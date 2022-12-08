«Штраф в $ 1 млн — это не наказание!» Как британцы поплатились за бан России на Уимблдоне

Одним из самых противоречивых и скандальных событий прошедшего теннисного сезона стал недопуск на Уимблдон российских и белорусских игроков, включая первую ракетку мира Даниила Медведева. Напомним, тогда две профессиональные теннисные ассоциации в мужском и женском туре выразили своё недовольство по поводу этого решения и лишили самый престижный турнир «Большого шлема» рейтинговых очков. Дождавшись межсезонья, ATP и WTA наказали британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) ещё и огромными штрафами.

ATP оштрафовала LTA на £ 825 тыс. ($ 1 002 794,92) за исключение из турниров под своей эгидой летом 2022 года теннисистов из России и Беларуси. Чуть ранее подобное решение вынесла WTA. Только штраф был разбит на две организации – на £ 620 тыс. ($ 750,6 тыс.) наказана LTA, а ещё на £ 207 тыс. ($ 250,9 тыс.) — Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). Но это ещё не всё. Обе профессиональные теннисные организации пригрозили британцам, что в случае повторного бана россиян и белорусов может последовать исключение LTA из ATP и WTA.

LTA отреагировала на вынесение штрафов в свой адрес, заявив, что она будет обязательно добиваться апелляции. «Мы глубоко разочарованы этим решением. ATP в своём заключении не признала исключительным обстоятельством ситуацию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Финансовое влияние этого штрафа и штрафа WTA будет иметь существенные последствия, скажется на способности LTA развивать и принимать теннисные соревнования в стране. Мы внимательно обсудим наш ответ и ждём результат нашей апелляции относительно решения и санкций», — говорится в заявлении LTA.

Реакция теннисного мира на решение ATP и WTA о штрафе британцев не была однозначной. Например, многие обратили внимание на то, что под эгидой этих двух профессиональных теннисных ассоциаций у мужчин и женщин в начале января будет проводиться новый командный турнир Union Cup, на который ни россиян, ни белорусов не допустили. При этом огромные рейтинговые очки там будут разыгрываться, что нарушает спортивный принцип равенства возможностей.

Даниил Медведев на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

А вот полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» обратил внимание на сумму штрафов, посчитав, что она незначительна для LTA: «Мне кажется, что штраф маленький. Вы знаете, какие доходы у Уимблдона? Взять только одну продажу билетов — это уже космические деньги. Реклама, спонсорские пакеты, трансляции. Думаю, что у них десятки миллионов фунтов прибыли. Штраф один миллион долларов для Уимблдона — это ничего страшного. У Уимблдона традиции с 1877 года. Другое дело — оштрафовать Уимблдон на 20–30 миллионов! Весомые денежные штрафы ощущают все. А когда всего миллион долларов… Я вообще не считаю это наказанием. То, что в этом году на Уимблдоне не было очков — это наказание игроков, а не Уимблдона. Первый колокольчик прозвучал! Я думаю, что это первое предупреждение. Второе предупреждение должно быть более жёстким, чтобы было неповадно. Теннисисты — это одна семья. Мы в первую очередь теннисные игроки, а не политики. Я теннисист — я в балет не лезу».

Будем надеяться, что разум возобладает и больше политика не будет вмешиваться в спорт. Во всяком случае, по сообщению издания The Telegraph, теннисисты из России и Беларуси могут быть допущены к участию на Уимблдоне в 2023 году. Как стало известно этому СМИ, организаторы могут пересмотреть свою позицию относительно участия российских и белорусских теннисистов на турнире. Спортсмены могут сыграть под нейтральным флагом. Отмечается, что организаторы Уимблдона больше не хотят бороться с остальным теннисным миром.