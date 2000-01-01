Как отдыхают лучшие теннисистки мира
Сезон в женском теннисе официально подошёл к концу, а это значит, что пришла пора отпусков. Лучшие спортсменки мира неизменно радуют поклонников горячими снимками с пляжей!
Эжени Бушар, получившая травму бедра в октябре этого года, решила основательно прогреться на острове Тёркс и Кайкос. Счастливая улыбка спортсменки не может не вселять надежду!
Дарья Касаткина в этом году постаралась на славу и заслужила полноценный отдых. Россиянка финишировала восьмой в мировом рейтинге и решила отпраздновать это на Мальдивах.
Вероника Кудерметова в списке WTA находится на одну позицию ниже, зато теннисистка выиграла Итоговый турнир в паре с Элисе Мертенс. Теперь она находится в приподнятом настроении: «Счастье на одну неделю!» — так подписала она одну из фотографий из отпуска.
Ига Свёнтек показывала выдающиеся результаты в этом году. Удача отвернулась от неё лишь на турнире в США: в полуфинале она уступила Арине Соболенко. Но спортсменке есть чему порадоваться: самые большие призовые достались ей — $ 10 млн за сезон!
Обыгравшая польку белоруска тоже установила рекорд в этом сезоне, правда, со знаком минус. Арина Соболенко стала лидером по двойным ошибкам среди женщин. Работать над собой она отправилась в отель с шикарным бассейном.
Триумфатор Итогового турнира Каролин Гарсия претендует на награду «Игрок года» от WTA. Пока результаты голосования неизвестны, теннисистка хорошо проводит время в Индонезии.
Паула Бадоса выпала из десятки мирового рейтинга, но не унывает. Испанка набирается сил перед новым сезоном на Мальдивах. Ждём её возвращения!
Белинда Бенчич в составе сборной Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Эта победа забрала у неё много энергии, поэтому восполнять её спортсменка решила на мальдивских пляжах.
«Счастье на одну неделю!» Как отдыхают самые обворожительные теннисистки мира
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