«Для меня ты величайший игрок в истории». Топ-5 знаковых матчей Медведева и Джоковича

7 января на турнире ATP в Аделаиде состоятся полуфинальные матчи, в одном из которых сыграют победитель Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев и 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. На пути к 1/2 финала Медведев прошёл Лоренцо Сонего, Миомира Кецмановича и Карена Хачанова, а Джокович одолел Констана Летьена, Кентена Алиса и Дениса Шаповалова. Это будет уже 13-я встреча россиянина с сербом. В предыдущих 12 играх Новак одержал восемь побед, Даниил — четыре. Вспомним, как разворачивалось их противостояние.

Первая встреча

Впервые Джокович и Медведев встретились не в одиночном турнире, а на Кубке Дэвиса в сезоне-2017. В первом раунде Мировой группы — иными словами, в 1/8 финала — сошлись сборные России и Сербии. Встречи проходили в балканской стране. Медведев в матче с Джоковичем — игра стояла второй в расписании — выиграл первый сет, но проиграл следующие две партии, а в четвёртом сете снялся из-за травмы. В целом сборная России неудачно провела первый раунд, проиграв сербам со счётом 1-4. Медведев и компания не вышли в четвертьфинал.

Первая победа Медведева

После этого Медведев ещё дважды проиграл Джоковичу, а на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2019 году впервые одолел грозного соперника. Даниил был посеян под 10-м номером, однако неожиданно обыграл Новака со счётом 6:3, 4:6, 6:2. «У него очень хороший бэкхенд. Он не допускает ошибок с него. Он бьёт по мячу очень низко и с нужной глубиной. Мне было тяжело найти ритм, он не давал такой возможности. Он здорово прибавил с прошлого года», — говорил Новак после матча. Увы, в полуфинале того «Мастерса» Медведев проиграл Душану Лайовичу, куда менее именитому сербу.

Финал Australian Open Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2021 году Медведев впервые добрался до финала первого мэйджора сезона. Россиянин, который в четвертьфинале в трёх сетах обыграл соотечественника Андрея Рублёва, а в полуфинале — Стефаноса Циципаса, также в трёх партиях, не без оснований рассчитывал бросить вызов Джоковичу, но потерпел неудачу. 7:5, 6:2, 6:2 — Новак оказался слишком силён для Даниила. «Даниил — один из самых жёстких игроков, с которыми я встречался на корте. Лишь вопрос времени, когда ты возьмёшь «Шлем». Буду признателен, если подождёшь ещё пару лет», — говорил серб после игры.

«Девять «Шлемов» в Австралии и 18 всего — потрясающее достижение. Вероятно, это не последний твой «Шлем», — а это слова Медведева, сказанные после матча. Что ж, оба как в воду глядели.

Главный титул Даниила

Медведев сполна отыгрался на US Open 2021 года. Пока это его единственный «Шлем». В финале Джокович оказался повержен: 6:4, 6:4, 6:4. Сетка, правда, была чуть легче у Даниила, но это нисколько не умаляет его достижения. «Во-первых, хочу извиниться перед болельщиками и Новаком. Все мы понимаем, за чем он сегодня шёл. Никогда не говорил этого никому, но скажу прямо сейчас: для меня ты величайший теннисист в истории», — сказал Медведев на церемонии награждения, обращаясь к Джоковичу, который из-за этого поражения не смог собрать сезонный «Большой шлем».

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Обидное поражение

Следующая встреча россиянина и серба также случилась в финале, на сей раз на «Мастерсе» в Париже, то есть через два месяца после US Open. Однако развить свой успех Медведеву не удалось. Поражение Медведева получилось обидным не только в силу самого факта, но и потому, что Даниил позволил Новаку одержать волевую победу — 4:6, 6:3, 6:3. «Я пересмотрел финал US Open, чтобы понять, что я делал правильно, а что нет. Я старался прочитать манеру его подачи и ударов по мячу. Я вдавался в мелочи, поскольку в этом матче от них зависело всё», — вспоминал Джокович.

Полуфиналы турнира ATP в Аделаиде 7 января

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