На АО позволят играть с ковидом, а Джоковича всё равно не пустят в США без прививки. Что?

С января 2022-го прошёл уже год, а такое чувство, будто всё это было только вчера. Скандал с Новаком Джоковичем забудется ещё не скоро. Ну, вы помните: Джокович прилетает в Австралию, узнаёт, что его не пускают в страну, всеми правдами и неправдами пытается заполучить себе допуск — и в итоге терпит неудачу. Новак всерьёз рисковал попасть в австралийскую тюрьму, но, к счастью, до этого всё же не дошло.

Почему серба так долго «мариновали» — отдельный вопрос к тогдашним властям Австралии. При желании можно было бы решить вопрос куда быстрее, причём в любую сторону. И обе стороны сэкономили бы нервы.

В 2023-м всё изменилось: Новака с распростёртыми объятиями принимают на Зелёном континенте — мол, это наш самый титулованный чемпион (серб девять раз выигрывал Australian Open). Он с радостью воспользовался изменившейся ситуацией и уже успел выиграть турнир ATP в Аделаиде. Теперь Джокович спокойно готовится к Открытому чемпионату Австралии, который начнётся 16 января. Кто мог представить себе подобное год назад?

В 2022 году в Австралии с Джоковичем обошлись не по-чемпионски Фото: Getty Images

Оказалось, что теперь на Australian Open можно играть не только без прививки, но и с ковидом. Об этом объявил директор турнира Крейг Тайли. Никто не будет требовать проходить тестирование, а тех, кто плохо себя почувствует, просто попросят оставаться дома. При этом игроки не обязаны сообщать, больны они или нет.

Палка о двух концах

Хорошо или плохо, что Джоковича пустили в Австралию вообще и на Australian Open в частности? Это как посмотреть. Конечно, замечательно, что такой суперспортсмен, как Новак, сыграет на мэйджоре. От этого выиграют все: и сам теннисист, и болельщики, которые будут наблюдать за его игрой, и организаторы, которые не без оснований рассчитывают, что сам факт выступления Новака является дополнительной рекламой, и конкуренты, которые проверят свои силы в борьбе с одним из лучших теннисистов в истории…

Беда в другом. В непоследовательности. Что такого случилось за последний год, что Джокович, который как не желал прививаться от ковида, так и не желает, получил вдруг разрешение прилететь и играть? В лечении коронавируса случился какой-то прорыв? Нет. Найдена универсальная вакцина? Тоже нет. На самом деле всё просто: в Австралии сменилось правительство, которое — и это как раз вполне понятно — отменило некоторые из решений предыдущих властей. Получается абсурд: вопросы, решение которых вообще не должно зависеть от политиков, именно политики и решают.

Тяжело не согласиться с полуфиналистом «Ролан Гаррос» — 1989 Андреем Чесноковым.

«Какой-то нонсенс. В 2022-м Джокович почти в тюрьму загремел, а сейчас на AO можно играть с ковидом. Не знаю, всё-таки все болезни так скрытно протекают. Например, человек чихнул пару раз, а у него оказалась ангина. Всех заразил, а сам здоровый. Если так посмотреть, то нужно каждого человека чуть ли не каждые 30 минут лабораторно тестировать. Мне кажется, ничего страшного в этих болезнях нет. Это же не онкология четвёртой стадии. Как мне однажды сказал один доктор: «Вы спортсмены, у вас очень хороший иммунитет. Переболеете, будет всё нормально», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Свистопляска продолжается

При этом в отношении американских турниров Джоковичу никто делать поблажек не собирается. В США по-прежнему действует закон, в соответствии с которым непривитым иностранцам запрещено въезжать в страну. Недавно срок действия этого положения продлили до апреля. Как назло, на март запланированы сразу два американских «Мастерса», а именно Индиан-Уэллс и Майами. Значит, Новак заведомо пропустит их и недоберёт много очков. И первая половина сезона для него опять скомкана, пусть и не так, как год назад.

И вообще, невозможно предсказать, выступит ли Новак на Открытом чемпионате США, где он был финалистом в 2021 году. Отменят закон — сыграет, оставят в силе — не сыграет. И впрямь нонсенс, что такой топовый спортсмен, который имеет право делать со своим телом всё, что считает нужным, не может строить себе расписание на сезон — так, как это он делал в спокойное, доковидное время.