Немыслимо. Россиянин сделал на Итоговом то, что никому не покоряется уже более десятилетия

Подавляющее большинство турниров заканчивается для теннисистов после первого поражения. Итоговый чемпионат ATP является исключением из правил. На групповом этапе спортсмен может допустить одну и теоретически даже две осечки, не выбыв из борьбы за титул. Тем не менее значимость успешного начала крайне высокая. После поражения в первом матче очень трудно прийти в себя в психологическом плане, когда у тебя в соперниках представители топ-8 мирового рейтинга.

В XXI веке только дважды теннисист побеждал на Итоговом, уступая в стартовой игре. Первым это сделал аргентинец Давид Налбандян в 2005-м, когда сначала проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в группе, а затем сломил его же сопротивление в финале из пяти сетов. Во второй раз подобное удалось российскому теннисисту Николаю Давыденко, который начал Итоговый-2009 с поражения от Новака Джоковича, но затем собрался и дошёл до финала, где оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

Успех Налбандяна слегка обесценивается, из-за того что он получил право участвовать в Итоговом турнире только благодаря массовому снятию звёздных теннисистов. В Шанхае не играли 2-5-й сеяные Рафаэль Надаль, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Андре Агасси. В свою очередь, Давыденко разбирался с лучшими из лучших. Николай совершил настоящий подвиг. Он особенно ценен в эпоху «Большой тройки» с тотальным доминированием Федерера, Надаля и Джоковича. Достижение Николая не из разряда «вечных», но, вероятно, продержится ещё очень долго. По крайней мере, уже более десятилетия никому не удаётся одержать победу на Итоговом, уступив в стартовой встрече.

Давыденко считался андердогом в финале с дель Потро

Николай Давыденко и Хуан-Мартин дель Потро стартовали на Итоговом-2009 неудачно. Аргентинец уступил в трёх сетах Энди Маррею (3:6, 6:3, 2:6), а россиянин проиграл в сложнейшем поединке Новаку Джоковичу (6:3, 4:6, 5:7). Оба сумели преобразиться в лучшую сторону. Во втором матче дель Потро переиграл Фернандо Вердаско, а Давыденко — Рафаэля Надаля. Судьба Николая и Хуан-Мартина решалась в третьем матче. Дель Потро сделал почти невозможное, одолев Роджера Федерера в трёх сетах (6:2, 6:7, 6:3). Хуан-Мартин вышел в полуфинал вместе со швейцарцем. Задача Давыденко на данном этапе была не такой сложной. Россиянин обыграл Робина Сёдерлинга (7:6, 4:6, 6:3) в трёх сетах. Удивительно, но из этой группы вылетели Новак Джокович и Рафаэль Надаль, а дальше прошли Давыденко и Сёдерлинг.

Николай Давыденко на Итоговом турнире ATP – 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В полуфинал Итогового-2009 прошли три теннисиста, которых там мало кто ожидал увидеть – Давыденко, дель Потро и Сёдерлинг. Многие напрасно заранее поспешили отдать титул Федереру. Сенсации не закончились на групповом этапе.



В паре дель Потро – Сёдерлинг небольшой перевес отдавали аргентинцу. Хуан-Мартин в напряжённом матче сломил сопротивление соперника из Швеции – 6:7, 6:3, 7:6. Давыденко же рассматривался как абсолютный аутсайдер в противостоянии с первой ракеткой мира Федерером, которому уступал 12 раз и никогда не обыгрывал. Но Николай не пал духом и добыл сенсационную победу – 6:2, 4:6, 7:5.

«Вся моя семья и все, кто меня поддерживает, ждали этого момента, когда я обыграю Федерера, потому что я обыграл всю «десятку», кроме него. Я думал, что, может быть, выиграю у него в 2010-м или в 2011-м, но это случилось в 2009-м, в конце сезона, и это приятно. Теперь я уверен в себе, потому что знаю, что, если обыграл всех лучших, значит, могу играть очень хорошо. При счете 4:5, 0:30 в третьем сете я подумал, что Федереру опять везёт. Он 12 раз обыграл меня. И в этот момент я начал думать: «Ну, пожалуйста, только не ещё раз». Я снова мог проиграть 4:6 в третьем сете. Но выиграл первое очко, вернулся в игру, собрался, и уже мне начало везти», — поделился эмоциями Николай.

Давыденко во второй раз подряд вышел в финал Итогового турнира, в 2008-м в Шанхае он проиграл в решающем матче Джоковичу. Дель Потро впервые в карьере добрался до этой стадии. Букмекеры всё равно называли фаворитом аргентинского теннисиста, даже с учётом вдохновляющего успеха россиянина в матче с Федерером. Более того, самым вероятным исходом считалась победа дель Потро в двух сетах.

Хуан-Мартин дель Потро на Итоговом турнире ATP – 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Расклады не сработали. В конечном счёте Давыденко в очередной раз разочаровал скептиков. Финал не был слишком захватывающим. Давыденко традиционно сильно начал матч. В четвёртом гейме ему удалось сделать брейк и уйти в отрыв – 3:1. До конца первого сета у дель Потро был лишь один брейк-пойнт, но Давыденко его ликвидировал. Россиянин здорово действовал на задней линии, и большинство перестрелок на ней заканчивались в его пользу. Счёт первого сета – 6:3 в пользу россиянина.

Во второй партии зрители в Лондоне увидели больше борьбы. Дель Потро сделал работу над ошибками и улучшил игру на задней линии. Николай, наоборот, перестал действовать чисто, как в первом сете. В результате соперники обменялись нереализованными брейк-поинтами. Решающий момент матча случился в девятом гейме. Давыденко под ноль взял подачу соперника, а в следующем розыгрыше спокойно довёл дело до победы – 6:3, 6:4.

Комментарии Давыденко и дель Потро после матча

Давыденко выразил надежду, что победа на Итоговом добавит ему популярности в России и за её пределами, а также рассказал куда потратит $ 1,5 млн призовых.

«Удивительно, каким быстротечным вышел финальный матч, всего 1 час 24 минуты. На этом турнире я играл трëхсетовые матчи, которые длились по два часа. Возможно, сегодня я был лучше сконцентрирован на игре. Я с первого очка играл со стопроцентной отдачей. Думаю, это сыграло важную роль в моей победе. Я рассматривал кубок, на нём столько имен: Новак Джокович, Роджер Федерер, Пит Сампрас. Замечательно, что на нём теперь всегда будет и моё имя. Это просто удивительно – моё имя навсегда останется в истории Итогового турнира.

Будущий сезон обещает быть интересным для меня, потому что я выиграл последний турнир этого сезона. Лондонский стадион отличный, турнир был просто идеальным. Без сомнения, будет приятно сюда вернуться. Надеюсь, соревнования здесь в следующем году будут не хуже нынешних.

Всё внимание всегда обращено на Надаля и Федерера, не на меня. Возможно, эта победа немного добавит мне известности в Лондоне, где у меня ни разу не попросили автограф. И надеюсь, я стану популярнее в России. Это действительно важно для меня. Меня всегда огорчало, что в матчах с Маратом Сафиным 80 процентов зрителей поддерживали его. Надеюсь, теперь, когда Марат завершил карьеру, все будут болеть за меня. Как буду расходовать призовые? Я много потрачу на Мальдивах, куда еду на отдых. Но часть денег отложу на покупку квартиры в Москве, чего мне не удавалось сделать ранее из-за высоких цен. Выигранные деньги дадут мне возможность наконец-то сделать это», — заявил Николай.

Хуан-Мартин дель Потро и Николай Давыденко после финала Итогового турнира ATP — 2009 Фото: Julian Finney/Getty Images

«В лице Николая турнир получил отличного чемпиона. Он здорово потрудился, чтобы обыграть практически всех на этой неделе. Мне, пожалуй, есть над чем поработать в своей игре, но сегодня Давыденко просто играл намного лучше меня. Николай показал невероятный теннис. Он очень силён и быстр. Я никогда не обыгрывал его на харде или в зале. Давыденко играет как PlayStation. Он достаёт всё, пробить его очень трудно. Непонятно, как с ним играть», – сказал Хуан-Мартин.

Историческое значение победы Давыденко

Два подряд выхода в финал Итогового турнира, который проводится с 1970 года, – это уже само по себе достижение, на него способны только выдающиеся теннисисты. Давыденко составил компанию Стэну Смиту, Илие Настасе, Бьорну Боргу, Ивану Лендлу, Джону Макинрою, Борису Беккеру, Стефану Эдбергу, Джиму Курье, Питу Сампрасу, Андре Агасси, Ллейтону Хьюитту и Роджеру Федереру (после к ним присоединились Новак Джокович, Доминик Тим и Даниил Медведев).

Давыденко на пути к титулу обыграл победителей всех четырех турниров «Большого Шлема» — 2009: Рафаэля Надаля (Australian Open), Роджера Федерера («Ролан Гаррос» и Уимблдон) и Хуан-Мартина дель Потро (US Open). Николай поднялся с седьмого на шестое место в мировом рейтинге, опередив американца Энди Роддика. Первое место сохранил Роджер Федерер, вторую позицию занял Рафаэль Надаль, третью — Новак Джокович, четвёртую — Энди Маррей, пятую — дель Потро.

На том же шестом месте Николай оказался по заработку за год. Давыденко пополнил свой счёт $ 3,6 млн, из которых $ 1,5 млн — за победу на Итоговом. Лидером по заработанным призовым стал Федерер – $ 6,77 млн, в топ-5 вошли Надаль – $ 5,47 млн, Джокович – $ 4,85 млн, дель Потро – $ 4,43 млн и Энди Маррей – $ 4,02 млн.

Обидно, что Давыденко не обошёл в рейтинге и списке «богачей» хотя бы того же дель Потро, но всё-таки у Николая не заладилось с ТБШ, которые ценнее Итогового. Зато россиянин может дать фору Хуан-Мартину по важному национальному показателю. До дель Потро из аргентинцев на Итоговых турнирах побеждали Давид Налбандян в 2005 году и Гильермо Вилас в далёком 1974-м. Победа Хуан-Мартина не стала бы знаменательной, в отличие от успеха Давыденко, который вошёл в историю тенниса своей страны. Николай стал первым россиянином, победившим на Итоговом. В 1997-м Евгений Кафельников был близок к этому, но в финале уступил Питу Сампрасу. Только в 2020 году компанию Давыденко составил Даниил Медведев, который тоже взял кубок в Лондоне.

Нельзя ещё раз не отметить момент, который указан в начале статьи. Победа Давыденко на Итоговом турнире после поражения в первом матче по-настоящему примечательная. Достижение Николая держится уже 12 лет и может остаться непокорённым ещё очень долго. В 2022 году теоретические шансы повторить подобное есть у Стефаноса Циципаса, но верится в это с трудом, учитывая, что Джокович остаётся в игре и является главным фаворитом в борьбе за титул. Кажется, достижение Давыденко не повторят ещё очень долго.