«Думал, придётся бросить теннис. Травма неизлечима». Новые откровения Рафаэля Надаля

В 2022 году Рафаэль Надаль пережил, наверное, уже даже не вторую, а третью молодость. Испанец триумфально вернулся в тур после травмы, которая не позволяла ему выступать несколько месяцев. Надаль выиграл Australian Open, в драматичном финале вырвав победу у Даниила Медведева, а потом и привычный «Ролан Гаррос». Если с кем и приключались драмы в Париже, то только не с Рафой. И это в 36 лет!

Во второй половине года Надалю не удалось победить на мэйджорах, зато в его жизни случилось важное событие: он впервые стал отцом. Рафаэль, правда, предпочёл не распространяться на эту тему в масштабном интервью Marca, а вот обо всём остальном рассказал в высшей степени откровенно.

Об Australian Open

«Мне предстояло вернуться после пяти тяжёлых месяцев. С моей ногой не всё было в порядке. А на выставочном турнире в Абу-Даби я заразился, сидел дома десять дней, был опустошён. Я ехал в Австралию на второй день после выздоровления и вообще не был уверен, стоит ли ехать. Я стал хорошо играть, но и представить не мог, что впереди один из самых захватывающих финалов, в которых я когда-либо играл».

О «Ролан Гаррос»

«Победа в Париже стала неожиданной. Разумеется, если бы медики не придумали, как обезболить нерв в ноге, я бы не смог победить. Я плохо подготовился к турниру, но победа в Австралии вселила в меня уверенность. Когда мне надо было сыграть очень хорошо — в четвертьфинале с Новаком Джоковичем, — я сделал это. Да, признаю, что полуфинал со Зверевым был сложным. Но бедняга подвернул себе лодыжку».

Рафаэль Надаль и Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

О травме ноги

«Травма неизлечима. Когда начинает болеть нерв, приходится вновь делать это (уколы в ногу. — Прим. «Чемпионата»). Но лечение радикально повлияло не только на мою карьеру, которая, вообще говоря, второстепенна, но и на мою жизнь. Раньше я хромал. Я играл в теннис, применяя противовоспалительные средства, но при этом всё время хромал. Думал, мне придётся бросить теннис. Я терял жизненные силы и всё время грустил».

О «Большой тройке»

«Федерер, Надаль или Джокович? Мне не надоело это всё, но я не великий… Прессе нужно же о чём-то писать, но мой взгляд на это не изменился с годами. Не думаю, что легко определить лучшего. У каждого есть свои аргументы в пользу того или иного игрока. Кроме того, мы двое (с Джоковичем. — Прим. «Чемпионата») ещё не закончили.

Ну да, мне хотелось бы закончить карьеру с наибольшим числом титулов ТБШ. Но для меня это не было и не будет навязчивой идеей. Мечта — да, но не навязчивая идея.

Я был первым серьёзным соперником Федерера. Потом, когда появился Новак, Федерер выступал лучше меня. Но в последующие годы чаще побеждал уже я — и потому чаще пересекался с Новаком на корте. Иными словами, я для него более важный соперник, чем Роджер».

Об эмоциональном уходе Федерера

«Печальный и трогательный момент. Он — одна из величайших икон в истории спорта. И это был тяжёлый момент для меня — не только как для соперника и партнёра, но и как для поклонника тенниса. То же самое было с Зинедином Зиданом, и так же будет с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Ты растёшь вместе с этими людьми, смотришь на них по ТВ, так что они как бы становятся частью твоей семьи. И когда они уходят, ты понимаешь, что больше никогда не увидишь их игру».

О завершении карьеры

«Я не стараюсь предугадать, когда это будет. Всё меняется очень быстро. Конечно, этот момент ближе, чем год или два назад. Чистая логика. Но мне хотелось бы, чтобы это случилось на теннисном корте. Это уж точно».