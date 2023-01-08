Марафонский камбэк! Джокович добыл 92-й титул в матче против сына чемпиона Australian Open

В воскресенье в Аделаиде разыгрывался мужской финал. На подступах к решающему матчу турнира ATP-250 зачехлил ракетку последний представитель России – Даниил Медведев. В полуфинале он встречался с 21-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем. Это был 13-й поединок в противостоянии теннисистов, и знаменитый серб одержал победу – 6:3, 6:4. «Я победил в двух сетах, о большем и нельзя мечтать. За исключением проблем с подколенным сухожилием, но всё обошлось. По ходу турнира я с каждым матчем играю всё лучше. Это моя цель, ради этого я работаю. Я хорошо подавал. Думаю, это важно, когда играешь против Даниила – одного из лучших принимающих в туре. Он хорошо защищается, не даёт много лёгких очков, за каждое приходится бороться. В важные моменты я сделал несколько хороших подач. Я попал. Он тоже мощно подавал, но промахивался. Хоть я выиграл 6:3, 6:4, всё решили, может быть, один-два удара. Но этого можно было ожидать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Стоит отметить, что для Даниила это было четвёртое подряд поражение от Джоковича после победы в финале US Open – 2021 и девятое в их 13 встречах. Россиянин не стал себя ругать, а заявил: «Честно говоря, я проиграл, наверное, лучшему игроку мира прямо сейчас. Да, Карлос лучший в плане рейтинга, потому что он отличился в одной из частей 2022-го. Но раз он не участвует в Australian Open, то Новак, вероятно, на данный момент лучший в мире. Он выиграл четыре или пять турниров подряд. Я немного разочарован, но есть и позитив. Я прекрасно себя чувствовал сегодня вечером, и это здорово в преддверии Australian Open. Но, даже чувствуя себя великолепно, я проиграл. Это, скорее, негативный момент. Так что, я надеюсь, жеребьёвка разведёт меня с Новаком на Australian Open. Но даже если этого не произойдёт, я буду изо всех сил стараться выступить лучше, как у меня это получалось против него раньше». Добавим, что в понедельник Медведев потеряет звание первой ракетки России, которое он удерживал с августа 2019 года. Его в рейтинге ATP обгонит Андрей Рублёв.

В финале Джоковичу достался в соперники 22-летний американец Себастьян Корда. Сын чемпиона Australian Open – 1998 Петра Корды без потери сета преодолел все раунды в Аделаиде, одного за другим победив британца Энди Маррея, испанца Роберто Баутиста-Агута, итальянца Янника Синнера (шестой номер посева) и японца Йосихито Нисиоку. Сейчас Себастьян занимает 33-е место в рейтинге, а лучшим его результатом было 30-е. Финал Аделаиды стал для него пятым в карьере, причём все были категории ATP-250. Турнир в Парме-2021 Корда выиграл, а остальные три проиграл, включая Хихон-2022 Рублёву.

Ранее Джокович и Корда не встречались друг с другом в официальных матчах, и перед их дебютной встречей Себастьян отметил: «Я думаю, что для того, чтобы преодолеть эту финишную черту, нужно понимать, что Новак Джокович невероятно хорош. Если план А не работает, он переходит к плану B, к плану С, к плану D. У него есть различные тактики, которые он может использовать против соперников. Джокович читает своих противников, вероятно, лучше всех в мире. Это будет отличный опыт для меня, независимо от исхода матча. Но я собираюсь победить в финале и планирую выложиться на полную».

Первый сет получился очень упорным и затяжным. Теннисисты отлично подавали и долго не подпускали соперника к брейк-пойнтам. Первый шанс появился у Корды в девятом гейме, и он сразу им воспользовался – 5:4. Однако подать на сет американец не смог – Новак отыграл тройной сетбол и сравнял счёт в матче – 5:5. В 12-м гейме уже Джокович не реализовал сетбол на приёме. Дело дошло до тай-брейка, где серб упустил ещё одну возможность одним ударом взять партию, а сам отыграл три сетбола соперника, а с четвёртым не справился – 7:6 (10:8) за 1 час 14 минут. Так Новак проиграл первый сет за 2023 год и от огорчения выдал гневную тираду в адрес своего бокса. В начале второго сета Джокович заработал двойной брейк-пойнт – но им не воспользовался – 1:2. Теннисисты по-прежнему хорошо держали свои подачи. Первый шанс у Себастьяна появился только в 12-м гейме, причём это уже был матчбол. Но Новак его отыграл, и теннисисты снова добрались до тай-брейка, где удача на этот раз улыбнулась Джоковичу – 7:6 (7:3) за 1 час 6 минут. А Корде тоже не удалось пройти турнирную дистанцию без потери сета.

В третьей партии продолжилась напряжённая борьба, которая была уже, по сути, до первой ошибки. В четвёртом гейме серб добрался до двойного брейк-пойнта, но не реализовал свой шанс – 2:2. Теннисисты по-прежнему брали свои подачи до счёта 5:4 в пользу Джоковича. В этот момент Новак воспользовался ошибками соперника и получил свой первый матчбол за три с лишним часа. И с первой же попытки серб его реализовал – 6:7, 7:6, 6:4. Вот такой получился у Джоковича марафонский камбэк со отыгранным матчболом!

Так в своём 131-м финале за карьеру Новак завоевал свой 92-й титул. Новый чемпион Аделаиды за победу получил чек на $ 94,5 тыс. и 250 рейтинговых очков. Новак останется пятой ракеткой мира, но из-за снятия Алькараса окажется в топ-4 посева на Australian Open – 2023.