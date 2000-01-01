Кто вошёл в топ-10 по призовым за сезон
Сколько миллионов заработали за 2022 год Джокович, Медведев и Рублёв.
Победа Джоковича на Итоговом ATP, где ему вручили чек на астрономическую сумму в $ 4,74 млн, вывела его в лидеры по призовым за сезон. При этом он обошёл и 1-ю ракетку мира Алькараса, и Надаля с его двумя «Шлемами».
10-е место. Хуберт Хуркач (Польша)
$ 3 011 575
9-е место. Андрей Рублёв (Россия)
$ 4 106 247
8-е место. Феликс Оже-Альяссим (Канада)
$ 4 107 342
7-е место. Даниил Медведев (Россия)
$ 4 146 312
6-е место. Тейлор Фритц (США)
$ 4 489 807
5-е место. Стефанос Циципас (Греция)
$ 5 479 442
4-е место. Каспер Рууд (Норвегия)
$ 6 930 042
3-е место. Рафаэль Надаль (Испания)
$ 7 440 806
2-е место. Карлос Алькарас (Испания)
$ 7 627 613
1-е место. Новак Джокович (Сербия)
$ 9 934 582
Для сравнения, лучшая теннисистка мира, Ига Свёнтек, победившая на «Ролан Гаррос» и US Open, заработала $ 9 875 525. Это всего на $ 59 тыс. меньше, чем у Джоковича.
Джокович обошёл лучшую теннисистку всего на $ 59 тыс. призовых! Кто в топ-10 по заработкам
Читайте также
Рейтинговые расклады Медведева и Рублёва
Скандал с Циципасом и Рублёвым на Итоговом турнире
Скандал с Джоковичем и австралийской визой
Как жёны поддерживают теннисистов на Итоговом-2022
Все самые юные 1-е ракетки мира по итогам сезона
Сколько призовых получил Медведев за карьеру
Таинственные бутылочки Надаля и Джоковича
Битва Медведева и Рублёва на Итоговом турнире ATP
Как прошёл сезон-2022 для Дарьи Касаткиной
Как Вероника Кудерметова выступила в 2022 году
Как Соболенко выступила на WTA в 2022 году
Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Скандалы с участием Хольгера Руне
Как выглядит Шарапова после рождения ребёнка
Медведев, Рублёв и другие участники Финала ATP
Российские теннисисты, сменившие гражданство