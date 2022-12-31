Медведев может сразиться с Джоковичем уже на 1-й неделе года. Жаркое расписание января

На Зелёном континенте стартовал новый теннисный сезон. И с первых же дней все топы — на корте. Australian Open совсем близко!

Теннисное межсезонье закончилось, и все игроки перебираются поближе к Австралии, где во второй половине января пройдёт первый в сезоне турнир «Большого шлема». Все топы уже в строю, готовятся на кортах к жарким баталиям. В последних числах декабря в трёх городах – Перт, Сидней и Брисбен – начался новый командный турнир в миксте United Cup с участием нескольких ведущих игроков мира – таких как Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Ига Свёнтек, Паула Бадоса и другие. 18 сборных разыгрывают внушительный призовой фонд в $ 15 млн. Напомним, сборным России и Беларуси запрещено участие в командных турнирах. Посмотрим на расписание индивидуальных соревнований первого месяца сезона-2023, в том числе с участием наших теннисистов.

WTA-500. Аделаида-1 (Австралия). 1–8 января

Список участниц: Онс Жабер (2-я ракетка мира), Арина Соболенко (5), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Даниэль Коллинз (14), Анетт Контавейт (17), Елена Остапенко (18), Екатерина Александрова (19), Людмила Самсонова (20).

В Аделаиду приехала внушительная группа теннисисток, не участвующая в United Cup, в том числе россиянки Касаткина, Кудерметова, Александрова и Самсонова, белоруски Соболенко, Азаренко и Саснович. Сетку возглавили Жабер и Соболенко. В финал квалификации также пробилась Анастасия Потапова. Турнир относится к высокой категории WTA-500. В 2022 году чемпионкой стала Эшли Барти, которая в марте завершила карьеру.

ATP-250. Аделаида-1 (Австралия). 1–8 января

Список участников: Новак Джокович (5), Феликс Оже-Альяссим (6), Даниил Медведев (7), Андрей Рублёв (8), Хольгер Руне (11), Янник Синнер (15), Денис Шаповалов (18), Карен Хачанов (20).

Год назад скандал с депортацией Джоковича из Австралии едва не затмил сам ТБШ – Australian Open. В довесок ко всем унижениям, которые пришлось пережить девятикратному чемпиону турнира, ему ещё навесили трёхлетний визовый бан. Однако сейчас всё изменилось. Новак уже в Аделаиде, где готовится к первому турниру в сезоне. Кстати, сетка, рассчитанная на 32 участника, для турнира категории ATP-250 получилась очень представительной – кроме Джоковича, из топ-10 в числе претендентов на главный приз оказались также канадец Феликс Оже-Альяссим, россияне Даниил Медведев и чемпион турнира-2020 Андрей Рублёв. По итогам жеребьёвки Джокович и Медведев попали в одну половину сетки, а значит, они могут встретиться в полуфинале на первой неделе нового года. Отметим, что среди участников также есть Карен Хачанов, добравшийся в 2022 году до финала. В решающий круг квалификации сейчас также пробился Роман Сафиуллин.

WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). 1–8 января

Список участниц: Кори Гауфф (7), Слоан Стивенс (37), Лейла Фернандес (40), Бернарда Пера (44), Сиюй Ван (50), Данка Ковинич (57), Мэдисон Бренгл (59), Чжу Линь (64), Анна Блинкова (80).

ATP-250. Пуна (Индия). 2–7 января

Список участников: Марин Чилич (17), Ботик ван де Зандсхулп (35), Эмиль Руусувуори (40), Себастьян Баэс (43), Алекс Молчан (50), Филип Краинович (54), Хауме Мунар (58), Аслан Карацев (59).

WTA-250. Хобарт (Австралия). 9–14 января

Список участниц: Мари Боузкова (24), Элисе Мертенс (29), Ализе Корне (36), Бернарда Пера (43), Ангелина Калинина (47), Магда Линетт (48), Сиюй Ван (50), Юлия Путинцева (51).

ATP-250. Окленд (Новая Зеландия). 9–14 января

Список участников: Каспер Рууд (3), Хольгер Руне (11), Кэмерон Норри (14), Диего Шварцман (25), Франсиско Серундоло (30), Александр Бублик (37), Джон Иснер (41), Себастьян Баэс (43).

WTA-500. Аделаида-2 (Австралия). 9–14 января

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3), Каролин Гарсия (4), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Мэдисон Кис (11), Белинда Бенчич (12), Екатерина Александрова (19), Людмила Самсонова (20), Анастасия Павлюченкова (SR).

На второй неделе января в Аделаиде пройдёт ещё один женский турнир категории WTA-500, где заявлена вся та же четвёрка россиянок – Касаткина, Кудерметова, Александрова, Самсонова, должна сыграть первый официальный турнир Анастасия Павлюченкова, не выступавшая из-за травмы с мая 2022 года. Также на турнир должны приехать несколько участниц United Cup во главе с Игой Свёнтек.

ATP-250. Аделаида-2 (Австралия). 9–14 января

Список участников: Андрей Рублёв (8), Пабло Карреньо-Буста (13), Карен Хачанов (20), Роберто Баутиста-Агут (21), Ник Кирьос (22), Лоренцо Музетти (23), Даниэль Эванс (27), Миомир Кецманович (29).

На втором мужском турнире в Аделаиде частично сохранится состав первого, за исключением Джоковича и Медведева. Зато там собирается выступить Ник Кирьос.

Grand Slam. Australian Open — ж (Австралия). 16–28 января

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Онс Жабер (2), Джессика Пегула (3), Каролин Гарсия (4), Арина Соболенко (5), Мария Саккари (6), Кори Гауфф (7), Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (9), Екатерина Александрова (19), Людмила Самсонова (20), Анастасия Потапова (43), Анна Калинская (60), Анна Блинкова (80), Камилла Рахимова (92), Варвара Грачёва (94), Анастасия Павлюченкова (SR), Евгения Родина (SR).

Уже сейчас известно, что на женском Australian Open будет новая победительница, поскольку прошлогодняя чемпионка Эшли Барти в марте завершила карьеру. В числе участниц пока значатся 11 россиянок, из которых две попали в основу по замороженному рейтингу – Павлюченкова и Родина. Возможно, что кто-то ещё пробьётся через квалификацию.

Grand Slam. Australian Open — м (Австралия). 16–29 января

Список участников: Карлос Алькарас (1), Рафаэль Надаль (2), Каспер Рууд (3), Стефанос Циципас (4), Новак Джокович (5), Феликс Оже-Альяссим (6), Даниил Медведев (7), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (20), Аслан Карацев (59), Роман Сафиуллин (89).

Мужской Australian Open в новом сезоне поклонники тенниса ждут с особым нетерпением. Впервые с «Ролан Гаррос» — 2022 в нём должны принять участие все топ-игроки – и действующий чемпион Надаль, и девятикратный победитель Новак Джокович, и двукратный финалист Даниил Медведев, и получивший травму в Париже Александр Зверев.