Лучшие матчи сезона-2022 в мужском теннисе
Вспоминаем наиболее яркие матчи сезона-2022. В списке нашлось место Медведеву и Рублёву.
Надаль — Медведев (Australian Open, финал)
Медведев был близок к своему второму «Шлему». Россиянин выиграл первые два сета, но проиграл следующие три партии. Надаль победил — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Матч продолжался 5 часов 24 минуты. «То, как я дошёл до этого трофея, — это незабываемо. Один из наиболее эмоциональных матчей в карьере», — сказал Надаль после игры.
Надаль — Гоффен («Мастерс» в Мадриде, 3-й круг)
Гоффен неожиданно дал бой Надалю на грунте, любимом покрытии испанца. Тай-брейк в третьем сете стал украшением матча, который выиграл Рафаэль — 6:3, 5:7, 7:6 (11:9).
«3 часа 9 минут на корте — это поможет мне улучшить физическую форму. Очень важная победа, я ушёл с матчболов. Это даёт уверенность», — говорил Надаль.
Алькарас — Джокович («Мастерс» в Мадриде, полуфинал)
Юная звезда и легенда тенниса продемонстрировали невероятный уровень игры. Алькарас оказался чуть сильнее — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).
«Не знаю, в чём в итоге оказалась разница. Была плотная борьба», — сказал Алькарас после матча.
Чилич — Рублёв («Ролан Гаррос», четвертьфинал)
Рублёв пока так и не может выйти в полуфинал «Шлема». Вот и на этот раз чемпион US Open — 2014 оказался сильнее россиянина — 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).
Матч продолжался 4 часа 10 минут. «Агрессивная игра на тай-брейке? Я так действовал всю игру. Сегодня был мой день. Но Андрей также сыграл невероятно», — говорил Чилич.
Алькарас — Синнер (US Open, четвертьфинал)
В 1/4 американского мэйджора сошлись, наверное, главные звёзды нового поколения. Они провели на корте 5 часов 15 минут, и победил Алькарас — 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3.
«Честно говоря, я не понимаю, как это сделал. Надо верить в себя. Я верил в свою игру. Было очень сложно закончить матч», — сказал Карлос после матча.
Битва Медведева с Надалем и ещё 4 поединка. Лучшие матчи сезона в мужском теннисе
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