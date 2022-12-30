Джоковича со скандалом выгнали из Австралии, но теперь всё иначе. Что изменилось за год

Год назад в теннисе да и в спорте вообще не было более горячей темы, чем скандал с Новаком Джоковичем. Серб, известный своим нежеланием прививаться от коронавируса, тогда впервые по-настоящему серьёзно пострадал от своего решения. И не в смысле здоровья, а в спортивном плане.

Всё началось 5 января 2022 года в Мельбурне, куда Джокович прилетел, чтобы выступить на Australian Open. Новака задержали пограничники, определившие, что он не выполнил условия, соблюдение которых обязательно для непривитых иностранцев. Выяснилось, что один из членов команды серба указал в документе, что Новак перед поездкой в Австралию не вылетал за границу две недели, хотя на самом деле побывал в Испании. И его визу аннулировали.

Вскоре, однако, Федеральный суд постановил, что Джоковича лишили визы с нарушением процедур — мол, у него не было времени, чтобы связаться с адвокатами, подготовить оправдательную базу. Так что, можно играть? Как бы не так! Министр иммиграции принял личное участие в этом деле, воспользовавшись правом лишения визы и выписав к тому же трёхлетний бан строптивому спортсмену. Новак подал апелляцию, но в этот раз Федеральный суд оказался на стороне правительства. И одного из лучших теннисистов в истории депортировали из Австралии.

В 2022-м Джоковича депортировали из Австралии Фото: Diego Fedele/Getty Images

Сказать, что этот скандал сильно повлиял на Джоковича, — ничего не сказать. Скомкан был весь план первой четверти сезона. Хуже всего было то, что дальше в расписании стояли американские «Мастерсы» — Индиан-Уэллс и Майами, — на которых Новак заведомо не мог играть, так как непривитых иностранцев не пускают в США.

«Давление и всё остальное, с чем я столкнулся в первые месяцы года, — это какой-то совершенно иной уровень, если сравнивать с давлением, которое я испытывал на протяжении жизни и карьеры», — вспоминал он впоследствии.

Однако Джокович не был бы самим собой, если бы сдался и плюнул на остаток сезона. На грунте это был ещё не тот Новак, которого мы знаем, но к Уимблдону он подошёл на пике. 35-летний теннисист завоевал свой 21-й мэйджор. И имел бы шансы на 22-й, но на US Open его тоже не пустили.

И что вышло в итоге? На двух ТБШ, где можно было заработать рейтинговые очки, Джокович не играл, а победа на Уимблдоне ничего ему в этом смысле не дала, так как решение организаторов отстранить россиян и белорусов по факту превратило турнир в выставочный. Без сомнения, Карлос Алькарас в свои 19 лет заслуженно выбрался на первое место в рейтинге. В то же время пятое место Джоковича в рейтинге совершенно точно не отражает его истинной силы.

В ближайшее время Новак почти наверняка поднимется. В Австралии сменилось правительство, и, как следствие, коронавирусные ограничения отменили. Важнее всего в этой истории то, что новый министр иммиграции отменил трёхлетний бан в отношении Джоковича. Приятные новости Новак узнал во время Итогового турнира в Турине, который, к слову, благополучно выиграл. «Большое облегчение, особенно если учесть, через что прошли я и мои близкие. Лучшей новости и быть не могло», — говорил серб.

Может ли Джокович выиграть Australian Open — 2023? Конечно, может. Сможет ли? Это уже другой вопрос. В числе первых претендентов и Алькарас, который уже доказал свою силу на харде, и Даниил Медведев, желающий отыграться за поражение в финале-2022, и вечный Рафаэль Надаль, и Ник Кирьос, которого погонит вперёд местная публика… Однако ни у кого из них не будет такой мотивации, как у Новака.