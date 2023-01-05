«Не стали действовать исходя из политики». Россияне и белорусы допущены на Australian Open

Федерация тенниса Австралии – Tennis Australia – выпустила официальное заявление об участии российских и белорусских спортсменов в поединках на Australian Open – 2023. Из сообщения организации стало ясно, что наших игроков отстранять от первого в сезоне турнира «Большого шлема» по примеру Уимблдона не будут: «Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдёт на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Это соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии».

Ранее в зарубежных СМИ звучали протесты, прежде всего, от представителей Украины, с требованием забанить наших спортсменов. В частности, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко публично призвал Tennis Australia не допустить участия россиян и белорусов в турнире «Большого шлема», как это было на Уимблдоне в 2022 году. Он назвал позицию федерации «беспринципной» и сказал, что будет добиваться встречи с главой организации Крейгом Тайли.

Напомним, в прошлом сезоне организаторы Уимблдона отказались допускать к участию в соревновании белорусов и россиян. В ответ две профессиональные теннисные ассоциации, WTA и ATP, назвали это решение несправедливым и лишили турнир рейтинговых очков, а в конце сезона оштрафовали организаторов и британскую федерацию тенниса на крупную сумму. Отметим, что Уимблдон стал единственным турниром «Большого шлема», который в 2022 году не допустил россиян и белорусов к участию.

Надо сказать, что теннисный сезон-2023 идёт уже вовсю и наши спортсмены принимают участие только в индивидуальных турнирах, выступая в нейтральном статусе без флага, гимна и всякого упоминания национальной принадлежности. Единственное соревнование, куда не взяли белорусов и россиян, – это новый командный турнир United Cup, в котором принимают участие 18 сборных, составленных из лучших мужчин и женщин. При этом в топ-10 рейтингов WTA и ATP есть по два теннисиста из России – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова, а белоруска Арина Соболенко является сейчас пятой ракеткой мира.

Перед стартом турнира ATP-250 в Аделаиде Даниил Медведев прокомментировал отсутствие россиян на United Cup: «Это точно не мне решать. Пока что я ничего не слышал, и я прекрасно понимаю, почему мы не играем командные турниры. Надеюсь, смогу играть индивидуальные. Как я уже много-много раз говорил в прошлом году, я играю там, где могу играть. Сейчас я буду играть Аделаиду, и я очень этому рад, хочу показать свой максимум».



Список участников Australian Open – 2023. Мужчины



Слова поддержки в адрес российских и белорусских теннисистов высказал 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович: «Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду».

Australian Open – 2023 пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. Многие эксперты были уверены, что организаторы первого в сезоне турнира «Большого шлема» не пойдут по стопам Уимблдона и допустят россиян и белорусов к соревнованиям. «Это было известно полгода назад. Почему россиян не должны были допустить? На Уимблдоне было нарушение. Здесь нет нарушения — всё хорошо. У них в договоре всё написано. Не вижу смысла это раздувать. Так и должно быть. Не надо раздувать плохую сторону», — заявил в интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев.



Список участников Australian Open – 2023. Женщины



Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» положительно отозвался о решении организаторов турнира: «Организаторов Australian Open стоит похвалить, что не стали действовать исходя из политики, — это какой-то прогресс. В целом в прошлом году всё обошлось, за исключением действий англичан».