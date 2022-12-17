Вот так Рублёв! Россиянин разгромил первую ракетку мира за час и не пустил испанца в финал

В теннисном туре вовсю идёт заключительная фаза межсезонья, во время которой игроки уже не отдыхают, а активно тренируются или выступают на показательных турнирах. На прошлой неделе в Саудовской Аравии прошёл Diriyah Tennis Cup, где был разыгран призовой фонд в $ 3 000 000. В финал пробились Даниил Медведев и лучший американский теннисист на сегодняшний день Тейлор Фритц. К сожалению, россиянину не удалось защитить титул, который он завоевал в Эр-Рияде тремя годами ранее (перерыв был связан с последствиями коронавируса). И главный трофей, а также призовые в размере $ 1 млн достались первой ракетке США. Медведев как финалист тоже получил чек на солидную сумму – $ 0,5 млн.

На этой неделе в соседнем государстве Персидского залива – ОАЭ – проходит ещё один показательный турнир – Mubadala World Tennis Championship. У этого соревнования довольно богатая история. Впервые турнир в Абу-Даби был разыгран в январе 2009 года, и тогда чемпионом стал Энди Маррей, победивший в финале Рафаэля Надаля. Впоследствии Маррей выиграл титул и второй раз, а Надаль стал рекордсменом с пятью победами. Ещё одним многократным чемпионом Абу-Даби является серб Новак Джокович – четыре титула. Год назад турнир выиграл Андрей Рублёв, который приехал на этот раз защищать свой титул прямиком из Эр-Рияда.

Кстати, среди шести участников нынешнего розыгрыша Абу-Даби есть аж целых три теннисиста, выступавших неделю назад в Эр-Рияде. Помимо Рублёва, это также Стефанос Циципас и Кэмерон Норри. Именно Циципас с Норри, а Рублёв с хорватом Борной Чоричем, который в спешном порядке заменил американца Фрэнсиса Тиафо, и начали соревнования с 1/4 финала. По регламенту, в турнире участвуют шесть игроков, и два сильнейших по рейтингу начинают борьбу лишь с полуфиналов. На этот раз такими «матками» оказались финалисты US Open – 2022 Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

В первом пятничном четвертьфинальном матче Циципас уверенно разобрался с полуфиналистом Эр-Рияда Норри – 6:1, 6:4. Кстати, неделю назад эти теннисисты встретились тоже на стадии 1/4 финала, и тогда сильнее оказался как раз Норри. Рублёв в Эр-Рияде проиграл в своём первом же матче Стэну Вавринке и потом выступал в утешительном парном соревновании, где вместе с Маттео Берреттини стал финалистом. Сейчас же Андрей с большим трудом преодолел сопротивление Борны Чорича. В первом сете россиянин при равной борьбе склонил чашу весов в свою пользу лишь на тай-брейке, а во втором только в концовке добился единственного брейка и тут же подал на матч – 7:6, 6:4.

Кроме двух четвертьфиналов, в пятницу традиционно уже был проведён матч двух теннисисток. Прошлогодняя победительница Онс Жабер в этот раз смогла повторить свой успех, выиграв у британки Эммы Радукану, которая в прошлом году отказалась от матча из-за коронавируса. Суббота началась с поединка за пятое место, в котором Норри обыграл Чорича – 6:3, 7:5. Ну а в первом полуфинале Циципас, уже вошедший в турнир, довольно уверенно расправился с норвежцем Каспером Руудом (6:2, 6:2), получившим от ATP по итогам сезона награду Стефана Эдберга, вручаемую за честную игру, профессионализм и порядочность на корте и вне его.

В заключительном поединке дня сошлись россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка мира Карлос Алькарас. Любопытно, что ранее эти теннисисты друг с другом не встречались, а для испанца это был первый поединок после травмы, полученной им в концовке сезона. Напомним, Карлос не доиграл 1/4 финала «Мастерса» в Париже с Хольгером Руне, после чего снялся с Итогового чемпионата ATP и Кубка Дэвиса. Поединок с Рублёвым показал, что лидер мирового рейтинга пока далёк от своей лучшей формы. Андрей задавил соперника темпом, мощными ударами, сразу же захватил инициативу, не дал испанцу прийти в себя и повёл 3:0. Карлосу удалось лишь взять два гейма на своей подаче, а в концовке сета Рублёв сделал ещё один брейк – 6:2. В начале второй партии Алькарас попытался изменить ситуацию в свою пользу, но упустил два брейк-пойнта. Зато россиянин после счёта 1:1 больше не отдал сопернику ни одного гейма. Блестящая победа россиянина за 59 минут – 6:1, 6:2.

Вот так Рублёв обыграл первую ракетку мира. И хотя этот матч не являлся официальным, память о нём останется и у Андрея, и у Карлоса. В воскресенье пройдёт матч за третье место, в котором встретятся два первых номера посева – Алькарас и Рууд, а завершится турнир финалом между Рублёвым и Циципасом.