Медведев упустил победу в матче с Джоковичем. Скоро сурербитва Циципас — Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В пятницу, 18 ноября, на Центральном корте в Турине завершится борьба в Красной группе. Сначала состоится очный спор между чемпионами «Шлемов» и Итогового прошлых лет – россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, а затем за вторую путёвку в плей-офф от этого квартета сразятся Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. После сегодняшних поединков станет полностью известна сетка плей-офф. У каждого в активе были победы над сегодняшним соперником. У Рублёва счёт личных встреч с Циципасом – 4-6, а у Медведева с Джоковичем – 4-7. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|
|
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату» прокомментировал поражение Медведева от Джоковича: «У меня нет однозначного понимания, почему Медведев не смог дважды подать на матч. Поражения — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии. Не хватило сил на конец сезона? Все игроки в равных условиях. Бессмысленно говорить, что кому-то чего-то не хватило».
Фиксируем положение в турнирной таблице перед заключительным матчем группового турнира. Через 3 часа Стефанос Циципас и Андрей Рублёв разыграют в очном споре последнюю путёвку в плей-офф. Тот, кто победит в матче, займёт 2-е место в Красной группе и встретится с Каспером Руудом. Другую пару составили Джокович и Фритц.
|№
|Игрок
|1
|2
|3
|4
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|1
|7Новак Джокович
|6:4 7:6
|6:4 6:1
|6:3 6:7 7:6
|3 – 0
|6 – 1
|44 – 31
|2
|2Стефанос Циципас
|4:6 6:7
|18.11
|6:3 6:7 7:6
|1 – 1
|2 – 3
|29 – 29
|3
|6Андрей Рублёв
|4:6 1:6
|18.11
|6:7 6:3 7:6
|1 – 1
|2 – 3
|24 – 28
|4
|4Даниил Медведев
|3:6 7:6 6:7
|3:6 7:6 6:7
|7:6 3:6 6:7
|0 – 3
|3 – 6
|48 – 57
Даниил заработал за турнир $ 320 тыс. призовых за участие в трёх матчах и, к сожалению, ни одного рейтингового очка. Сейчас россиянин является 5-й ракеткой мира, но в ближайший понедельник будет находиться не выше 6-го места. Его уже обогнал Феликс Оже-Альяссим, а также шансы обойти есть у Джоковича, Рублёва и Фритца.
Для Даниила Медведева завершился его четвёртый Итоговый чемпионат ATP. Самое время вспомнить результаты всех выступлений:
2019 — группа — 0 побед / 3 поражения (- / Циципас, Надаль, Зверев)
2020 — титул — 5/0 (Зверев, Джокович, Шварцман, Надаль, Тим / -)
2021 — финал — 4/1 (Хуркач, Зверев, Синнер, Рууд / Зверев)
2022 — группа — 0/3 (- / Рублёв, Циципас, Джокович)
У нас вышел материал о тех, кто поддерживает теннисистов на турнире:
Ну а Новак стал единственным теннисистом, завершившим групповой этап с тремя победами. За это он заработал 600 рейтинговых очков и $ 1 469 900 призовых
Таким образом, Даниил Медведев — единственный из восьми участников, кто завершил турнир без побед. Во всех трёх поединках он доводил дело до 3-го сета, но во всех трёх случаях проиграл — Рублёву, Циципасу и Джоковичу.
Медведев проиграл Джоковичу!
И всё! За 3 часа 9 минут Новак одержал непростую победу. 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).
И снова тай-брейк! Тревожно.
Джокович удачно подал и вышел вперёд по геймам — 6:5. Как минимум на тай-брейк он уже наиграл. Но ещё есть шанс зацепиться на приёме.
При счёте 30:30 у Медведева во время забега развалился кроссовок. Он проиграл розыгрыш и с досады запулил мяч в сторону трибун, за что получил предупреждение от судьи на вышке Мухаммеда Лайани.
И снова Медведев не подал на матч! Как и в предыдущем поединке с Циципасом. Счёт стал 5:5. Тревожно!
8 раз было «ровно» в следующем гейме. И со второго брейк-пойнта Даниил взял чужой гейм — 5:4. После перехода россиянин будет подавать на матч!
Чётко брали теннисисты свои подачи до счёта 4:3 в пользу Джоковича. В 8-м гейме серб заработал скрытый матчбол, но Даниил отыгрался. Уже 4:4.
Даниил сравнял счёт — 1-1!
Тай-брейк превратился в качели. Даниил первым добрался до сетбола и тут же его реализовал — 7:6 (7:5). Это первый сет, проигранный сербом на турнире.
Счёт стал 6:6, начинается тай-брейк.
Второй и третий сетбол Новак тоже отыграл за счёт уверенных действий в розыгрышах. А затем взял свой гейм — 5:5.
Первый брейк-пойнт за сет появился у Медведева, и сразу это был сетбол. Но Новак удачно развёл мяч по углам с подачи.
Пока теннисисты берут свои подачи, хотя в двух геймах у Джоковича были брейк-пойнты. Даниил впереди — 5:4. Был небольшой медицинский перерыв у серба — он ходил в раздевалку, видимо, менять линзы. Игра продолжается.
Новак повёл — 1-0
Уверенно Джокович подал на партию — 6:3 за 44 минуты. Следим дальше.
Долго теннисисты подбирались к чужой подаче, пока в 6-м гейме Джокович не завоевал брейк-пойнт, но не реализовал — 3:3. Потом брейк-пойнт был у Медведева, но тоже безуспешно. А вот в 8-м гейме Новак сразу добился брейка — 5:3 и стал подавать на сет.
Матч начался!
И наш матч начинается! Следите за всеми его подробностями в нашей текстовой трансляции.
Главный матч в истории противостояния Даниила и Новака состоялся 1 год и 2 месяца назад. Тогда Медведев не позволил ничего поделать сопернику в финале US Open и завоевал пока главный титул в карьере.
У нас вышел материал об историческом достижении россиянина Николая Давыденко, который в 2009 году завоевал титул на Итоговом после поражения на старте. С тех пор его достижение никто не может повторить. Такой шанс есть у Стефаноса Циципас, который в первом туре в розыгрыше-2022 проиграл Джоковичу, как и Давыденко 13 лет назад. Но тогда греку надо победить сегодня Рублёва, а потом завтра в полуфинале Рууда, и в финале — победителя пары Джокович — Фритц. Посмотрим, что получится.
Вот как выглядит турнирная таблица в Красной группе перед заключительным туром. Джокович досрочно занял 1-е место, Медведев — 4-е. Циципас и Рублёв в очном споре разыграют в ночном запуске 2-е место.
|№
|Игрок
|1
|2
|3
|4
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|1
|7Новак Джокович
|6:4 7:6
|6:4 6:1
|18.11
|2 – 0
|4 – 0
|25 – 15
|2
|2Стефанос Циципас
|4:6 6:7
|18.11
|6:3 6:7 7:6
|1 – 1
|2 – 3
|29 – 29
|3
|6Андрей Рублёв
|4:6 1:6
|18.11
|6:7 6:3 7:6
|1 – 1
|2 – 3
|24 – 28
|4
|4Даниил Медведев
|18.11
|3:6 7:6 6:7
|7:6 3:6 6:7
|0 – 2
|2 – 4
|32 – 38
Новак первым в Красной группе добился путёвки в плей-офф.
Даниил в этом сезоне добрался до отметки $ 25 млн призовых. Все подробности.
Даниил, к сожалению, проиграл два стартовых матча группового этапа и досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. Вот как это было.
Накануне завершились матчи в Зелёной группе. Тейлор Фритц в упорной борьбе одолел Феликса Оже-Альяссима и вышел в плей-офф на Новака Джоковича. Все подробности в нашем материале.
- 18 ноября 2022
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:28
-
19:22
-
18:53
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:22
-
16:40
-
16:15
-
15:53
-
15:12
-
15:01
-
13:37
-
13:14
-
13:01
-
13:00
-
12:22
-
12:08
-
12:01
-
11:50
-
11:09
-
10:27
-
10:06
-
09:42
-
09:15
-
09:01
-
08:42
-
08:29
-
08:21
-
08:13
-
08:09