«Медведев не держит уровень Федерера и Надаля». Давыденко — о бедах Даниила и битве за №1

Легендарный российский игрок Николай Давыденко всегда не прочь обсудить теннис. Ныне эксперт и тренер в теннисной школе в интервью «Чемпионату» рассказал, как воспринимает битву поколений, будет ли Карлос Алькарас №1 в мире в 2023-м и почему Медведев проиграл в финале Аustralian Open — 2022. А ещё Николай вспомнил о провалах Новака Джоковича и психологической битве с Big-3.

«Наше поколение в теннисном плане сильнее нового»

— Год назад вы говорили, что Надаль ничего не возьмет. Готовы признать ошибку?

— Да, я говорил, что Рафа ничего не возьмёт, потому что время приходит — я про физику, он травмируется. Тут дело не в том, что Рафа ничего не возьмёт, ему не с кем играть. Какое новое поколение? Джокович даже всех обыгрывает — Турин взял. Это означает, что наше старое поколение сильнее в теннисном плане. Даже в таком возрасте Рафа, который, на самом деле, не бегает как раньше — сейчас он медленее — всё равно их обыгрывает. Не то, что я не прав, скорее, новое поколение такое слабое, что даже Рафа и Новак до сих пор всех побеждают.

Новак Джокович на Итоговом в Турине Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Руне раскатал очно Новака на «Мастерсе» в Париже.

— Но Джокович собрался и почему-то всех раскатал в Турине. Интересно, насколько Новак будет готов к Australian Open. Все ставки на него. Конечно, можно было поставить на Алькараса, но он травмировался. Если брать аналитику, непонятно, кто будет готов к АО на полном серьёзе. Вдруг опять Надаль? Но в том финале, что я комментировал, Рафа проигрывал Медведеву по полной. Когда Даня всё-таки отдал матч, я не знал, что комментировать. Я не то что расстроился, хотел послать подальше Медведева: «Ты что, *****?» (Смеётся.) Странно было. Опять же, молодое поколение, которое, по идее, сильнее — мы видели насколько Даниил был сильнее. Но всё равно проиграл. Почему? Не знаю. Сейчас тяжело осознать, что будет на АО-2023.

«Не видел Джоковича в матче — его просто не было»

— Вы говорили, что Роджер для вас такой «злодей»: ему проиграли 12 матчей подряд. Может, для Дани таким стал Надаль?

— Федерер тогда практически всех сносил. А в последние годы часто стал всем проигрывать. Он перестал доходить до финалов — года два назад начал кому-то непонятному уже отдавать матчи. Это означает, что время его прошло, раньше он не позволял себе такого никогда. Надаль также: раньше никогда не позволял себе регулярно матчи в первых кругах проигрывать. А сейчас?

Роджер Федерер с кубком АО-2018 Фото: Scott Barbour/Getty Images

Джокович в этом плане — своеобразный. Раньше он то держал суперформу, то мог где-то уступить. Даже на Итоговом в Лондоне в 2018-м он проиграл финал Звереву. Я там был, смотрел. Не видел Джоковича в матче — его просто не было! Также помню, как он с Хачановым играл в «Берси» — его не было в матче. То же самое в финале на US Open с Даниилом. Моментами он теряется. И таких матчей можно много собрать. Подобные встречи у Федерера очень тяжело вспомнить: где бы он ломался или ничего не попадал в корт. Когда Федерер играл финалы в пяти сетах, он бился, и всё решал один мяч. Роджер не отдавал ничего просто сам. Он проигрывал, но решающее, последнее очко — где-то психология. А смотришь на Джоковича, и он отдаёт не то что очко, он сливает матч. Это иногда удивляет.

«Опять пойдёт месилово: вдруг Джокович начнёт лидировать»

— Игра Даниила — проблемы так называемого «второго сезона»?

— Как он стал первым в мире, все начали думать, что он всегда будет первым? Нет! Медведев не может повторить Федерера и Надаля, которые могут держать уровень на протяжении долгого времени. Это совершенно другие игроки — №1 будет меняться. Медведев был первым, сейчас — Алькарас. Потом кто-то другой. Карлос не заменит Надаля надолго. Уверен, что всё поменяется: есть, например, Руне. Там опять пойдёт месилово. Вдруг Джокович сейчас начнёт лидировать: выиграет АО и заберёт две тысячи очков — ему защищать нечего. А Даня и Надаль всё теряют. Для Джоковича это огромный плюс.

Карлос Алькарас на US Open-2022 Фото: Julian Finney/Getty Images

Новаку тоже не 20 и не 30. Он может в какой-то момент психологически сорваться. Он может дотянуть до финала, но это может сломать его. Опять же, пятисетовые матчи для «старых» игроков с возрастом только сложнее. Выиграть три сета — хорошо, пять — сложно. Молодые физически не устают, быстрее восстанавливаются.



Теннис у них — не могу сказать, что лучше, но физика, сила есть: где-то подать хорошо, где-то забить. Те же Алькарас, Циципас или Зверев может вернуться, как и Тим. Также Руне. Он крутой, может, он выиграет. Молодые могут показать лучше результат. Не знаю, кого назвать «тёмной лошадкой».

— Кирьос?

— Может быть, Ник. Да, шоу, да, грязный теннис, но это его натура. Он может хорошо сыграть, может плохо. Но никогда не видел, чтобы он две недели подряд мог выдержать.



— Финал Уимблдона?

— Выдержит ли он именно АО, когда будет давление дома, трибун? Непонятно.

«Чем дальше, тем будет больше таблеток пить…»

— Рафа или Новак — кто выиграет битву за величие?

— Они будут между собой решать.



— Надаль способен конкурировать?

— Рафа очень хочет. Хотеть и делать — разные вещи. Насколько он сможет — другой момент. Они хотят показать себя, они не заканчивают. Но когда они выходят, они не уверены, что выиграют этот матч. Они ждут какой-то момент — «пробуют», как это называется. «Мы пробует выиграть», но это уже неточно. Потому что травма может какая-то соскочить. Тогда у Надаля вообще травм не было, как танк шёл: носился как ненормальный. Как в финале с Даниилом? Чем дальше, тем будет больше таблеток пить.

— Что их мотивирует — уже 43 ТБШ на двоих.

— Если бы я не сломался в 2010-м и продолжал — а я очень хорошо набирал форму — точно стоял бы в топ-5, топ-10. Если бы не свалился в Роттердаме и потом не пропускал, был бы 100% в топе. Когда держишься в десятке, двадцатке, уверен, что твой теннис ещё не слаб. Когда ты в туре, то анализируешь себя, видишь, как играют другие. Видишь, что ты ещё сильнее в первую очередь психологически — даже если физически это не так. Затем пытаешься физически набрать эту форму. Но каждый раз контролируешь себя, как и команда: насколько ты готов, сможешь ли вытащить турнир.



Когда теннисисту за 30, он пытается понять, прислушаться к себе — насколько его хватит: на две недели ТБШ или нет. А вдруг повезёт? Бываешь, едешь на турнир и чувствуешь, что не дотягиваешь. И говоришь себе: «Ну, посмотрим!»

— И у вас такое было?

— Часто такое было. Помню, когда играл АО-2010, в корт не мог попасть с первого дня. Брат говорил: «Что ты паришься, ну поедем домой». Тогда и осознал: «А зачем я парюсь!». Дошёл тогда до четвертьфинала, проиграл Федереру. Но сбросил с себя какой-то груз, ведь я вообще не попадал в корт. Ты стоишь пятым, а тебя может обыграть сотый. И начинается этот момент: «А посмотрим, матч длинный!». У всех давление. Они думают: «Он — пятый, значит, я проиграю». А ведь соперники порой сильнее тебя играют. Но в концовке он почему-то решает сам проиграть, сам сдаёт игру. Чему я иногда удивлялся. Тебе просто концовку держать надо, а он сам проигрывает. Этот психологический уровень часто проявляется против Надаля, Федерера — соперники уже идут проигрывать. Часто я осознавал, что выиграю матч лишь по его ходу. До встречи никогда не думал, что могу выиграть — ни разу. Ты уверен лишь на корте, в процессе.

Николай Давыденко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Надаль это понял в концовке третьего сета финала АО-2022?

— Рафа сам сказал, что уже проигрывал — по ходу встречи это было видно по лицу. Тут уже вопросы к Медведеву — не знаю, что с ним случилось. Может, после он проанализировал момент, но никогда не скажет никому — почему. Даня уверен, что Рафа стал супер играть. Нет, не стал. Просто какое-то очко, какой-то момент, напряжение, что-то пошло не так — и он засомневался. А если Рафа увидит, что соперник сомневается, то он тут же включается. Пытается перехватить инициативу, чтобы тот не включился обратно.