Угадайте героев сезона по детским фотографиям! И не перепутайте звёзд тенниса

Можно ли на детских фото узнать будущих звёзд тенниса? Как не перепутать Рублёва с Синнером, а Медведева со Зверевым, когда им по шесть-семь лет? Всё же если внимательно присмотреться, то всё равно легко разглядишь на детских личиках их неповторимые улыбки и искорки в глазах. Детство – самая важная пора в жизни человека. Именно в это время формируется чемпионский характер. Великие победители «Шлемов» когда-то делали свои первые неуверенные шаги на корте. А теперь они легенды!

«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 10 семейных ретрофотографий, на которых изображены будущие чемпионы. Угадайте звёзд тенниса по старым фотокарточкам. В любом случае хорошее настроение гарантировано.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.