Мария Шарапова и её шестимесячный сын
1 января маленькому Теодору исполнилось шесть месяцев.
Мария Шарапова — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». А ещё она молодая мама.
Возлюбленный Шараповой — британский предприниматель Александр Гилкс. Об их отношениях стало известно в 2018 году, а в декабре 2020-го состоялась помолвка.
Долгожданная новость
В апреле 2022 года Мария улетела на Бали и вскоре после своего дня рождения объявила о беременности.
С прибавлением!
Теодор появился на свет 1 июля. О рождении сына счастливая пара сообщила уже в середине месяца.
Став мамой, Шарапова не отгородилась от мира. Мария поддерживает физическую форму…
…принимает участие в модных показах…
…и просто путешествует в своё удовольствие.
А малыш Теодор стремительно растёт.
Вот как сейчас выглядит шестимесячный Теодор с родителями.
Расти большой, малыш!
Малышу явно нравится любоваться новогодней ёлкой на руках у папы.
Сыну Шараповой уже полгода! Как выглядят малыш и мама Мария
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