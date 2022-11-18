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Новак Джокович – Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча на Итоговом ATP — 2022, где смотреть, когда, сетка, расписание

Медведев упустил победу в матче с Джоковичем. Скоро сурербитва Циципас — Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Новак Джокович – Даниил Медведев
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В Красной группе россияне Медведев и Рублёв проводят свои последние матчи. Болеем! Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP — 2022. В пятницу, 18 ноября, на Центральном корте в Турине завершится борьба в Красной группе. Сначала состоится очный спор между чемпионами «Шлемов» и Итогового прошлых лет – россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем, а затем за вторую путёвку в плей-офф от этого квартета сразятся Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. После сегодняшних поединков станет полностью известна сетка плей-офф. У каждого в активе были победы над сегодняшним соперником. У Рублёва счёт личных встреч с Циципасом – 4-6, а у Медведева с Джоковичем – 4-7. Как получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
18 ноября 2022, пятница. 23:00 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
ATP Finals. Турин-2022. Сетка
Медведев проиграл Джоковичу! Даниил сравнял счёт — 1-1! Новак повёл — 1-0 Матч начался!
Live Даниил Сальников

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью «Чемпионату» прокомментировал поражение Медведева от Джоковича: «У меня нет однозначного понимания, почему Медведев не смог дважды подать на матч. Поражения — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии. Не хватило сил на конец сезона? Все игроки в равных условиях. Бессмысленно говорить, что кому-то чего-то не хватило».

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Кафельников: поражения Медведева — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии
20:00 Даниил Сальников

Фиксируем положение в турнирной таблице перед заключительным матчем группового турнира. Через 3 часа Стефанос Циципас и Андрей Рублёв разыграют в очном споре последнюю путёвку в плей-офф. Тот, кто победит в матче, займёт 2-е место в Красной группе и встретится с Каспером Руудом. Другую пару составили Джокович и Фритц.

Игрок1234МатчиСетыГеймы
17Новак Джокович6:4 7:66:4 6:16:3 6:7 7:63 – 06 – 144 – 31
22Стефанос Циципас4:6 6:718.116:3 6:7 7:61 – 12 – 329 – 29
36Андрей Рублёв4:6 1:618.116:7 6:3 7:61 – 12 – 324 – 28
44Даниил Медведев3:6 7:6 6:73:6 7:6 6:77:6 3:6 6:70 – 33 – 648 – 57
19:55 Даниил Сальников

Даниил заработал за турнир $ 320 тыс. призовых за участие в трёх матчах и, к сожалению, ни одного рейтингового очка. Сейчас россиянин является 5-й ракеткой мира, но в ближайший понедельник будет находиться не выше 6-го места. Его уже обогнал Феликс Оже-Альяссим, а также шансы обойти есть у Джоковича, Рублёва и Фритца.

19:46 Даниил Сальников

Для Даниила Медведева завершился его четвёртый Итоговый чемпионат ATP. Самое время вспомнить результаты всех выступлений:

Даниил Медведев на Итоговом чемпионате ATP (4):
2019 — группа — 0 побед / 3 поражения (- / Циципас, Надаль, Зверев)
2020 — титул — 5/0 (Зверев, Джокович, Шварцман, Надаль, Тим / -)
2021 — финал — 4/1 (Хуркач, Зверев, Синнер, Рууд / Зверев)
2022 — группа — 0/3 (- / Рублёв, Циципас, Джокович)
19:40 Даниил Сальников

У нас вышел материал о тех, кто поддерживает теннисистов на турнире:

С любовью из Турина! Как жёны поддерживают теннисистов на Итоговом турнире — 2022 С любовью из Турина! Как жёны поддерживают теннисистов на Итоговом турнире — 2022
19:34 Даниил Сальников

Ну а Новак стал единственным теннисистом, завершившим групповой этап с тремя победами. За это он заработал 600 рейтинговых очков и $ 1 469 900 призовых

19:26 Даниил Сальников

Таким образом, Даниил Медведев — единственный из восьми участников, кто завершил турнир без побед. Во всех трёх поединках он доводил дело до 3-го сета, но во всех трёх случаях проиграл — Рублёву, Циципасу и Джоковичу.

19:24 Даниил Сальников

Медведев проиграл Джоковичу!

И всё! За 3 часа 9 минут Новак одержал непростую победу. 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
18 ноября 2022, пятница. 16:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 2
6 		6 5 7 7
         
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
19:22 Даниил Сальников

И снова тай-брейк! Тревожно.

19:11 Даниил Сальников

Джокович удачно подал и вышел вперёд по геймам — 6:5. Как минимум на тай-брейк он уже наиграл. Но ещё есть шанс зацепиться на приёме.

19:11 Даниил Сальников

При счёте 30:30 у Медведева во время забега развалился кроссовок. Он проиграл розыгрыш и с досады запулил мяч в сторону трибун, за что получил предупреждение от судьи на вышке Мухаммеда Лайани.

19:05 Даниил Сальников

И снова Медведев не подал на матч! Как и в предыдущем поединке с Циципасом. Счёт стал 5:5. Тревожно!

19:01 Даниил Сальников

8 раз было «ровно» в следующем гейме. И со второго брейк-пойнта Даниил взял чужой гейм — 5:4. После перехода россиянин будет подавать на матч!

18:48 Даниил Сальников

Чётко брали теннисисты свои подачи до счёта 4:3 в пользу Джоковича. В 8-м гейме серб заработал скрытый матчбол, но Даниил отыгрался. Уже 4:4.

18:10 Даниил Сальников

Даниил сравнял счёт — 1-1!

Тай-брейк превратился в качели. Даниил первым добрался до сетбола и тут же его реализовал — 7:6 (7:5). Это первый сет, проигранный сербом на турнире.

18:01 Даниил Сальников

Счёт стал 6:6, начинается тай-брейк.

17:50 Даниил Сальников

Второй и третий сетбол Новак тоже отыграл за счёт уверенных действий в розыгрышах. А затем взял свой гейм — 5:5.

17:46 Даниил Сальников

Первый брейк-пойнт за сет появился у Медведева, и сразу это был сетбол. Но Новак удачно развёл мяч по углам с подачи.

17:43 Даниил Сальников

Пока теннисисты берут свои подачи, хотя в двух геймах у Джоковича были брейк-пойнты. Даниил впереди — 5:4. Был небольшой медицинский перерыв у серба — он ходил в раздевалку, видимо, менять линзы. Игра продолжается.

17:01 Даниил Сальников

Новак повёл — 1-0

Уверенно Джокович подал на партию — 6:3 за 44 минуты. Следим дальше.

16:58 Даниил Сальников

Долго теннисисты подбирались к чужой подаче, пока в 6-м гейме Джокович не завоевал брейк-пойнт, но не реализовал — 3:3. Потом брейк-пойнт был у Медведева, но тоже безуспешно. А вот в 8-м гейме Новак сразу добился брейка — 5:3 и стал подавать на сет.

16:00 Даниил Сальников

Матч начался!

И наш матч начинается! Следите за всеми его подробностями в нашей текстовой трансляции.

15:55 Даниил Сальников

Главный матч в истории противостояния Даниила и Новака состоялся 1 год и 2 месяца назад. Тогда Медведев не позволил ничего поделать сопернику в финале US Open и завоевал пока главный титул в карьере.

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15:31 Даниил Сальников

У нас вышел материал об историческом достижении россиянина Николая Давыденко, который в 2009 году завоевал титул на Итоговом после поражения на старте. С тех пор его достижение никто не может повторить. Такой шанс есть у Стефаноса Циципас, который в первом туре в розыгрыше-2022 проиграл Джоковичу, как и Давыденко 13 лет назад. Но тогда греку надо победить сегодня Рублёва, а потом завтра в полуфинале Рууда, и в финале — победителя пары Джокович — Фритц. Посмотрим, что получится.

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15:24 Даниил Сальников

Вот как выглядит турнирная таблица в Красной группе перед заключительным туром. Джокович досрочно занял 1-е место, Медведев — 4-е. Циципас и Рублёв в очном споре разыграют в ночном запуске 2-е место.

Игрок1234МатчиСетыГеймы
17Новак Джокович6:4 7:66:4 6:118.112 – 04 – 025 – 15
22Стефанос Циципас4:6 6:718.116:3 6:7 7:61 – 12 – 329 – 29
36Андрей Рублёв4:6 1:618.116:7 6:3 7:61 – 12 – 324 – 28
44Даниил Медведев18.113:6 7:6 6:77:6 3:6 6:70 – 22 – 432 – 38
15:09 Даниил Сальников

Новак первым в Красной группе добился путёвки в плей-офф.

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14:40 Даниил Сальников

Даниил, к сожалению, проиграл два стартовых матча группового этапа и досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. Вот как это было.

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Накануне завершились матчи в Зелёной группе. Тейлор Фритц в упорной борьбе одолел Феликса Оже-Альяссима и вышел в плей-офф на Новака Джоковича. Все подробности в нашем материале.

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