Касаткина рыдала, Маррей спорил из-за Месси и Роналду. Как теннисисты смотрели финал ЧМ

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Как звёзды тенниса смотрели финал ЧМ-2022
Как звёзды тенниса смотрели финал ЧМ-2022
Игра Аргентины и Франции заворожила миллионы болельщиков, в том числе и профессиональных спортсменов. Равнодушным не остался никто.
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Команда Лионеля Скалони заслужила все почести, равно как и её лидер — Лионель Месси. Одним из первых его поздравил Стефанос Циципас: «Месси непобедим. Самый счастливый человек в мире!»
Команда Лионеля Скалони заслужила все почести, равно как и её лидер — Лионель Месси. Одним из первых его поздравил Стефанос Циципас: «Месси непобедим. Самый счастливый человек в мире!»
Присоединился к нему и Роджер Федерер: «Волшебная Аргентина! Месси в очередной раз переосмысливает величие. Наблюдать за тобой — это привилегия. Поздравляю, Лео».
Присоединился к нему и Роджер Федерер: «Волшебная Аргентина! Месси в очередной раз переосмысливает величие. Наблюдать за тобой — это привилегия. Поздравляю, Лео».
Милое послание оставил Рафаэль Надаль: «Невероятно счастлив за стольких аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы».
Милое послание оставил Рафаэль Надаль: «Невероятно счастлив за стольких аргентинских друзей! Отпразднуйте, чемпионы».
Диего Шварцман особенно был рад за соотечественников: «Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили».
Диего Шварцман особенно был рад за соотечественников: «Как вы убедите меня, что чудес не существует? Я один из 47 миллионов, которые вечно будут благодарить этих ребят за то счастье, которое они сегодня подарили».
Вместе праздновали победу Аргентины Хуан-Мартин дель Потро и Энди Маррей. Последний написал: «Месси — лучший спортсмен всех времён? Забудьте о футболе. Что за человек!»
Вместе праздновали победу Аргентины Хуан-Мартин дель Потро и Энди Маррей. Последний написал: «Месси — лучший спортсмен всех времён? Забудьте о футболе. Что за человек!»
При этом Энди успел поспорить из-за великого противостояния Лео с Криштиану Роналду. Теннисист посмеялся над журналистом Пирсом Морганом, который брал интервью у португальца.
При этом Энди успел поспорить из-за великого противостояния Лео с Криштиану Роналду. Теннисист посмеялся над журналистом Пирсом Морганом, который брал интервью у португальца.
Морган написал, что Роналду — лучший футболист в истории. Маррей ему ответил: «Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя ещё хуже».
Морган написал, что Роналду — лучший футболист в истории. Маррей ему ответил: «Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя ещё хуже».
Серена Уильямс также с интересом наблюдала за финалом ЧМ: «Хорошо, если у меня будет сердечный приступ, это потому, что я смотрю это», — писала она во время матча.
Серена Уильямс также с интересом наблюдала за финалом ЧМ: «Хорошо, если у меня будет сердечный приступ, это потому, что я смотрю это», — писала она во время матча.
Одна из самых преданных поклонниц Лео Месси, Дарья Касаткина, и вовсе не смогла сдержать слёз счастья. Увидеть, как аргентинец берёт Кубок мира, было её мечтой. Теннисистка выложила видео, на котором он просто рыдает.
Одна из самых преданных поклонниц Лео Месси, Дарья Касаткина, и вовсе не смогла сдержать слёз счастья. Увидеть, как аргентинец берёт Кубок мира, было её мечтой. Теннисистка выложила видео, на котором он просто рыдает.
Некоторые теннисисты специально уехали в Катар, чтобы поболеть за любимую команду с трибун. Так, Эмма Радукану пересеклась с Дэвидом Бекхэмом, а Новак Джокович — со Златаном Ибрагимовичем.
Некоторые теннисисты специально уехали в Катар, чтобы поболеть за любимую команду с трибун. Так, Эмма Радукану пересеклась с Дэвидом Бекхэмом, а Новак Джокович — со Златаном Ибрагимовичем.
В ряды болельщиц футбола вступила Кори Гауфф: «Ничего себе! Наверное, это было лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций», — призналась она.
В ряды болельщиц футбола вступила Кори Гауфф: «Ничего себе! Наверное, это было лучшее спортивное событие, которое я смотрела. Так много эмоций», — призналась она.
Переполняли чувства и Евгения Кафельникова, но он был, скорее, огорчён несправедливым судейством: «Клоуны на VAR даже не удосужились просмотреть повтор пенальти! А судья уже даже не стесняется в своей симпатии к Аргентине».
Переполняли чувства и Евгения Кафельникова, но он был, скорее, огорчён несправедливым судейством: «Клоуны на VAR даже не удосужились просмотреть повтор пенальти! А судья уже даже не стесняется в своей симпатии к Аргентине».
Многие спортсмены поддержали Францию после проигрыша. Николя Маю и Жюльен Беннето обсуждали удар Коло Муани в концовке матча, который мог бы принести золото, но вратарь соперников взял его.
Многие спортсмены поддержали Францию после проигрыша. Николя Маю и Жюльен Беннето обсуждали удар Коло Муани в концовке матча, который мог бы принести золото, но вратарь соперников взял его.
«Эта мысль останется в его голове ещё очень долго, но ему не в чем себя упрекнуть, ведь аргентинский вратарь совершил невероятный сейв», — написал Беннето.
«Эта мысль останется в его голове ещё очень долго, но ему не в чем себя упрекнуть, ведь аргентинский вратарь совершил невероятный сейв», — написал Беннето.
«Ух, какой финал. Спасибо за эти эмоции, энергию и большое сердце, которые позволили вам вернуться в игру. Через четыре года возобновляем поход за третьим Кубком мира!» — команду Дидье Дешама подбодрила и Каролин Гарсия.
«Ух, какой финал. Спасибо за эти эмоции, энергию и большое сердце, которые позволили вам вернуться в игру. Через четыре года возобновляем поход за третьим Кубком мира!» — команду Дидье Дешама подбодрила и Каролин Гарсия.
Касаткина рыдала, Маррей спорил из-за Месси и Роналду. Как теннисисты смотрели финал ЧМ
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