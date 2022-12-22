Лучшие первые ракетки мира у мужчин! Рейтинг лидеров мирового тенниса за всю историю

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) публикует рейтинг лучших игроков мира с 23 августа 1971 года. Тогда румын Илие Настасе стал первым лидером мирового рейтинга. С тех пор на вершине побывали ещё 27 игроков, среди которых три россиянина – Евгений Кафельников, Марат Сафин и Даниил Медведев. Но кого же из этих 28 чемпионов можно назвать лучшей первой ракеткой мира за всю историю тенниса – может быть, американца Андре Агасси, швейцарца Роджера Федерера или же россиянина Марата Сафина? Достойных звания «лучший среди первых» — очень много! Кто окажется лидером нашего рейтинга – решать вам! Голосуйте!
Какого же игрока считать лучшим лидером мирового рейтинга за всю историю тенниса? Критерии, почему один спортсмен сильнее другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Новак Джокович
373 недели во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Сербии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Семь раз завершал год в статусе первой ракетки мира (рекорд ATP-тура). Самый возрастной теннисист, завершивший год (2021) в статусе первой ракетки мира (полных 34 года). Победил на 21 «Шлеме» в одиночке, включая рекордные девять побед на Australian Open. Дважды собрал «Карьерный шлем», то есть минимум по два раза победил на четырёх мэйджорах. Подобное удавалось лишь Роду Лэйверу, Рою Эмерсону и Рафаэлю Надалю. Победил на 38 турнирах серии «Мастерс» (рекорд с момента появления серии в 1990 году). Дважды за карьеру собрал карьерный «Золотой Мастерс», то есть победил на каждом из девяти турниров серии «Мастерс» минимум по два раза. Завоевал бронзу Олимпиады-2008 в Пекине. Выиграл 91 титул в одиночном разряде (пятый показатель в Открытую эру), включая рекордные шесть побед на Итоговом чемпионате ATP (столько же титулов у Федерера). Помог сборной Сербии завоевать Кубок Дэвиса – 2010. Рекордсмен в теннисе как среди мужчин, так и среди женщин по наибольшему количеству призовых, заработанных на корте — $ 164 691 308.
Роджер Федерер
310 недель во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Швейцарии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Победил на 20 «Шлемах», в том числе на рекордных восьми Уимблдонах. Сумел собрать «Карьерный шлем», то есть победить хотя бы по разу на каждом из четырёх мэйджоров. Подобное удавалось только восьми теннисистам за всю историю. Победил на 28 турнирах серии «Мастерс» (третий показатель с момента появления серии в 1990 году после Джоковича и Надаля). Является самым возрастным победителем турнира ATP в одиночке – в 38 лет и 2 месяца завоевал титул в Базеле-2019. Всего за карьеру выиграл 103 титула в одиночке (второй показатель после Коннорса), включая рекордные шесть побед на Итоговом чемпионате ATP (столько же побед у Джоковича). Олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре и серебряный призёр Лондона-2012 в одиночке. Помог сборной Швейцарии завоевать Кубок Дэвиса – 2014. За карьеру заработал $ 130 594 339 призовых (третий показатель в теннисе после Джоковича и Надаля), а с учётом коммерческих контрактов и бонусов до конца карьеры перешагнул отметку в $ 1 млрд. Это рекорд для тенниса.
Рафаэль Надаль
209 недель во главе рейтинга
Победил на рекордных 22 «Шлемах» в одиночке, включая невероятные 14 побед на «Ролан Гаррос». Дважды собрал «Карьерный шлем», то есть минимум по два раза победил на четырёх мэйджорах. Подобное удавалось лишь Новаку Джоковичу, Рою Эмерсону и Роду Лэйверу. Кроме этого, Рафа стал олимпийским чемпионом Пекина-2008 и, таким образом, собрал так называемый карьерный «Золотой шлем». У мужчин подобное удавалось ещё только Андре Агасси. Победил на 36 турнирах серии «Мастерс» (второй показатель с момента появления серии в 1990 году после Джоковича). Всего за карьеру выиграл 92 титула в одиночке (четвёртый показатель в Открытую эру). Дважды был финалистом Итогового чемпионата ATP (2010, 2013). Также выиграл золото Олимпиады-2016 в Рио в парном разряде. За карьеру заработал $ 134 329 921 призовых (второй показатель в теннисе после Новака Джоковича).
Даниил Медведев
16 недель во главе рейтинга
Рекордсмен России по количеству недель во главе рейтинга ATP. Чемпион US Open – 2021, финалист этого же турнира-2019 и Australian Open – 2021, 2022. За карьеру завоевал 15 титулов, включая Итоговый чемпионат ATP – 2020 и четыре разных «Мастерса». Помог сборной России завоевать ATP Cup и Кубок Дэвиса – 2021. За карьеру заработал $ 26 600 381 призовых – это рекорд среди российских теннисистов.
Андре Агасси
101 неделя во главе рейтинга
Выиграл восемь «Шлемов» и сумел собрать «Карьерный шлем», то есть победить хотя бы по разу на каждом из четырёх мэйджоров. Подобное удавалось только восьми теннисистам за всю историю. Кроме этого, стал олимпийским чемпионом Атланты-1996 и, таким образом, собрал так называемый карьерный «Золотой шлем». У мужчин подобное удавалось ещё только Рафаэлю Надалю. Победил на 17 турнирах серии «Мастерс» (четвёртый показатель с момента появления серии в 1990 году после Джоковича, Надаля и Федерера). Всего за карьеру завоевал 60 титулов в одиночке, включая Итоговый чемпионат ATP – 1990. За карьеру заработал $ 31 152 975 призовых (10-й показатель в мужском теннисе). Член Зала теннисной славы (2011).
Пит Сампрас
286 недель во главе рейтинга
Рекордсмен среди теннисистов США по количеству недель во главе рейтинга. Шесть сезонов подряд завершал год в статусе первой ракетки мира (рекорд ATP-тура) – с 1993 по 1998 годы. Долгое время Пит держал рекорд по числу побед на «Шлемах», пока его не обогнала Big-3 – Федерер, Надаль и Джокович. Сампрас – победитель 14 «Шлемов». До «Карьерного шлема» не хватило победы на «Ролан Гаррос», на котором был полуфиналистом (1996). Завоевал 64 титула в одиночке (девятый показатель в Открытой Эре), включая пять побед на Итоговом чемпионате ATP (1991, 1994, 1996, 1997, 1999). За карьеру заработал $ 43 280 489 призовых (пятый показатель в мужском теннисе после Джоковича, Надаля, Федерера и Маррея). Член Зала теннисной славы (2007).
Марат Сафин
9 недель во главе рейтинга
Чемпион US Open – 2000 и Australian Open – 2005, финалист Мельбурна-2002 и 2004. Завоевал 15 титулов в одиночке, включая пять «Мастерсов» — в Торонто (2000), Париже (2000, 2002, 2004) и Мадриде (2004). Одержал 49 побед над игроками топ-10, включая четыре над действующими лидерами мирового рейтинга – над Хьюиттом (дважды), Роддиком и Федерером. За карьеру заработал $ 14 373 291 призовых (пятый показатель в российском мужском теннисе после Медведева, Кафельникова, Давыденко и Рублёва). Помог сборной России дважды завоевать Кубок Дэвиса (2002, 2006). Вместе с Динарой Сафиной являются единственной в мире парой «брат-сестра», каждый из которых был лидером одиночного рейтинга. Член Зала теннисной славы (2017).
Бьорн Борг
109 недель во главе рейтинга
Первый шведский теннисист во главе рейтинга ATP и рекордсмен Швеции по количеству недель на первом месте. Выиграл 11 «Шлемов» — шесть раз «Ролан Гаррос» (1974, 1975, 1978–1981) и пять раз Уимблдон (1976–1980), ещё пять раз был финалистом ТБШ, включая четыре US Open (1976, 1978, 1980, 1981). Всего завоевал 66 титулов в одиночке (восьмой результат в Открытой эре), включая два Итоговых чемпионата ATP (1979, 1980). Помог сборной Швеции выиграть Кубок Дэвиса в 1975 году. Рекордсмен по процентам выигранных пятисетовых матчей – 86,96% (20–3) начиная с 1972 года. Рекордсмен по наименьшему количеству проигранных геймов (32) на победном «Шлеме» — «Ролан Гаррос» — 1978. Рекордсмен по количеству выигранных подряд матчей на Уимблдоне – 41. Член Зала теннисной славы (1987).
Евгений Кафельников
6 недель во главе рейтинга
Первый теннисист в истории России, ставший лидером мирового рейтинга. Чемпион «Ролан Гаррос» — 1996, Australian Open – 1999. Там же, в Мельбурне, в 2000 году дошёл до финала. В одиночном разряде завоевал 26 титулов, включая Олимпиаду-2000 в Сиднее. Был финалистом Итогового чемпионата ATP – 1997. В парном разряде трижды выиграл «Ролан Гаррос» (1996, 1997, 2002), а также US Open – 1997. Является последним теннисистом, кто выиграл один ТБШ как в одиночке, так и в паре – «Ролан Гаррос» — 1996. Вместе со сборной России выиграл Кубок Дэвиса в 2002 году. За карьеру заработал $ 23 883 797 призовых (второй показатель в российском мужском теннисе после Даниила Медведева). Член Зала теннисной славы (2019).
Борис Беккер
12 недель во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Германии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Победитель шести «Шлемов». До «Карьерного шлема» не хватило победы на «Ролан Гаррос», где трижды был полуфиналистом (1987, 1989, 1991). До сих пор остаётся самым юным чемпионом Уимблдона – в 1985 году ему не было ещё и 18 лет. Тогда же стал первым несеяным победителем этого турнира. Впоследствии такой же результат показал Горан Иванишевич. Борис завоевал 49 титулов в одиночном разряде, включая три победы на Итоговом чемпионате ATP (1988, 1992, 1995). В 1986 году добился уникального достижения – выиграл за три недели три титула на трёх разных континентах. Стал олимпийским чемпионом Барселоны-1992 в парном разряде. Помог сборной Германии дважды выиграть Кубок Дэвиса (1988, 1989). Член Зала теннисной славы (2003).
Джон Макинрой
170 недель во главе рейтинга
Выиграл три Уимблдона и четыре US Open, был финалистом «Ролан Гаррос» — 1984. За карьеру завоевал 77 титулов в одиночке (шестой показатель в Открытой эре), включая Итоговый чемпионат ATP – 1978, 1983, 1984. Также был первой ракеткой мира в парном разряде, в котором выиграл ещё девять титулов всё на тех же Уимблдоне и US Open. Помог сборной США завоевать пять Кубков Дэвиса (1978, 1979, 1981, 1982, 1992). Член Зала теннисной славы (1999).
Густаво Куэртен
43 недели во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Бразилии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» (1997, 2000, 2001). Всего за карьеру выиграл 20 титулов, включая Итоговый чемпионат ATP – 2000. В том же году стал единственным теннисистом из Южной Америки, завершившим год на первом месте. Член Зала теннисной славы (2012).
Джимми Коннорс
268 недель во главе рейтинга
Победитель восьми «Шлемов», включая пять титулов на US Open. До «Карьерного шлема» не хватило победы на «Ролан Гаррос», где четырежды играл в полуфинале (1979, 1980, 1984, 1985). За карьеру завоевал 109 титулов в одиночке (рекорд Открытой эры), включая победу на Итоговом чемпионате ATP – 1977. Также в активе Джимми есть по одной победе в парном разряде на Уимблдоне-1973 и US Open – 1975. Помог сборной США завоевать Кубок Дэвиса – 1981. Член Зала теннисной славы (1998).
Ллейтон Хьюитт
80 недель во главе рейтинга
Чемпион US Open – 2001 и Уимблдона-2002, финалист Australian Open – 2005. Завоевал 30 титулов в одиночном разряде, включая победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2002, 2003 и на Итоговом чемпионате ATP – 2001, 2002. Является самым юным квалифаером Australian Open – в 1997 году ему было 15 лет 11 месяцев, самым юным победителем турнира ATP в одиночке – в возрасте 16 лет и 10 месяцев завоевал титул в Аделаиде-1998. Также является самым юным чемпионом US Open в парном разряде – в 2000-м ему было 19 лет 6 месяцев. Помог сборной Австралии дважды завоевать Кубок Дэвиса (1999, 2003). Член Зала теннисной славы (2021).
Стефан Эдберг
72 недели во главе рейтинга
Победитель шести «Шлемов». До «Карьерного шлема» не хватило победы на «Ролан Гаррос», где в 1989 году играл в финале. За карьеру завоевал 41 титул, в том числе на Итоговом чемпионате ATP (1989). В 1987 году установил достижение, которое невозможно превзойти – навесил сопернику в матче три «баранки» — 6:0, 6:0, 6:0. Такое удавалось также лишь Ивану Лендлу, Серхи Бругере, Карелу Новачеку и Николе Шпеару. Был первой ракеткой мира и в парном разряде тоже. На Олимпиаде-1988 в Сеуле завоевал бронзовые медали в одиночке и паре. Помог сборной Швеции выиграть четыре Кубка Дэвиса (1984, 1985, 1987, 1994). Член Зала теннисной славы (2004).
Иван Лендл
270 недель во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Чехословакии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Перешёл под американский флаг в последние три сезона карьеры. Победитель восьми «Шлемов». До «Карьерного шлема» не хватило победы на Уимблдоне, на котором дважды был финалистом (1986, 1987). За карьеру завоевал 94 титула (третий показатель в Открытой эре), включая пять побед на Итоговом чемпионате ATP. Кроме того, Лендлу удалось добираться на этом турнире как минимум до финала рекордные девять лет подряд (1980–1988). С помощью Ивана сборной Чехословакии удалось выиграть Кубок Дэвиса – 1980. Член Зала теннисной славы (2001).
Энди Маррей
41 неделя во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Великобритании, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Чемпион US Open – 2012 и Уимблдона-2013 и 2016. Ещё восемь раз был финалистом «Шлемов» — каждого хотя бы по одному разу. Победил на 14 турнирах серии «Мастерс» (пятый показатель с момента появления серии в 1990 году после Джоковича, Надаля, Федерера и Агасси). Всего завоевал 46 титулов в одиночке, включая Итоговый чемпионат ATP – 2016 и Олимпиады в Лондоне-2012 и Рио-2016 (других двукратных «олимпиоников» в одиночке никогда не было). Обладатель серебра Лондона-2012 в миксте. За карьеру заработал $ 63 248 285 призовых (четвёртый показатель в мужском теннисе после Джоковича, Надаля и Федерера). Офицер ордена Британской империи (2012), рыцарь-бакалавр (2016).
Матс Виландер
20 недель во главе рейтинга
Победитель семи «Шлемов». До «Карьерного шлема» не хватило победы на Уимблдоне, где трижды был четвертьфиналистом (1987–1989). Зато именно на Уимблдоне выиграл свой единственный «Шлем» в парном разряде. До сих пор остаётся самым юным чемпионом Australian Open – в 1983 году он победил в возрасте 19 лет 3 месяца. Единственный в истории теннисист, который стал первой ракеткой мира уже после того, как завоевал семь мэйджоров. Был финалистом Итогового чемпионата ATP – 1987, завоевал за карьеру 33 титула в одиночке. Помог сборной Швеции трижды выиграть Кубок Дэвиса (1984, 1985, 1987). Член Зала теннисной славы (2002).
Хуан-Карлос Ферреро
8 недель во главе рейтинга
Чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, финалист US Open того же года, «Ролан Гаррос» — 2002 и Итогового чемпионата ATP – 2002. За карьеру завоевал 16 титулов в одиночке, включая четыре на «Мастерсах» — в Риме (2001), Монте-Карло (2002, 2003) и Мадриде (2003). Помог сборной Испании трижды выиграть Кубок Дэвиса (2000, 2004, 2009).
Карлос Мойя
2 недели во главе рейтинга
Испанец стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 1998, был финалистом Australian Open – 1997. За карьеру выиграл 20 титулов в одиночке, включая «Мастерсы» в Монте-Карло-1998, Цинциннати-2002 и Риме-2004. Был финалистом Итогового чемпионата ATP – 1998. За карьеру одержал 44 победы над действующими игроками топ-10, включая лидеров рейтинга на тот момент – Пита Сампраса и Ллейтона Хьюитта (четыре раза).
Илие Настасе
40 недель во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Румынии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Стал первым игроком во главе этого списка в момент его появления в августе 1973 года. Чемпион US Open – 1972 и «Ролан Гаррос» – 1973, финалист «Ролан Гаррос» — 1971 и Уимблдона-1972 и 1976. За карьеру завоевал 65 титулов в одиночке, включая четыре победы на Итоговом чемпионате ATP (1971–1973, 1975). Член Зала теннисной славы (1991).
Энди Роддик
12 недель во главе рейтинга
Чемпион US Open – 2003, финалист Уимблдона (2004, 2005, 2009) и US Open (2006). Завоевал 32 титула в одиночке, включая «Мастерсы» в Монреале (2003), Цинциннати (2003, 2006) и Майами (2004, 2010). Помог сборной США выиграть Кубок Дэвиса в 2007 году. В 2004 году установил рекорд скорости подачи – 249,4 км в час (155 миль в час) в рамках полуфинала Кубка Дэвиса с белорусом Владимиром Волчковым. Рекорд продержался семь лет, пока его не превзошёл на одну милю в час хорват Иво Карлович. Энди Роддик – член Зала теннисной славы (2017).
Джим Курье
58 недель во главе рейтинга
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1991, 1992 и Australian Open – 1992, 1993. Также был финалистом «Ролан Гаррос» — 1993, Уимблдона-1993, US Open – 1991 и Итогового чемпионата ATP – 1991, 1992. За карьеру завоевал 23 титула в одиночке, включая пять побед на «Мастерсах» — Индиан-Уэллс (1991, 1993), Майами (1991) и Рим (1992, 1993). Помог сборной США дважды победить в Кубке Дэвиса (1992, 1995). Член Зала теннисной славы (2005).
Карлос Алькарас
15 недель во главе рейтинга
Чемпион US Open – 2022. За карьеру выиграл шесть титулов, включая «Мастерсы» в Майами и Мадриде-2022. Стал самым юным чемпионом в истории этих турниров – 18 лет 11 месяцев и 19 лет соответственно. Самый юный теннисист, возглавивший мировой рейтинг в возрасте 19 лет и 4 месяца и завершивший год (2022) в статусе первой ракетки мира (полных 19 лет). За короткую карьеру одержал 12 побед над действующими игроками топ-10, в том числе по три в Майами и Мадриде. Стал лидером сезона-2022 по сумме призовых, учитывая бонусы от ATP – $ 10 102 330.
Томас Мустер
6 недель во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Австрии, возглавлявший рейтинг ATP. Был чемпионом «Ролан Гаррос» — 1995, всего завоевал 44 титула, 40 из которых на грунте. Победил на восьми турнирах серии «Мастерс» (седьмой показатель с момента появления серии в 1990 году) – это Монте-Карло, Рим (по три раза), Эссен и Майами (по одному разу). За карьеру одержал 37 побед над действующими игроками топ-10, включая лидера рейтинга на тот момент – Пита Сампраса – в Индиан-Уэллсе-1998. У Мустера самый высокий процент побед в финалах среди тех теннисистов, которые играли в финале минимум 25 раз. Из 55 финалов он выиграл 44 (80%). За сезон-1995 Мустер завоевал 12 титулов, что является рекордом ATP-тура начиная с 1990 года. В 2006-м его повторил Федерер.
Марсело Риос
6 недель во главе рейтинга
Единственный теннисист в истории Чили, возглавлявший рейтинг ATP. Был финалистом Australian Open – 1998. Стал первым латиноамериканцем в истории, завоевавшим звание первой ракетки мира. Единственный в мужском теннисе лидер мирового рейтинга, не выигравший ни одного «Шлема». Является единственным теннисистом, который был первой ракеткой мира среди юниоров, профессионалов и ветеранов. За карьеру завоевал 18 титулов в одиночке, включая пять побед на «Мастерсах». Стал первым теннисистом, выигравшим три разных грунтовых «Мастерса» с момента появления этой серии в 1990 году – Монте-Карло-1997, Рим-1998 и Гамбург-1999.
Джон Ньюкомб
8 недель во главе рейтинга
Первый теннисист в истории Австралии, ставший лидером рейтинга ATP в одиночном разряде. Победитель семи «Шлемов». До «Карьерного шлема» не хватило победы на «Ролан Гаррос», где дважды был четвертьфиналистом (1965, 1969). За карьеру завоевал 68 титулов в одиночке, 41 из которых пришёлся на Открытую эру. В парном разряде и миксте выиграл ещё 19 «Шлемов». Помог сборной Австралии пять раз завоевать Кубок Дэвиса (1964–1967, 1973). Член Зала теннисной славы (1986).
Патрик Рафтер
1 неделя во главе рейтинга
Австралиец завоевал два титула на турнирах «Большого шлема» — оба на US Open (1997, 1998). Дважды был финалистом Уимблдона (2000, 2001). За карьеру выиграл 11 титулов в одиночке, включая «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати-1998. Чемпион Australian Open – 1999 в парном разряде. Помог сборной Австралии стать победительницей Кубка Дэвиса – 1999. Член Зала теннисной славы (2006).
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