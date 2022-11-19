Нереальный камбэк Рублёва! Андрей впервые пробился в плей-офф — расклады Чемпионата ATP

В пятницу на Итоговом чемпионате ATP в Турине завершились матчи предварительного этапа. В Красной группе определился последний участник, пробившийся в полуфинал.

Итоги шестого дня. 18 ноября, пятница

В дневном матче, ничего не значившем с турнирной точки зрения, встречались серб Новак Джокович и Даниил Медведев. 21-кратный чемпион «Шлемов» уже забронировал себе путёвку с первого места в Красной группе после побед в двух сетах над Стефаносом Циципасом и Андреем Рублёвым. А вот Даниил Медведев после двух обидных поражений от всё тех же Андрея и Стефаноса досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. Конечно, в этом, так называемом «мёртвом» матче россиянину хотелось завершить год на победной ноте, как это сделал накануне Надаль.

До Турина у Даниила и Новака уже была богатая история встреч. Серб вёл – 7-4. Самое обидное поражение Джокович потерпел от россиянина год назад в финале US Open, когда не смог собрать заветный сезонный «Большой шлем». Последний раз теннисисты пересекались на корте этой осенью – в полуфинале Астаны, и, когда Новак сравнял счёт по партиям и перевёл матч в третий сет, Даниил снялся из-за травмы. В первом сете матча в Турине теннисисты долго подбирались к чужим подачам. В шестом гейме брейк-пойнт заработал Джокович, в следующем – уже Медведев. Но реализовать эти возможности игроки не смогли. А при счёте 4:3 в пользу серба Даниил свой гейм провалил и позволил сопернику сделать брейк – 5:3, после чего Новак подал на партию – 6:3 за 47 минут.

Во втором сете теннисисты ожесточённо боролись за каждый гейм. Были шансы сначала у Джоковича, но он их растерял, а при счёте 5:4 уже Даниил заработал три сетбола на приёме. Однако Новак тоже выстоял, и дело дошло до тай-брейка. А там Медведев проявил выдержку, характер, вырвал победу – 7:6 (7:5) и перевёл матч в третий решающий сет. При счёте 4:4 Даниил вцепился в чужой гейм, восемь раз было «ровно», и со второго брейк-пойнта россиянин добился своего – 5:4. Однако подать на матч Медведев не смог – точно так же, как двумя днями ранее в поединке с Циципасом. В итоге всё решалось на тай-брейке, который лучше провёл Джокович – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) за 3 часа 11 минут.

Так Даниил Медведев стал единственным на турнире теннисистом, не выигравшим ни одного поединка. За участие в трёх матчах россиянин получил $ 320 тыс., а вот рейтинговых очков не заработал. Соревнование он начал в статусе пятой ракетки мира, но в ближайший понедельник его уже точно обгонит Феликс Оже-Альяссим, однако россиянин может упасть ещё ниже в зависимости от выступления других участников.

В вечерней сессии на корт выходили Андрей Рублёв и Стефанос Циципас. Именно они должны были решить в очном споре судьбу последней путёвки в полуфинал. Теннисисты знакомы друг с другом с детства. Только в матчах на уровне ATP эти теннисисты встречались до Турина 10 раз, и счёт был 6-4 в пользу грека. Причём именно в этом сезоне он сделал небольшой отрыв от Андрея, победив его в Мадриде и Астане. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина в интервью «Чемпионату» выразила уверенность в победе Рублёва: «Я уверена в том, что Рублёв сегодня пройдёт Циципаса. Мне очень нравится его игра в последнее время. Да, с Новаком у него позавчера не получилось, но Джокович сыграл в великолепный теннис. Наверное, это был лучший матч серба в сезоне. С Циципасом шансы велики. Теннис Андрея вырос, он стал более зрелым. Рублёв перестал играть примитивно. Он одолеет Стефаноса и наделает шороху на этом Итоговом турнире!»

В начале матча теннисисты присматривались к подачам соперника. Уже при счёте 2:1 Циципас вцепился в чужую подачу – шесть раз было «ровно», и со второго брейк-пойнта грек реализовал шансы – 3:1. Рублёв разозлился и выместил свой гнев на ракетке, швырнув её на корт. Это никак не помогло россиянину – этот сет остался за греком – 6:3 за 34 минуты. Во второй партии Андрей собрался, чётко контролировал свою подачу, а при счёте 4:3 поймал Циципаса на ошибках и заработал брейк-пойнты, второй из которых реализовал – 5:3. При подаче россиянина на сет у Стефаноса был шанс на обратный брейк, но Рублёв выстоял и довёл сет до победы – 6:3 за 37 минут. Судьба путёвки в плей-офф решалась в третьем сете. На кураже Андрей сразу же сделал брейк – 2:1, и, как грек ни старался, сравнять счёт ему не удалось. Более того, при счёте 4:2 Стефанос разнервничался, допустил две двойные ошибки, а Рублёв увеличил отрыв – 5:2. При подаче на матч проблем у Андрея не возникло. Потрясающий камбэк – 3:6, 6:3, 6:2 за 1 час 45 минут.

Вот так Андрей Рублёв впервые в карьере пробился в полуфинал Итогового турнира, обыграв на групповой стадии двух чемпионов прошлых лет – Медведева и Циципаса.

Красная группа. 3-й тур



Джокович (Сербия, 7) – Медведев (Россия, 4) – 6:3, 6:7, 7:6.

Циципас (Греция, 2) – Рублёв (Россия, 6) – 3:6, 6:3, 6:2.

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Расписание седьмого дня. Матчи субботы, 19 ноября

В субботу на Итоговом чемпионате ATP состоятся полуфиналы. Вначале сразятся Джокович и американец Тейлор Фритц, а в вечерней программе выступят Каспер Рууд и Андрей Рублёв.

1/2 финала



16:00 мск. Джокович (Сербия, 7) – Фритц (США, 8)

23:00 мск. Рууд (Норвегия, 3) – Рублёв (Россия, 6)

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Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».