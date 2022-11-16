Новак Джокович vs Андрей Рублёв. Битва за первое место в «группе смерти». LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP 2022. В среду на Центральном корте в Турине продолжится борьба в Красной группе. Сначала состоится очный спор между Андреем Рублёвым и Новаком Джоковичем за единоличное лидерство в этом квартете, а затем сразятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас, у которых в пассиве уже есть по одному поражению. После сегодняшних поединков должна немного проясниться ситуация с выходом в плей-офф. У каждого в активе были победы над сегодняшним соперником. У Рублёва счёт личных встреч с Джоковичем ничейный – 1-1, а Медведев ведёт у Циципаса – 7-3. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
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В Красной группе пока всё довольно запутанно. Небольшое преимущество есть у Джоковича, который пока не потерял сетов. И если сегодня он победит Рублёва без потери сета, то выйдет досрочно в плей-офф. В любом случае, после сегодняшнего дня ситуация должна немного проясниться. А пока фиксируем ситуацию в таблице.
|№
|Игрок
|1
|2
|3
|4
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|1
|7Новак Джокович
|16.11
|18.11
|6:4 7:6
|1 – 0
|2 – 0
|13 – 10
|2
|6Андрей Рублёв
|16.11
|6:7 6:3 7:6
|18.11
|1 – 0
|2 – 1
|19 – 16
|3
|4Даниил Медведев
|18.11
|7:6 3:6 6:7
|16.11
|0 – 1
|1 – 2
|16 – 19
|4
|2Стефанос Циципас
|4:6 6:7
|18.11
|16.11
|0 – 1
|0 – 2
|10 – 13
Таблица в Зелёной группе, у которой сегодня выходной, выглядит так:
|№
|Игрок
|1
|2
|3
|4
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|1
|3Каспер Рууд
|6:3 4:6 7:6
|7:6 6:4
|17.11
|2 – 0
|4 – 1
|30 – 25
|2
|8Тейлор Фритц
|3:6 6:4 6:7
|17.11
|7:6 6:1
|1 – 1
|3 – 2
|28 – 24
|3
|5Феликс Оже-Альяссим
|6:7 4:6
|17.11
|6:3 6:4
|1 – 1
|2 – 2
|22 – 20
|4
|1Рафаэль Надаль
|17.11
|6:7 1:6
|3:6 4:6
|0 – 2
|0 – 4
|14 – 25
Накануне завершились матчи 2-го тура в Зелёной группе. И уже известны некоторые расклады. Надаль точно займёт 4-е место и не выйдет в плей-офф. Рууд досрочно занял 1-е место в группе и будет ждать в полуфинале 2-го теннисиста из Красной группы. А второе место в Зелёной группе разыграют в четверг Оже-Альяссим и Фритц.
- 16 ноября 2022
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