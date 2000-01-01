Рублёв – первая ракетка России! Как Андрей обошёл Медведева и стал лидером нашего тенниса

Как Рублёв стал первой ракеткой России
Три с лишним года наивысшую позицию среди россиян в рейтинге ATP занимал Медведев. Но теперь это в прошлом.
Исторический успех Рублёва
Между Андреем и Даниилом многие годы ведётся борьба за негласное звание лучшего теннисиста России. До недавнего времени Медведев был более успешен на крупных турнирах, да и в личных встречах он ведёт со счётом 4-2.
Однако последний проигрыш Даниила сербу Джоковичу в полуфинале турнира ATP-250 в Аделаиде лишил Медведева возможности остаться первым среди россиян. Впервые с лета 2019 года он опустился на второе место.
Его обошёл Рублёв, ставший, таким образом, первой ракеткой России. Андрей провёл очень хороший сезон: выиграл три турнира — в Дубае, Белграде и Хихоне, а на Итоговом в Турине вышел из группы в 1/2 финала, где уступил Касперу Рууду.
Новый лидер российского тенниса
В новом рейтинге АТР от 9 января Андрей занимает шестое место. Медведев — восьмой. Стоит ли говорить, что это не просто удача для Рублёва, а результат упорной и продолжительной работы на корте.
Во время взрослой карьеры у Рублёва было много взлётов и падений, но он набрал приличный ход в последние годы. Например, в сезоне-2020 он взял пять титулов и сыграл в двух четвертьфиналах «Большого шлема».
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка АТР
Через год Андрей выступил в составе сборной России на Кубке АТР, где вместе с Медведевым, Асланом Карацевым и Евгением Донским стал чемпионом.
На Олимпиаде в Токио Рублёв в компании с Анастасией Павлюченковой одолел в финале микста пару Елена Веснина/Аслан Карацев, завоевав главную награду в жизни.
Рублёв продолжает семейное дело в теннисе
Воля к победе у Андрея в крови: в семье теннисиста сразу два тренера — мама — знаменитая Марина Марьенко — и сестра — Анна-Арина, которая была первой ракеткой мира среди юниорок.
Самый стильный теннисист открыл свой бренд
На успешность Рублёва как спортсмена указывает и то, что он добился открытия собственного бренда одежды: играть он теперь будет в экипировке компании Rublo.
Если бы не теннис, то мог стать музыкантом
Конечно, уже трудно представить Андрея вне амплуа теннисиста, но он мог бы стать и хорошим музыкантом — брал уроки игры на гитаре, сочинял песни и даже выступал в группе Summer Afternoon.
Рублёв – первая ракетка России! Как Андрей обошёл Медведева и стал лидером нашего тенниса
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