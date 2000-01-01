Дружит с Дзюбой, болеет за «Баварию». Тайная страсть лучшего теннисиста России Медведева

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Как Медведев стал главным футбольным болельщиком
Как Медведев стал главным футбольным болельщиком
Если бы не теннис, Даниил давно бы сменил вид спорта, но пока россиянин наблюдает за происходящим на поле с трибун, а иногда и с больничной койки.
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Бесконечная любовь к «Баварии» с детства
Бесконечная любовь к «Баварии» с детства
Даниил является страстным поклонником мюнхенского клуба, причём любовь к нему зародилась ещё в школьные годы. Медведев не пропускал ни одной трансляции, смотря даже видео с тренировок команды.
С годами преданность «Баварии» лишь росла, а знания теннисиста становились глубже. Даниил прекрасно разбирается в футболе и помнит наизусть статистику игроков.
С годами преданность «Баварии» лишь росла, а знания теннисиста становились глубже. Даниил прекрасно разбирается в футболе и помнит наизусть статистику игроков.
«Я влюбился в «Баварию» в 12 лет, а симпатизировал ей ещё раньше. В начале 2000-х, когда мне было шесть, «Бавария», была по-настоящему хороша. Я всегда говорил родителям: «Сегодня играет «Бавария», надо обязательно смотреть», — делился воспоминаниями Медведев.
«Я влюбился в «Баварию» в 12 лет, а симпатизировал ей ещё раньше. В начале 2000-х, когда мне было шесть, «Бавария», была по-настоящему хороша. Я всегда говорил родителям: «Сегодня играет «Бавария», надо обязательно смотреть», — делился воспоминаниями Медведев.
Философия «Баварии» невероятно близка теннисисту: гимн команды, по его мнению, отражает чемпионский дух. Такой же, какой есть у самого Даниила. Недаром руководство клуба отпечатало на фирменной футболке фамилию Медведева и отправило ему в качестве подарка.
Философия «Баварии» невероятно близка теннисисту: гимн команды, по его мнению, отражает чемпионский дух. Такой же, какой есть у самого Даниила. Недаром руководство клуба отпечатало на фирменной футболке фамилию Медведева и отправило ему в качестве подарка.
За кого из футболистов болеет Медведев?
За кого из футболистов болеет Медведев?
Конечно, фавориты россиянина носят цвета немецкого клуба: это и Йозуа Киммих, и Томас Мюллер, и Серж Гнабри, празднование которого Медведев пообещал когда-нибудь исполнить после яркой победы на корте.
Лучшим же футболистом мира Медведев считает Роберта Левандовского. В 2021 году теннисист даже сокрушался по поводу того, что «Золотой мяч» достался не ему, а Лионелю Месси.
Лучшим же футболистом мира Медведев считает Роберта Левандовского. В 2021 году теннисист даже сокрушался по поводу того, что «Золотой мяч» достался не ему, а Лионелю Месси.
Дружба с Дзюбой и критика российской лиги
Дружба с Дзюбой и критика российской лиги
Российский футбол не так интересен Медведеву. По его словам, это довольно скучная лига с плохим уровнем игры и некачественными трансляциями.
Тем не менее теннисист отметил, что когда-то болел за ЦСКА и поддерживал вместе с папой «Ростов». Особые отношения у Даниила с экс-футболистом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Тем не менее теннисист отметил, что когда-то болел за ЦСКА и поддерживал вместе с папой «Ростов». Особые отношения у Даниила с экс-футболистом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Спортсмены вместе играли в FIFA, причём сильнее оказался Медведев. Артём и Даниил постоянно хвалят друг друга, последний даже сравнил их пути в профессиональной карьере, найдя их сходство.
Спортсмены вместе играли в FIFA, причём сильнее оказался Медведев. Артём и Даниил постоянно хвалят друг друга, последний даже сравнил их пути в профессиональной карьере, найдя их сходство.
«Возможно, он выглядит немного неуклюжим, как и я на корте, но при этом он забивает много голов. И в сборной, и «Зените». Я уважаю Артёма как спортсмена, он многого добился в нашем футболе», — говорил теннисист.
«Возможно, он выглядит немного неуклюжим, как и я на корте, но при этом он забивает много голов. И в сборной, и «Зените». Я уважаю Артёма как спортсмена, он многого добился в нашем футболе», — говорил теннисист.
Страсть Медведева к футболу так велика, что он даже смотрел матч «Ливерпуль» — «Уотфорд» на больничной койке, когда ему делали операцию на грыже.
Страсть Медведева к футболу так велика, что он даже смотрел матч «Ливерпуль» — «Уотфорд» на больничной койке, когда ему делали операцию на грыже.
Наверняка Даниил сейчас наблюдает за происходящим на чемпионате мира в Катаре, но вот за кого он болеет — загадка. За близкую ему по стилю игры сборную Германии или за поляков, которых пытается вытащить в плей-офф Роберт Левандовски?..
Наверняка Даниил сейчас наблюдает за происходящим на чемпионате мира в Катаре, но вот за кого он болеет — загадка. За близкую ему по стилю игры сборную Германии или за поляков, которых пытается вытащить в плей-офф Роберт Левандовски?..
Дружит с Дзюбой, болеет за «Баварию». Тайная страсть лучшего теннисиста России Медведева
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