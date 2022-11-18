Медведев упустил победу в матче с Джоковичем. Скоро сурербитва Циципас — Рублёв. LIVE!

В Красной группе россияне Медведев и Рублёв проводят свои последние матчи. Болеем! Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В пятницу, 18 ноября, на Центральном корте в Турине завершится борьба в Красной группе. Сначала состоится очный спор между чемпионами «Шлемов» и Итогового прошлых лет – россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, а затем за вторую путёвку в плей-офф от этого квартета сразятся Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. После сегодняшних поединков станет полностью известна сетка плей-офф. У каждого в активе были победы над сегодняшним соперником. У Рублёва счёт личных встреч с Циципасом – 4-6, а у Медведева с Джоковичем – 4-7. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!