также Рублёв, ни разу не выходивший из группы. В другой — два дебютанта турнира — Оже-Альяссим и Фритц, прошлогодний полуфиналист Рууд и двукратный финалист Рафаэль Надаль. Отметим, что в богатой коллекции трофеев 36-летнего испанца не хватает как раз титула на Итоговом чемпионате ATP.
Самое время ознакомиться с фактами и цифрами Итогового чемпионата ATP в Турине — 2022.
Накануне уже стартовала Зелёная группа, и там грянула сенсация. 1-й номер посева Рафаэль Надаль в двух сетах уступил теннисисту, который попал в число участников только после снятия с турнира из-за травмы 19-летнего Карлоса Алькараса, занимающего с US Open первое место в рейтинге 52 недель ATP.
Менее часа осталось до главного для российских болельщиков матча предварительного этапа Итогового чемпионата ATP — 2022 в Турине. Самое время ознакомиться с историей противостоянии Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
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