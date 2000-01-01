Какие теннисисты стали родителями в 2022 году
На фотографии звёзд тенниса со своими детьми невозможно смотреть без умиления.
Мария Шарапова (Россия)
1 июля Шарапова и её возлюбленный, британский предприниматель Алекс Гилкс, стали родителями. Мария родила сына Теодора.
Даниил Медведев (Россия)
Лучший на данный момент теннисист России стал папой 14 октября. Его жена Дарья родила дочку Алису.
Рафаэль Надаль (Испания)
А за неделю до этого, 8 октября, на свет появился ещё один Рафаэль Надаль. Супруга 22-кратного чемпиона ТБШ подарила спортсмену сына.
Гаэль Монфис (Франция) и Элина Свитолина (Украина)
Монфис и Свитолина, поженившиеся в июле 2021 года, стали родителями 15 октября. Девочке дали необычное имя Скай.
Каролина Возняцки (Дания)
А у Возняцки уже второй ребёнок! Каролина, которая замужем за экс-игроком НБА Дэвидом Ли, в июне 2021 года родила дочку Оливию, а 24 октября 2022 года — сына Джеймса.
Алла Кудрявцева (Россия)
Второй ребёнок и у Кудрявцевой. В декабре 2018 года Алла родила сына Сашу, а 4 августа 2022-го у него появился брат.
Александр Бублик (Казахстан)
Лучший теннисист Казахстана стал отцом 16 августа. У него родился сын Вася.
Анастасия Севастова (Латвия)
6 декабря Севастова родила дочку, которую нарекли Александрой.
Йоханна Конта (Великобритания)
Бывшая четвёртая ракетка мира 12 сентября впервые стала мамой. У неё родилась дочь Эммелин.
Кики Бертенс (Нидерланды)
А другая экс четвёртая ракетка мира 3 апреля родила сына Матса.
Кристина Плишкова (Чехия)
31 мая у Плишковой родился сын Адам. Муж спортсменки — словацкий футболист Давид Ганцко.
Гидо Пелья (Аргентина)
13 июля аргентинский теннисист стал отцом. Его жена — известная модель и блогер Стефани Демнер — подарила ему дочку Арианну.
Какая милота! Шарапова, Медведев и другие теннисисты, ставшие родителями в 2022 году
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