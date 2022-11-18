Джокович получил в соперники американца, а Надаль ушёл с победой! Расклады Чемпионата ATP

В Зелёной группе на Итоговом чемпионате ATP в Турине прошли заключительные матчи предварительного этапа, и наконец определились все участники плей-офф от этого квартета.

Итоги пятого дня. 17 ноября, четверг

Первым в четверг в Турине состоялся так называемый «мёртвый» матч — то есть поединок, который не имел никакого турнирного значения, но тем не менее в нём разыгрывались 200 рейтинговых очков и немалые призовые. За участие в третьем групповом матче игроки получали ещё $ 80 тысяч к тем $ 240 тысячам, которые они заработали за два первых поединка, а победителю, помимо этого, добавлялось $ 383 300. Кто бы мог перед турниром предположить, что 22-кратный чемпион «Шлемов» Рафаэль Надаль станет первым теннисистом на турнире, досрочно лишившимся шансов на выход в полуфинал. В 1-м туре он проиграл американцу Тейлору Фритцу, а во 2-м – канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. В заключительном матче знаменитому испанцу предстояла встреча с досрочным победителем Зелёной группы – норвежцем Каспером Руудом.

Теннисисты ранее встречались лишь однажды, но что это был за поединок! Именно Каспер Рууд стал соперником Надаля в финале «Ролан Гаррос» этого сезона, где по большому счёту ничего не смог сделать против Короля грунта. В Турине были уже совсем другие условия – крытый хард, а за плечами Рууда две победы на центральном корте «Пала Альпитур» над Оже-Альяссимом и Фритцем. Но как Каспер ни старался, в актив себе записать этот поединок он не смог. В первом сете при счёте 4:4 норвежец упустил два брейк-пойнта, а в 12-м гейме неожиданно провалил свою подачу под ноль, и Надаль повёл по партиям – 7:5 и 1-0. Во втором сете у Рууда вообще не было ни одного брейк-пойнта, а Рафаэль всё в том же 12-м гейме со второго матчбола добился брейка, а с ним и победы в матче – 7:5, 7:5 за 1 час 44 минуты.

Завершивший сезон победным матчем Надаль так прокомментировал свой результат: «Я хорошо тренировался, однако мне не хватало матчей, чтобы выйти на нужный уровень, не хватало уверенности в себе после шести тяжелых месяцев. Но это нужно принимать. Хотя бы удалось закончить сезон победой. Было важно вернуть победные ощущения. Я доволен тем, с каким настроем вчера тренировался после двух тяжёлых матчей. И сегодня обыграл сильного соперника».

Вечерний матч в Турине носил уже принципиальный характер. В нём встречались теннисисты, сражавшиеся за вторую путёвку в плей-офф от этого квартета – канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц. Победитель выходил на субботний полуфинал с Джоковичем, а проигравший – покидал турнир, как и Надаль. Эти теннисисты до Турина тоже встречались только один раз, причём в этом году. На ATP Cup – 2022 на групповой стадии Фритц одержал волевую победу над Оже-Альяссимом.

В первом сете теннисисты уверенно брали свои подачи, не позволяя сопернику даже приблизиться к счёту «ровно». Партия завершилась тай-брейком, во время которого удача улыбнулась Фритцу – 7:6 (7:4) за 1 час. На старте второго сета Тейлор едва не упустил свою подачу, но сумел отыграть три брейк-пойнта соперника – 1:1. В дальнейшем у подающих снова не было проблем вплоть до тай-брейка, на котором на этот раз чуть сильнее оказался Оже-Альяссим – 7:6 (7:5) за 1 час 8 минут. Матч перешёл в третий сет. Кстати, это четвёртый трёхсетовик на турнире. Два таких матча в Красной группе провёл Медведев — и оба проиграл, а в Зелёной группе подобный поединок получился у Рууда с Фритцем, и американец тогда уступил. В третьем сете поначалу всё тоже пошло в пользу подающих, однако в шестом гейме Тейлор стал добиваться брейк-пойнта за брейк-пойнтом, пока, наконец, не реализовал четвёртый из них и не повёл 4:2. Феликс расстроился, не смог собраться на свою подачу, и Фритц завершил матч в свою пользу – 7:6, 6:7, 6:2 за 2 часа 47 минут.

Вот так американец Тейлор Фритц стал вторым полуфиналистом в Зелёной группе и сыграет теперь в субботу с Новаком Джоковичем. Ну а Каспер Рууд узнает своего соперника по плей-офф только в пятницу, когда доиграют теннисисты в Красной группе.

Зелёная группа. 3-й тур



Надаль (Испания, 1) – Рууд (Норвегия, 3) – 7:5, 7:5.

Фритц (США, 8) – Оже-Альяссим (Канада, 5) – 7:6, 6:7, 6:2.



Подробнее. Надаль (Испания, 1) – Рууд (Норвегия, 3) – 7:5, 7:5.Фритц (США, 8) – Оже-Альяссим (Канада, 5) – 7:6, 6:7, 6:2.

Расписание шестого дня. Матчи пятницы, 18 ноября

В пятницу на Итоговом чемпионате ATP должна завершиться групповая стадия – поединки 3-го тура состоятся в Красной группе. И снова первым запуском поставлен «мёртвый» матч, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев, досрочно занявший четвёртое место в группе, и серб Новак Джокович, ставший первым в этом квартете. В вечернем поединке в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф сойдутся грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв. Только в матчах на уровне ATP эти теннисисты встречались 10 раз. Счёт – 6-4 в пользу грека, и именно в этом сезоне он сделал небольшой отрыв от Андрея, победив его в Мадриде и Астане.

Красная группа. 3-й тур



16:00 мск. Медведев (Россия, 4) – Джокович (Сербия, 7)

23:00 мск. Циципас (Греция, 2) – Рублёв (Россия, 6).



Подробнее. 16:00 мск. Медведев (Россия, 4) – Джокович (Сербия, 7)23:00 мск. Циципас (Греция, 2) – Рублёв (Россия, 6).

Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».