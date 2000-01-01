Рублёв – первая ракетка России! Как Андрей обошёл Медведева и стал лидером нашего тенниса

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Как Рублёв стал первой ракеткой России
Как Рублёв стал первой ракеткой России
Три с лишним года наивысшую позицию среди россиян в рейтинге ATP занимал Медведев. Но теперь это в прошлом.
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Исторический успех Рублёва
Исторический успех Рублёва
Между Андреем и Даниилом многие годы ведётся борьба за негласное звание лучшего теннисиста России. До недавнего времени Медведев был более успешен на крупных турнирах, да и в личных встречах он ведёт со счётом 4-2.
Однако последний проигрыш Даниила сербу Джоковичу в полуфинале турнира ATP-250 в Аделаиде лишил Медведева возможности остаться первым среди россиян. Впервые с лета 2019 года он опустился на второе место.
Однако последний проигрыш Даниила сербу Джоковичу в полуфинале турнира ATP-250 в Аделаиде лишил Медведева возможности остаться первым среди россиян. Впервые с лета 2019 года он опустился на второе место.
Его обошёл Рублёв, ставший, таким образом, первой ракеткой России. Андрей провёл очень хороший сезон: выиграл три турнира — в Дубае, Белграде и Хихоне, а на Итоговом в Турине вышел из группы в 1/2 финала, где уступил Касперу Рууду.
Его обошёл Рублёв, ставший, таким образом, первой ракеткой России. Андрей провёл очень хороший сезон: выиграл три турнира — в Дубае, Белграде и Хихоне, а на Итоговом в Турине вышел из группы в 1/2 финала, где уступил Касперу Рууду.
Новый лидер российского тенниса
Новый лидер российского тенниса
В новом рейтинге АТР от 9 января Андрей занимает шестое место. Медведев — восьмой. Стоит ли говорить, что это не просто удача для Рублёва, а результат упорной и продолжительной работы на корте.
Во время взрослой карьеры у Рублёва было много взлётов и падений, но он набрал приличный ход в последние годы. Например, в сезоне-2020 он взял пять титулов и сыграл в двух четвертьфиналах «Большого шлема».
Во время взрослой карьеры у Рублёва было много взлётов и падений, но он набрал приличный ход в последние годы. Например, в сезоне-2020 он взял пять титулов и сыграл в двух четвертьфиналах «Большого шлема».
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка АТР
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка АТР
Через год Андрей выступил в составе сборной России на Кубке АТР, где вместе с Медведевым, Асланом Карацевым и Евгением Донским стал чемпионом.
На Олимпиаде в Токио Рублёв в компании с Анастасией Павлюченковой одолел в финале микста пару Елена Веснина/Аслан Карацев, завоевав главную награду в жизни.
На Олимпиаде в Токио Рублёв в компании с Анастасией Павлюченковой одолел в финале микста пару Елена Веснина/Аслан Карацев, завоевав главную награду в жизни.
Рублёв продолжает семейное дело в теннисе
Рублёв продолжает семейное дело в теннисе
Воля к победе у Андрея в крови: в семье теннисиста сразу два тренера — мама — знаменитая Марина Марьенко — и сестра — Анна-Арина, которая была первой ракеткой мира среди юниорок.
Самый стильный теннисист открыл свой бренд
Самый стильный теннисист открыл свой бренд
На успешность Рублёва как спортсмена указывает и то, что он добился открытия собственного бренда одежды: играть он теперь будет в экипировке компании Rublo.
Если бы не теннис, то мог стать музыкантом
Если бы не теннис, то мог стать музыкантом
Конечно, уже трудно представить Андрея вне амплуа теннисиста, но он мог бы стать и хорошим музыкантом — брал уроки игры на гитаре, сочинял песни и даже выступал в группе Summer Afternoon.
Рублёв – первая ракетка России! Как Андрей обошёл Медведева и стал лидером нашего тенниса
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