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Новак Джокович – Андрей Рублёв: онлайн-трансляция матча на Итоговом ATP 2022, где смотреть, когда, сетка, расписание

Новак Джокович vs Андрей Рублёв. Битва за первое место в «группе смерти». LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович – Андрей Рублёв
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Россиянин и серб уже выиграли по матчу в своём квартете и теперь сражаются за единоличное лидерство. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP 2022. В среду на Центральном корте в Турине продолжится борьба в Красной группе. Сначала состоится очный спор между Андреем Рублёвым и Новаком Джоковичем за единоличное лидерство в этом квартете, а затем сразятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас, у которых в пассиве уже есть по одному поражению. После сегодняшних поединков должна немного проясниться ситуация с выходом в плей-офф. У каждого в активе были победы над сегодняшним соперником. У Рублёва счёт личных встреч с Джоковичем ничейный – 1-1, а Медведев ведёт у Циципаса – 7-3. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP Finals. Турин – 2022. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
16 ноября 2022, среда. 16:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
16 ноября 2022, среда. 23:00 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Live Даниил Сальников

В Красной группе пока всё довольно запутанно. Небольшое преимущество есть у Джоковича, который пока не потерял сетов. И если сегодня он победит Рублёва без потери сета, то выйдет досрочно в плей-офф. В любом случае, после сегодняшнего дня ситуация должна немного проясниться. А пока фиксируем ситуацию в таблице.

Игрок1234МатчиСетыГеймы
17Новак Джокович16.1118.116:4 7:61 – 02 – 013 – 10
26Андрей Рублёв16.116:7 6:3 7:618.111 – 02 – 119 – 16
34Даниил Медведев18.117:6 3:6 6:716.110 – 11 – 216 – 19
42Стефанос Циципас4:6 6:718.1116.110 – 10 – 210 – 13
14:13 Даниил Сальников

Таблица в Зелёной группе, у которой сегодня выходной, выглядит так:

Игрок1234МатчиСетыГеймы
13Каспер Рууд6:3 4:6 7:67:6 6:417.112 – 04 – 130 – 25
28Тейлор Фритц3:6 6:4 6:717.117:6 6:11 – 13 – 228 – 24
35Феликс Оже-Альяссим6:7 4:617.116:3 6:41 – 12 – 222 – 20
41Рафаэль Надаль17.116:7 1:63:6 4:60 – 20 – 414 – 25
14:03 Даниил Сальников

Накануне завершились матчи 2-го тура в Зелёной группе. И уже известны некоторые расклады. Надаль точно займёт 4-е место и не выйдет в плей-офф. Рууд досрочно занял 1-е место в группе и будет ждать в полуфинале 2-го теннисиста из Красной группы. А второе место в Зелёной группе разыграют в четверг Оже-Альяссим и Фритц.

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