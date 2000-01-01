Звездопад какой-то! Алькарас, Осака и ещё 4 игрока, которые пропустят Australian Open

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Алькарас, Осака и ещё 4 игрока, пропускающие AO
Алькарас, Осака и ещё 4 игрока, пропускающие AO
Первый в сезоне ТБШ недосчитался сразу нескольких топ-теннисистов.
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Карлос Алькарас (Испания)
Карлос Алькарас (Испания)
Главная потеря — конечно, лидер рейтинга ATP. 19-летний Алькарас получил травму ноги во время предсезонной подготовки.
Напомним, Карлос выиграл US Open — 2022. Это его первый титул на ТБШ. На AO он ещё не проходил дальше 3-го круга.
Напомним, Карлос выиграл US Open — 2022. Это его первый титул на ТБШ. На AO он ещё не проходил дальше 3-го круга.
Винус Уильямс (США)
Винус Уильямс (США)
42-летняя легенда тенниса травмировалась на турнире в Окленде. Её уайлд-кард отдали австралийке Ким Биррелл.
Семикратная чемпионка мэйджоров не побеждала на AO в одиночном разряде, зато четырежды делала это в парном и однажды — в миксте.
Семикратная чемпионка мэйджоров не побеждала на AO в одиночном разряде, зато четырежды делала это в парном и однажды — в миксте.
Наоми Осака (Япония)
Наоми Осака (Япония)
Четырёхкратная чемпионка ТБШ также решила пропустить AO. В списке участниц её заменила украинка Даяна Ястремская.
Осака дважды выигрывала первый мэйджор сезона: в 2019 и 2021 годах.
Осака дважды выигрывала первый мэйджор сезона: в 2019 и 2021 годах.
Симона Халеп (Румыния)
Симона Халеп (Румыния)
Двукратная победительница ТБШ до сих пор находится под временным отстранением. Расследование её допинг-дела продолжается.
Высшее достижение Халеп на Australian Open – выход в финал в 2018 году. Тогда она проиграла Каролине Возняцки.
Высшее достижение Халеп на Australian Open – выход в финал в 2018 году. Тогда она проиграла Каролине Возняцки.
Гаэль Монфис (Франция)
Гаэль Монфис (Франция)
36-летнего Монфиса продолжают преследовать травмы, испортившие ему прошлый сезон. 2023-й тоже начинается не так, как хотелось бы.
А ведь у Гаэля были неплохие шансы далеко пройти по сетке. Год назад он повторил своё лучшее достижение на AO, дойдя до четвертьфинала.
А ведь у Гаэля были неплохие шансы далеко пройти по сетке. Год назад он повторил своё лучшее достижение на AO, дойдя до четвертьфинала.
Райлли Опелка (США)
Райлли Опелка (США)
25-летний американец также всё никак не оправится от травм. В 2022 году он дошёл на AO до третьего раунда, где проиграл Денису Шаповалову.
Звездопад какой-то! Алькарас, Осака и ещё 4 игрока, которые пропустят Australian Open
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