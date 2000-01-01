Таинственные бутылочки Надаля и Джоковича! Что от нас скрывают лучшие теннисисты мира?

Теннисист всегда использует две бутылочки — сначала пьёт из одной, а затем — из другой. При этом он не любит, когда кто-то нарушает его гармонию. «Никогда не трогайте его бутылочки! Что бы не произошло», — говорил своим болбоям работник «Ролан Гаррос» Дэвид Портье.