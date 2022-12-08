Медведев навесил «баранку» олимпийскому чемпиону! Неожиданные результаты на предсезонке

Теннисное межсезонье едва началось, а уже в Саудовской Аравии стартовал один из самых крупных показательных турниров – Diriyah Tennis Cup, проводящийся в пригороде столицы государства – Эр-Рияде. Этот турнир относительно молодой, но уже успел вызвать к себе интерес со стороны болельщиков, специалистов и, конечно же, самих теннисистов. Чемпионом в декабре 2019 года стал набиравший тогда обороты Даниил Медведев, только что дебютировавший на Итоговом чемпионате ATP. Россиянин в двух сетах последовательно справился с Ян-Леннардом Штруффом, Давидом Гоффеном, Фабио Фоньини и получил в награду стильный кубок и внушительный чек.

Чтобы привлечь звёзд тенниса для участия в турнире, организаторы объявили призовой фонд – $ 3 000 000. Их разыгрывают весьма интересным образом. Полуфиналисты получат по $ 250 тыс., финалист – $ 500 тыс., а чемпион – $ 1 млн. За этот солидный куш борются 12 теннисистов. Среди них оказались два россиянина – Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В составе участников оказались несколько теннисистов, ранее занимавших высокие места в рейтинге ATP, а сейчас по разным причинам откатившиеся вниз. Речь идёт о чемпионе US Open – 2020 Доминике Тиме, трёхкратном победителе «Шлемов» Стэне Вавринке и двукратном победителе Итогового чемпионата ATP Александре Звереве. Немец с русскими корнями, не игравший с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022, на котором получил травму ноги, заявил перед турниром в Эр-Рияде: «Я с нетерпением жду возвращения на корт, возвращения в соревновательный режим, потому что эта пауза была для меня очень долгой. Здесь сыграют лучшие теннисисты мира, поэтому, думаю, это будет турнир высокого уровня. Все в форме, так как некоторые игроки недавно выступали на Кубке Дэвиса или на Итоговом турнире ATP. Всё указывает на то, что будет отличный теннис, и я надеюсь, что смогу играть на одном уровне со всеми. Если честно, я скучал по всем парням, несмотря на то что мы конкуренты. У меня среди них есть отличные друзья. С Домиником Тимом мы не виделись уже почти два года, потому что он получил травму в 2021 году, а я получил травму в 2022-м. Так что мы с ним особенно соскучились друг по другу».

По регламенту соревнования, 12 теннисистов распределились по сетке в результате жеребьёвки, причём четверо из них пропустили первый круг как высоко сеянные и начали борьбу сразу с 1/4 финала. Это Медведев, Рублёв, а также грек Стефанос Циципас и американец Тейлор Фритц. В стартовый день турнира организаторы уместили матчи двух раундов. Причём в первом круге теннисисты выявляли победителя по двум выигранным чемпионским тай-брейкам. Только в одном поединке дело дошло до третьего усечённого сета – Стэн Вавринка одержал волевую победу над Маттео Берреттини. В трёх других матчах первого круга теннисистам хватило по два тай-брейка. В том числе и в битве между Зверевым и Тимом. Такой борьбы, как в финале US Open – 2020, конечно, не было. Олимпийский чемпион Токио легко победил своего приятеля.

В итоги в соперники Рублёву достался Вавринка, а Медведеву – Зверев. Андрей вместе со Стэном открывали программу четвертьфиналов, где сеты уже проходили в полноценном режиме, за исключением третьего – который снова превращался в чемпионский тай-брейк. Поначалу соперники играли абсолютно на равных, чётко контролировали свои подачи и лишь по разу добрались брейк-пойнтов, которые не использовали. Дело дошло до тай-брейка, на котором удачливее оказался россиянин – 7:6 (7:3). А вот вторая партия сразу пошла под диктовку Вавринки. Он повёл с двумя брейками – 4:0, а Андрей, как ни старался, отыграться уже не смог – 6:2. Вместо третьего сета был разыгран чемпионский тай-брейк, и там уже опытный Стэн сумел склонить чашу весов в свою пользу – [10:6].

Кстати, Андрей на этом турнир не покинул. Для всех проигравших в первых двух кругах организовали парное соревнование со своим призовым фондом. Там Рублёв оказался в компании с Ником Кирьосом, Домиником Штрикером, Берреттини и Тимом. А соперник Вавринки по полуфиналу определялся в поединке Даниила Медведева с Александром Зверевым. Матч показал, что россиянин сохранил хорошую форму, набранную в конце сезона. А вот Звереву ещё предстоит набрать игровой практики. Медведев брал гейм за геймом, пока при счёте 5:0 не случился довольно неприятный эпизод. В одном из розыгрышей Александр укоротил мяч и заставил соперника совершить рывок к сетке. Даниил неудачно затормозил и подвернул ногу. Ему потребовалась помощь врача, матч потом продолжился, и он потом навесил Звереву «баранку» — 6:0. В начале второй партии Александр наконец-то взял первый гейм в матче – 1:1 – и ознаменовал это событие поднятыми вверх руками. Вдохновлённый этим успехом Зверев затем сделал брейк и повёл 3:1. Впрочем, надолго его не хватило – Медведев вскоре сравнял счёт – 3:3, а в концовке сделал ещё один брейк – 6:0, 6:4.

Вот так Даниил Медведев удачно начал межсезонный турнир в Эр-Рияде с победы над олимпийским чемпионом Токио. Теперь в пятницу в 1/2 финала он встретится с обидчиком Рублёва – швейцарцем Стэном Вавринкой. Пока результаты соревнования можно назвать неожиданными – вне четвертьфиналов оказался Кирьос, не пробился в полуфинал Рублёв. Что нас ждёт дальше?