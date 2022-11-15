«Это кошмар». Российские теннисисты попали в крайне неловкую ситуацию на Итоговом-2017

С 2017 года предварительной частью Итогового чемпионата ATP является турнир Next Gen ATP Finals. Перед стартом главного турнира с участием лучших теннисистов мира на корте соревнуются их более юные коллеги в возрасте не старше 21 года.

Пять лет назад в дебютном молодёжном Итоговом турнире приняли участие россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, а также канадец Денис Шаповалов, хорват Борна Чорич, американец Джаред Дональдсон, итальянец Джанлуиджи Квинци и кореец Чон Хён. Все они попали в крайне неловкую ситуацию. Организаторы в Милане провели церемонию жеребьёвки настолько неудачно, что разгорелся скандал, который нечасто можно увидеть у взрослых спортсменов.

ATP обвинили в сексизме из-за странной церемонии

Next Gen ATP Finals – 2017 уникален не только тем, что представлял собой первое соревнование лучших молодых теннисистов планеты. На этом турнире организаторы решили опробовать ряд новшеств. Главные из них: геймы до четырёх очков, а не шести (тай-брейк при счете 3:3); система hawk-eye вместо линейных судей; если мяч при подаче задевает сетку, но попадает в нужный квадрат, то игра продолжается; разрешается помощь тренеров прямо по ходу матча. Заслуживают внимания и призовые в размере $ 1,2 млн, что является очень солидной суммой для молодёжи.

Все эти интересные и необычные для тенниса моменты отошли на второй план, как собственно и сами матчи на корте. Проводившийся 7-11 ноября Итоговый для молодёжи запомнился по другой причине. В течение всего быстротечного турнира теннисный мир только и делал, что обсуждал инцидент, случившийся на жеребьёвке.

Андрей Рублёв, Денис Шаповалов, Чон Хён, Джанлуиджи Квинци, Даниил Медведев, Джаред Дональдсон, Борна Чорич и Карен Хачанов позируют с моделями Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

6 ноября 2017 года восемь теннисистов были распределены в две группы, которые возглавили первые сеяные Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Они вышли на подиум по очереди в сопровождении итальянских моделей с табличками «А» и «B».

Остальные участники в порядке рейтинга выбирали одну из оставшихся моделей, шли с ней по подиуму, после чего девушка показывала букву, соответствующую группе, спрятанную где-то на её теле. Следующий теннисист делал то же самое с девушкой, которую не выбрал предыдущий.

Андрей Рублёв Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Задумка организаторов состояла в том, чтобы представить Милан как главную столицу мировой моды. Для этого и были приглашены девушки, блистающие на подиуме. Однако сам сценарий мероприятия и его исполнение оказались крайне неудачными. Особенно это касается отбора девушек по принципу «какая больше понравится» участниками турнира. ATP и спонсор турнира Red Bull подверглись массовым обвинениям в сексизме.

«Теннисное сообщество отреагировало на это представление, оценив его как «трэш», «позор» и «угнетение», — написало британское издание Telegraph.

Борна Чорич Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

В сексизме организаторов также обвинил журналист New York Times Бен Ротенберг. «На церемонии жеребьевки ATP Next Gen в Милане теннисисты выбирали моделей для определения своих групп. Абсолютно неудачная, провокационная и раздражающая идея», — написал Ротенберг в соцсети.

Организаторы Итогового поняли всю серьёзность ситуации и сразу же поспешили извиниться.

«ATP и Red Bull приносят извинения за оскорбление чувств, нанесенное жеребьёвкой турнира Next Gen ATP Finals. Мы хотели показать Милан как одну из мировых столиц моды, но исполнение оказалось безвкусным и неприемлемым. Мы глубоко сожалеем об этом и хотим заверить, что в будущем подобное не повторится», — говорится в заявлении.

Однако теннисный мир уже было не остановить. Бывшая французская теннисистка Амели Моресмо сделала репост записи Ротенберга и коротко написала: «Позор». Джуди Маррей, мать 3-кратного победителя «Больших шлемов» Энди Маррея, тоже высказалась лаконично: «Это кошмар».

Амели Моресмо Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Ещё одна француженка Ализе Корне тоже осталась не в восторге от церемонии.

«Прекрасная работа, АТР! Вы ведь называете это прогрессивным проектом, да?» — написала Корне в соцсети.

Нашлись критики и среди представителей мужского тенниса. Бывший капитан сборной США Патрик Макинрой написал следующее: «Эй, ATP, ты чем думаешь?»

Карен Хачанов Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Итоговый турнир для молодёжи проводился мужской ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) совместно с Федерацией тенниса Италии. Обе стороны принесли извинения, однако никто не хотел брать на себя ответственность за сценарий церемонии жеребьёвки. Но всё-таки вина лежит скорее на итальянцах, чем на ATP. Местный спортивный журналист Микеле Галоппини, по сути, в этом признался.

«Хочу принести всем извинения за позорную церемонию жеребьёвки молодёжного Итогового. У итальянцев со вкусом должно быть лучше», — отметил Галоппини.

Денис Шаповалов Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Сами участники турнира от критики в адрес ATP воздержались, но на церемонии выглядели в лучшем случае смущёнными. Денис Шаповалов нервно смеялся и пытался делать вид, что ему нравится происходящее.

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов улыбались, но всё-таки в их взглядах читалось недоумение. Чон Хён и вовсе был готов провалиться сквозь землю, проведя всю церемонию со смущённым выражением лица.

Чон Хён Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Как ни странно, именно Чон Хён в итоге стал победителем первого Итогового турнира для молодёжи. В финале кореец обыграл Андрея Рублёва. Даниил Медведев стал третьим, Борна Чорич – четвёртым. Хотя успешную карьеру на взрослом уровне Чон построить не смог, в отличие от Медведева и Рублёва, которые сейчас стабильно входят в топ-10 рейтинга взрослых теннисистов и участвуют в Итоговом турнире 2022 года в Турине.

Что касается инцидента на жеребьёвке, то организаторы сдержали обещание. Больше ничего подобного на Итоговых не повторялось. В какой-то степени это пошло турниру для молодёжи во вред. Всё-таки о соревнованиях восходящих звёзд говорят очень мало.

Победа американца Брэндона Накашимы в этом году фактически осталась незамеченной в СМИ. Случись что-то вроде скандала с моделями в 2017-м, ситуация была бы иной. Как известно, чёрный пиар – тоже пиар, особенно если иных способов популяризации турнира нет в наличии.