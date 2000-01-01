В топ-10 спортсменок по заработкам — семь теннисисток! И первая — не Серена Уильямс

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Топ-7 теннисисток по заработкам в 2022 году
Топ-7 теннисисток по заработкам в 2022 году
В Forbes подсчитали, кто сколько заработал в 2022 году. Многие теннисистки основной доход получили от рекламы.
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9-е место. Джессика Пегула (США) — $ 7,6 млн
9-е место. Джессика Пегула (США) — $ 7,6 млн
Дочь миллиардера не могла не оказаться в этом списке. У Пегулы есть выгодные соглашения со многими спонсорами, в том числе такими, как adidas.
7-е место. Кори Гауфф (США) — $ 11,1 млн
7-е место. Кори Гауфф (США) — $ 11,1 млн
Forbes отмечает, что заработки 18-летней Кори оказались бы ещё выше, если бы не осторожный подход агента и родителей, не желающих, чтобы девушка отвлекалась на посторонние вещи.
6-е место. Винус Уильямс (США) — $ 12,1 млн
6-е место. Винус Уильямс (США) — $ 12,1 млн
42-летняя легенда уже почти не играет, но от рекламных предложений нет отбоя. А как же иначе?
5-е место. Ига Свёнтек (Польша) — $ 14,9 млн
5-е место. Ига Свёнтек (Польша) — $ 14,9 млн
Редкий случай: на корте спортсменка заработала больше, чем за его пределами! Впрочем, это не удивляет, так как 21-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос» и US Open.
4-е место. Эмма Радукану (Британия) — $ 18,7 млн
4-е место. Эмма Радукану (Британия) — $ 18,7 млн
После сенсационной победы на US Open — 2021 Радукану просто-таки атаковали крупные спонсоры. И их не волнует, что по ходу сезона-2022 19-летняя Эмма опускалась в район 80-го места в рейтинге.
2-е место. Серена Уильямс (США) — $ 41,3 млн
2-е место. Серена Уильямс (США) — $ 41,3 млн
Серене, как и Винус, уже не нужно играть в теннис, чтобы зарабатывать. Теперь за неё работает её имя. А ещё она удачно вкладывает деньги в стартапы.
1-е место. Наоми Осака (Япония) — $ 51,1 млн
1-е место. Наоми Осака (Япония) — $ 51,1 млн
Осака — не только классная теннисистка, но и удачливый предприниматель. У неё есть своя линия продукции по уходу за кожей, производственная компания и агентство по поиску талантов.
В топ-10 спортсменок по заработкам — семь теннисисток! И первая — не Серена Уильямс
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