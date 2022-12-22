Лучшие первые ракетки мира у мужчин! Рейтинг лидеров мирового тенниса за всю историю

Роджер Федерер

310 недель во главе рейтинга



Единственный теннисист в истории Швейцарии, возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде. Победил на 20 «Шлемах», в том числе на рекордных восьми Уимблдонах. Сумел собрать «Карьерный шлем», то есть победить хотя бы по разу на каждом из четырёх мэйджоров. Подобное удавалось только восьми теннисистам за всю историю. Победил на 28 турнирах серии «Мастерс» (третий показатель с момента появления серии в 1990 году после Джоковича и Надаля). Является самым возрастным победителем турнира ATP в одиночке – в 38 лет и 2 месяца завоевал титул в Базеле-2019. Всего за карьеру выиграл 103 титула в одиночке (второй показатель после Коннорса), включая рекордные шесть побед на Итоговом чемпионате ATP (столько же побед у Джоковича). Олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре и серебряный призёр Лондона-2012 в одиночке. Помог сборной Швейцарии завоевать Кубок Дэвиса – 2014. За карьеру заработал $ 130 594 339 призовых (третий показатель в теннисе после Джоковича и Надаля), а с учётом коммерческих контрактов и бонусов до конца карьеры перешагнул отметку в $ 1 млрд. Это рекорд для тенниса.