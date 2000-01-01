«Счастье на одну неделю!» Как отдыхают самые обворожительные теннисистки мира

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Как отдыхают лучшие теннисистки мира
Как отдыхают лучшие теннисистки мира
Сезон в женском теннисе официально подошёл к концу, а это значит, что пришла пора отпусков. Лучшие спортсменки мира неизменно радуют поклонников горячими снимками с пляжей!
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Эжени Бушар, получившая травму бедра в октябре этого года, решила основательно прогреться на острове Тёркс и Кайкос. Счастливая улыбка спортсменки не может не вселять надежду!
Эжени Бушар, получившая травму бедра в октябре этого года, решила основательно прогреться на острове Тёркс и Кайкос. Счастливая улыбка спортсменки не может не вселять надежду!
Дарья Касаткина в этом году постаралась на славу и заслужила полноценный отдых. Россиянка финишировала восьмой в мировом рейтинге и решила отпраздновать это на Мальдивах.
Дарья Касаткина в этом году постаралась на славу и заслужила полноценный отдых. Россиянка финишировала восьмой в мировом рейтинге и решила отпраздновать это на Мальдивах.
Вероника Кудерметова в списке WTA находится на одну позицию ниже, зато теннисистка выиграла Итоговый турнир в паре с Элисе Мертенс. Теперь она находится в приподнятом настроении: «Счастье на одну неделю!» — так подписала она одну из фотографий из отпуска.
Вероника Кудерметова в списке WTA находится на одну позицию ниже, зато теннисистка выиграла Итоговый турнир в паре с Элисе Мертенс. Теперь она находится в приподнятом настроении: «Счастье на одну неделю!» — так подписала она одну из фотографий из отпуска.
Ига Свёнтек показывала выдающиеся результаты в этом году. Удача отвернулась от неё лишь на турнире в США: в полуфинале она уступила Арине Соболенко. Но спортсменке есть чему порадоваться: самые большие призовые достались ей — $ 10 млн за сезон!
Ига Свёнтек показывала выдающиеся результаты в этом году. Удача отвернулась от неё лишь на турнире в США: в полуфинале она уступила Арине Соболенко. Но спортсменке есть чему порадоваться: самые большие призовые достались ей — $ 10 млн за сезон!
Обыгравшая польку белоруска тоже установила рекорд в этом сезоне, правда, со знаком минус. Арина Соболенко стала лидером по двойным ошибкам среди женщин. Работать над собой она отправилась в отель с шикарным бассейном.
Обыгравшая польку белоруска тоже установила рекорд в этом сезоне, правда, со знаком минус. Арина Соболенко стала лидером по двойным ошибкам среди женщин. Работать над собой она отправилась в отель с шикарным бассейном.
Триумфатор Итогового турнира Каролин Гарсия претендует на награду «Игрок года» от WTA. Пока результаты голосования неизвестны, теннисистка хорошо проводит время в Индонезии.
Триумфатор Итогового турнира Каролин Гарсия претендует на награду «Игрок года» от WTA. Пока результаты голосования неизвестны, теннисистка хорошо проводит время в Индонезии.
Паула Бадоса выпала из десятки мирового рейтинга, но не унывает. Испанка набирается сил перед новым сезоном на Мальдивах. Ждём её возвращения!
Паула Бадоса выпала из десятки мирового рейтинга, но не унывает. Испанка набирается сил перед новым сезоном на Мальдивах. Ждём её возвращения!
Белинда Бенчич в составе сборной Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Эта победа забрала у неё много энергии, поэтому восполнять её спортсменка решила на мальдивских пляжах.
Белинда Бенчич в составе сборной Швейцарии выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Эта победа забрала у неё много энергии, поэтому восполнять её спортсменка решила на мальдивских пляжах.
«Счастье на одну неделю!» Как отдыхают самые обворожительные теннисистки мира
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