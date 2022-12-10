Медведев проиграл 1-й ракетке США, упустив 9 брейк-пойнтов! $ 1 млн россиянину не достался

На показательном турнире в Саудовской Аравии Diriyah Tennis Cup к субботе определились все финалисты в обоих разрядах. Теннисисты, проигравшие в первом и втором раундах одиночного турнира, составили утешительную парную сетку и разыграли там отдельный дополнительный приз. В решающий матч парного разряда среди прочих спортсменов пробился и Андрей Рублёв. Россиянин вместе со своим напарником Маттео Берреттини из Италии победил в полуфинале дуэт Александр Зверев/Доминик Тим, а в финале им в соперники достались Хуркач/Штрикер, выбившие из сетки довольно звучную пару Кирьос/Циципас. В финал одиночного разряда пробились американец Тейлор Фритц и россиянин Даниил Медведев, последовательно обыгравший на пути к решающему матчу Александра Зверева и Стэна Вавринку, причём обоих в двух сетах.

Полуфинал с трёхкратным чемпионом «Шлемов» Вавринкой для Даниила получился сложнее, чем со Зверевым, которому россиянин в первом сете вообще навесил «баранку». Вот как Медведев прокомментировал победу над Стэном: «С ним тяжело играть. В первом сете было 0:40 на моей подаче. Мне кажется, ему тоже тяжело со мной играть, так как я много мячей возвращаю в корт. У нас получился очень интересный матч. Что бы ни происходило, я всегда стараюсь возвращать мяч в корт. Мой тренер, конечно, мне помогает советами. Многие мои удары получаются нестандартными, он говорит, что раз это приносит результат, то почему нет. Что касается Стэна, конечно, когда он пробивает кросс слева, ты уже видишь мяч, пролетающий мимо тебя – таких ударов было штук пять. Но у меня тоже было таких штук десять. Чтобы выиграть – надо их сделать больше, чем соперник».

Субботний день начался с парного финала, который растянулся почти на два часа. Первый сет остался за дуэтом Хуркач/Штрикер, преуспевшим на непростом тай-брейке, где они отыграли сетбол – 7:6 (10:8). Во второй партии Рублёву и Берреттини удалось сделать единственный брейк за матч – 6:3. Судьба титула решилась на чемпионском тай-брейке, где снова сильнее оказались поляк и швейцарец – [10:7]. Но, даже несмотря на поражение в финале, Андрей и Маттео получили чеки на внушительную сумму – $ 125 тыс. Такие деньги даже чемпион одиночки на турнирах ATP-250 не всегда может получить.

В решающем матче одиночного турнира в Эр-Рияде сошлись первые ракетки России и США – Даниил Медведев и Тейлор Фритц. До этого теннисисты встречались только в одном официальном матче – в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати сильнее оказался Даниил – 7:6, 6:3. А вот на показательном турнире UTS летом-2021 успех уже праздновал Тейлор. Напомним, в декабре 2019 года здесь же, в Саудовской Аравии, Медведев завоевал титул, после чего турнир два года не проводился из-за коронавируса. Так что сейчас, в декабре 2022-го, Даниил выступал в статусе действующего чемпиона.

Надо сказать, что организаторы соревнований очень тепло отнеслись к российским теннисистам и болельщикам. Весь турнир рядом с фамилией Медведева и Рублёва на табло впервые за много месяцев можно было увидеть триколор и надпись RUS, а в день финалов на трибунах развевался российский флаг, который несколько раз показали во время трансляции. Отметим, что Тейлор Фритц, как и многие американские теннисисты, может похвастать хорошей подачей. Тем не менее в первом сете Даниилу не раз удавалось успешно сыграть на приёме и заставить соперника ошибаться. Чуть ли не в каждом чужом гейме у Медведева были брейк-пойнты. К концу партии их набралось целых шесть, но всё же россиянин ими не воспользовался. Что касается Даниила, то на своей подаче он не испытывал никаких проблем. Помогали ему и эйсы – пять за партию. Дело дошло до тай-брейка, где удача улыбнулась Фритцу – 7:6 (7:5) за 58 минут. Кстати, это был первый сет, проигранный Медведевым на этом турнире за два розыгрыша.

В начале второго сета россиянин продолжил создавать себе шансы на приёме. В четвёртом гейме он вцепился в подачу соперника, заработал ещё три брейк-пойнта, но Тейлор выстоял. Его игра на ключевых мячах в этом матче просто поразительна – девять из девяти отыгранных брейк-пойнтов! После этого Медведев не смог добавить – он по-прежнему успешно брал свои подачи, а вот на чужих ничего не получалось. Снова партию венчал тай-брейк, на котором опять чуть точнее действовал американец – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) за 1 час 52 минуты.

Вот так Даниил Медведев проиграл первой ракетке США, упустив девять брейк-пойнтов, и не смог защитить титул в Эр-Рияде. $ 1 млн призовых достался Тейлору Фритцу, а россиянин получил чек на $ 500 тыс. На следующей неделе пройдёт ещё один показательный турнир на Ближнем Востоке – в Абу-Даби (ОАЭ). Там среди участников будет россиянин Андрей Рублёв, а также первая ракетка мира Карлос Алькарас.