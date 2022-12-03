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Тест: угадай звёзд тенниса по детским фотографиям, как выглядели маленькие Алькарас, Соболенко и другие герои сезона

Угадайте героев сезона по детским фотографиям! И не перепутайте звёзд тенниса
Даниил Сальников
Угадайте звёзд тенниса по детским фото
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Пройдите тест и узнайте, кто из чемпионов изображён на семейных ретрокадрах.

Можно ли на детских фото узнать будущих звёзд тенниса? Как не перепутать Рублёва с Синнером, а Медведева со Зверевым, когда им по шесть-семь лет? Всё же если внимательно присмотреться, то всё равно легко разглядишь на детских личиках их неповторимые улыбки и искорки в глазах. Детство – самая важная пора в жизни человека. Именно в это время формируется чемпионский характер. Великие победители «Шлемов» когда-то делали свои первые неуверенные шаги на корте. А теперь они легенды!

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 10 семейных ретрофотографий, на которых изображены будущие чемпионы. Угадайте звёзд тенниса по старым фотокарточкам. В любом случае хорошее настроение гарантировано.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.

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