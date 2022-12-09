«С детства нравился Сафин». Звезда тенниса Сербии — о русских корнях и критике Джоковича

Почти полтора года назад из тенниса ушёл Виктор Троицки. Всегда в тени более именитого партнёра Новака Джоковича экс 12-я ракетка мира запомнился не победами на турнирах АТР или финальными битвами на «Шлемах» — там он, кстати, не доходил и до четвертьфиналов. Виктор стал национальным героем, взяв пятый матч в финале Кубка Дэвиса. Титул он вместе со сборной Сербии отстоял у неудобных французов перед домашними болельщиками в Белграде в 2010-м, тем самым вписав себя в историю страны.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Троицки рассказал, что связывает его с Россией, и назвал любимого российского теннисиста всех времён. А ещё поделился тем, как Новак Джокович пережил депортацию и проигранный финал US Open Даниилу Медведеву в 2021 году.

«Джокович, очевидно, лучший в мире. Уверен, он побьёт все рекорды»

— Виктор, вы завершили карьеру в прошлом году. Не сожалеете?

— О, нет! Я завершил свою игровую карьеру и счастлив за то, чего достиг за это время. Думаю, это было правильное время — 1,5 года назад — чтобы поставить на «стоп» карьеру. Тогда я был дома с семьёй и сказал им, что уже не могу работать на все 100%.



— Чем занимаетесь сейчас?

— Официально я капитан Сербии на Кубке Дэвиса. А также тренер в теннисном центре Новака Джоковича в Белграде — это моя основная и ежедневная рутина. А там достаточно работы — мы занимаемся со многими теннисистами. Пытаюсь помочь игрокам, что-то посоветовать, дать комментарий к игре и направить их в верном направлении, используя для этого, конечно, весь опыт. В этом и есть цель Новака на протяжении его карьеры: находить и тренировать молодых игроков.

Виктор Троицки с Кубком Дэвиса в 2010-м Фото: Julian Finney/Getty Images

— Поражает ли ещё вас уровень его игры и ментальная сила?

— Это уже стало нормой для меня — год за годом одно и то же. Уже ничему не удивлён. Да, он не финишировал №1 в этом году, но, откровенно говоря, если бы очки за Уимблдон учитывались и если бы он мог участвовать во всех «Шлемах», то, определённо, финишировал бы на первой строчке. За последнее время он только в этом году не был первым в мире. Но, очевидно, он — лучший в мире. Уверен, он побьёт все рекорды. Что-то удивительное и невероятное он делает.



— После всего случившегося правильно ли, что он едет в Австралию?

— Это будет немного другой для него опыт. Он не играл в прошлом году, так что уверен, Новак вновь возвращается за чемпионством. Увидим. Ему дали обещание, что он получит визу, чтобы сыграть там. А начнёт он сезон с турнира в Аделаиде, затем Australian Open. Уверен, Джокович будет готов. Но я знаю, насколько он голоден до успеха и как мотивирован играть турниры «Большого шлема».

Новак Джокович во время депортации Фото: Diego Fedele/Getty Images

— Ситуация с депортацией изменила отношение медиа к его персоне? До этого вы сами говорили, что журналисты не особо расположены к нему.

— Я надеюсь на это. Он был реально в сложных условиях. Там же приняли решение пригласить его в Австралию, так что он и поехал. Но затем всё изменилось. Он был будто взаперти. И это был неприятный опыт. Я был на связи с ним, знаю, насколько тяжело ему было. Он прошёл через сложное время, позади сложный год. Но, думаю, это сделало его только сильнее, как и каждая непростая ситуация в карьере.



— Он выиграет больше трофеев, чем Надаль?

— Уверен. А есть ли лимит? Ему сейчас 35. Если он останется в форме: будет так же быстро бегать, его не будут беспокоить травмы, то я реально не вижу этого предела. Он до сих пор продолжает выигрывать «Шлемы» — вы видели Уимблдон. Я предполагаю, что он выиграет ещё много турниров.

— Вы — часть системы тенниса страны. Как оцениваете работу федерации Сербии?

— Это небольшая федерация. Мы не имеем особой финансовой поддержки. Однако юные теннисисты всё же получают её, и это отличная возможность для начинающих звёзд: юниоры могут путешествовать по турнирам. Но это не те возможности и не тот масштаб, которые есть у федераций тенниса США, Франции, Австралии. Мы небольшая нация, но успешны в теннисе. Федерация не может помочь в тех размерах, в каких хотела бы. Она также не получает особой помощи от спонсоров, страны. Так что, думаю, она заслуживает большей поддержки и нуждается в ней, так как сербский теннис добавляет стране популярности.

«Ещё с детства нравился Марат Сафин — он очень весёлый парень»

— Вас многое связывает с Россией. Расскажите об этом.

— Всё потому, что у меня русские корни. Мои бабушка и дедушка — русские. Он — из Твери, она — из Ростова. Они прибыли в Сербию из России в 1970-м, как и многие русские в те времена. Оба были молоды, и приехали в другую страну со своими семьями, и уже в Сербии встретились, познакомились. Так что мой папа на 100% русский.



— Какие истории из жизни в России они рассказывали?

— Я никогда с ними не общался, так как они умерли ещё до моего рождения. Но по рассказам я знаю мою бабушку Ирину очень хорошо. Она и мой папа всегда говорили по-русски. А прапрадедушка считался известным профессором в университете богословия. Я многое понимаю, но, к сожалению, не учил особо язык: могу говорить, но не очень бегло.



— Можете назвать любимого российского игрока всех времён?

— Очень много чемпионов из России. Против одних я играл, с другими — общался. Не знаю даже, но, наверное, назову Марата Сафина. Когда я был ещё ребёнком, он мне нравился, Марат всë-таки немного старше меня. Я помню, как он выиграл US Open, Australian Open. Когда он был в отличной форме, то играл невероятно. Так что встречи против него для меня очень многое значили. Это был классный опыт.



— Какие-то личные истории приходят на ум?

— Да, но это определенно не для интервью (смеётся). Он очень весёлый парень. Так как Марат старше, он давал мне советы. Я до сих пор отлично его помню и был бы рад увидеться с ним вновь.

— Что думаете о сезоне другого россиянина — Даниила Медведева?

— Определённо, одно из лучших поколений в российском теннисе сейчас. Если посмотреть на рейтинг, двое из них в топ-10. Также у вас есть Хачанов и Карацев. Отличное поколение — вы выиграли Кубок Дэвиса в прошлом году и ATP Cup. Замечательно видеть столько классных игроков, которые появились в одно время в России. Это действительно впечатляет. Я их отлично знаю: они невероятно усердно работают и тренируются, чтобы быть там, где они сейчас.



— Ваш друг и коллега Янко Типсаревич сказал, что Медведев — единственный или один из немногих, кто может одолеть праймового Джоковича. Он прав?

— Ты никогда не знаешь, кто выиграет в этой битве. Это всегда очень тяжелые матчи между ними. Новак, возможно, взял больше, но это давалось ему очень и очень тяжело. Один из самых больших матчей, где Даниил выиграл у Новака, — US Open. У него есть та игра, которая позволяет выигрывать у Новака. Джокович отлично сопротивляется, но для него это точно непростой соперник.

Новак Джокович и Даниил Медведев в финале US Open — 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Общались ли вы с Новаком после того финала. Насколько он был расстроен?

— Вижу его достаточно часто — я же работаю с ним буквально каждый день. Тогда он был разочарован, немного расстроен, но ты не можешь всегда выигрывать, это спорт. Даниил был свежее в том матче, Новак же казался немного уставшим после двух пятисетовиков (в 1/4 финала с Берреттини серб сыграл четыре сета. — Прим. «Чемпионата»), которые он взял перед финалом. Конечно, он многого ожидал от того матча — это был последний «Шлем» в году, а для него мог стать четвёртым победным. Это нелегко. Он, конечно, был расстроен, но Даниил — прекрасный игрок. Он был лучше в тот день от начала до конца, так что заслужил ту победу.