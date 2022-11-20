Вот это да! Джокович догнал Федерера и получил на Итоговом безумные призовые в $ 4,74 млн

Состав участников финала на Итоговом чемпионате ATP в Турине получился, с одной стороны, неожиданным, а с другой – вполне предсказуемым. Ведь до решающего матча добрались победители двух групп. В Красной первенствовал Новак Джокович, а в Зелёной – норвежец Каспер Рууд. При этом у Джоковича был почти самый низкий номер посева – седьмой, а у Рууда – третий. Впрочем, не стоит забывать, что Джокович в этом году выиграл Уимблдон, а на два «Шлема» его вообще не пустили из-за позиции по вакцинации – Australian Open и US Open. Что касается Рууда, то он в сезоне-2022 был в финалах двух «Шлемов» — «Ролан Гаррос» и US Open, а здесь пробился в решающий матч благодаря победе в полуфинале над россиянином Андреем Рублёвым.

Россиянин так прокомментировал своё поражение Рууду в полуфинале: «Я думаю, что начал хорошо, а потом не знаю, что случилось. Каспер был слишком хорош. Он играл очень солидно. Когда я проиграл мою подачу, то начал немного торопиться. Я пытался играть агрессивно и торопился. Из-за этого стал пропускать всё больше и больше мячей. Трудно что-то сделать, когда твой соперник в 80% случаев держит первую подачу при скорости мяча в 215 км/ч. Потом мне удалось немного расслабиться и продолжить агрессивную игру, но было уже поздно. Он был слишком хорош. Я счастлив, что мне удалось впервые выйти в полуфинал. Надеюсь, что смогу извлечь большой урок из этого матча».

Разница в возрасте у участников решающего матча весьма существенная – 35-летний Джокович старше Рууда на 12 лет. Каспер только третий сезон проводит в элитной группе игроков. В прошлом году он дебютировал на Итоговом и сразу же стал полуфиналистом, а сейчас сделал шаг вперёд. Новак и Каспер за это время успели сыграть трижды, и во всех случаях сильнее был серб – в полуфиналах «Мастерса» в Риме-2020 и 2022, а также на групповом этапе прошлогоднего турнира в Турине. Причём за это время Джокович не отдал сопернику ни сета.

Несмотря на более высокий номер посева, Рууд отдал должное опытному и титулованному сопернику: «С точки зрения рейтинга я, может быть, и опережаю Новака Джоковича, но чувствую себя аутсайдером перед матчем. Он выигрывал этот турнир пять раз, я видел их все по телевизору и видел, как здорово он играл. Уверен, несмотря на это, Новак также почувствует небольшое давление». И действительно, пять титулов Джоковича на Итоговом – это очень высокий показатель. Больше было только у Роджера Федерера – шесть. А вообще же этот финал для Новака оказался уже восьмым по счёту. Причём впервые он там оказался в 2008 году, когда Касперу не было ещё 10 лет.

Первый сет получился захватывающим. Джокович играл практически идеально на своей подаче, не давая сопернику приблизиться даже к счёту «ровно». А вот сам знаменитый серб постепенно пытался подобрать ключи к чужой игре, особенно когда у норвежца не проходил первый мяч. Во втором гейме он не реализовал два брейк-пойнта, в восьмом – ещё один, а когда казалось, что тай-брейк неизбежен, Новак поймал соперника на ошибках и с первого же сетбола поставил победную точку – 7:5 за 53 минуты. Во второй партии Джокович добился брейка ещё раньше – в четвёртом гейме – 3:1, при этом на своей подаче серб по-прежнему чувствовал себя очень уверенно. А Рууд с каждым геймом выглядел всё более растерянным – только разводил руками, когда что-то хотел объяснить своему боксу. В итоге через 1 час 34 минуты всё было кончено. Новак поставил победную точку эйсом – 7:5, 6:3.

Вот так 35-летний Новак Джокович завоевал шестой титул на Итоговом чемпионате ATP и сравнялся по этому показателю с рекордсменом – Роджером Федерером. За пять побед на турнире без поражений Новак получил безумные призовые в $ 4,74 млн и максимальные 1500 рейтинговых очков. Благодаря этому в понедельник он поднимется на три места в рейтинге 52 недель ATP и завершит год в топ-5. Своим успехом в финале Джокович невольно помог Рафаэлю Надалю сохранить второе место, на которое претендовал Рууд в случае завоевания титула. Добавим, что Новак стал самым возрастным чемпионом Итогового. Сейчас ему 35 лет 182 дня. Прошлым рекордсменом был Федерер — 30 лет 104 дня (2011 год). По числу титулов в году Джокович догнал лидера Алькараса — у каждого теперь по пять титулов. По четыре победы в 2022 году одержали Феликс Оже-Альяссим, Рафаэль Надаль и россиянин Андрей Рублёв.

Финал

Джокович (Сербия, 7) – Рууд (Норвегия, 3) – 7:5, 6:3.

На этом сезон в ATP-туре завершён. Некоторые игроки ещё выступят на следующей неделе в Кубке Дэвиса, куда прошлогоднего чемпиона – сборную России – не допустили. В декабре состоится несколько показательных турниров, а сезон-2023 начнётся с первых чисел января.