Племянник лидера «Барселоны» болеет за «Реал». Надаль и сам мог стать крутым футболистом

Как формировалась любовь Надаля к футболу
Один из сильнейших теннисистов современности мог пойти по совершенно другому пути, начни он работать со вторым дядей. Но судьба оказалась жестока, а племянник лидера «Барсы» подарил сердце «Реалу».
Легендарный дядя из «Барселоны»
Уже в 12 лет Рафаэль Надаль встал перед непростым выбором — футбол или теннис. Будущий спортсмен выбрал последнее, хотя у него на роду было написано гонять мяч по газону.
Дядя Рафы — легендарный защитник «Барселоны» Мигель Анхель Надаль, который пять раз становился чемпионом Испании. С 2010 по 2011 год он ассистировал главному тренеру «Мальорки».
Ирония судьбы и поклонение «Реалу»
Мигель точно так же, как и другой дядя Тони (по профессии теннисный тренер), мог бы помочь Рафе стать крутым футболистом, но судьба распорядилась иначе. Причём её ирония была слишком велика: Надаль оказался страстным болельщиком «Реала».
Уважение к Месси и страдание от него
Тем не менее теннисист с уважением относится к принципиальному сопернику и не делает конкретных заявлений по поводу двух участников величайшего противостояния в футболе. И Роналду, и Месси для него — особенные.
Конечно, как фанат «сливочных» Надаль не скрывает того, что «настрадался от Лео», но при этом спортсмен не умаляет его заслуг и желает ему удачи на текущем чемпионате мира в Катаре.
Совместное инвестирование с Роналду
С Криштиану же у Рафаэля рабочие отношения. Недавно стало известно, что они вместе инвестировали средства (около € 1 млн) в ресторан, расположенный в Катаре.
Похоже, за мундиалем Надаль следит лишь в свободные от бизнеса дни, но основные события он не пропускает и своевременно реагирует на актуальную повестку. Так, теннисист призвал ФИФА подавить политические протесты на ЧМ.
Причиной недовольства было нарушение прав человека в Катаре. Вот что об этом сказал Рафа: «Эти вопросы нужно задать ФИФА и людям, которые организуют крупные мероприятия. Спорт — это место для самовыражения, потому что он имеет мировую известность».
Сейчас же спортсмен активно следит за национальной сборной, которая борется за место в плей-офф мундиаля. Сегодня испанцы сыграют в третьем матче групповой стадии с Японией. Чтобы пройти дальше, им достаточно ничьей.
Племянник лидера «Барселоны» болеет за «Реал». Надаль и сам мог стать крутым футболистом
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