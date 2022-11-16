Новак Джокович vs Андрей Рублёв. Битва за первое место в «группе смерти». LIVE!

Россиянин и серб уже выиграли по матчу в своём квартете и теперь сражаются за единоличное лидерство. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP 2022. В среду на Центральном корте в Турине продолжится борьба в Красной группе. Сначала состоится очный спор между Андреем Рублёвым и Новаком Джоковичем за единоличное лидерство в этом квартете, а затем сразятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас, у которых в пассиве уже есть по одному поражению. После сегодняшних поединков должна немного проясниться ситуация с выходом в плей-офф. У каждого в активе были победы над сегодняшним соперником. У Рублёва счёт личных встреч с Джоковичем ничейный – 1-1, а Медведев ведёт у Циципаса – 7-3. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!