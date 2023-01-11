Первая победа Касаткиной в сезоне! К тому же над чемпионкой «Ролан Гаррос» Крейчиковой

Едва закончился в Аделаиде один объединённый мужской и женский турнир, как там же началось новое соревнование, которое, чтобы не путаться, будем называть Аделаида-2. В женской сетке стартовали семь россиянок – Дарья Касаткина (пятый номер посева), Вероника Кудерметова (6), Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, а также Анна Калинская и Анастасия Потапова, пробившиеся в основу через квалификацию. В первом же круге Павлюченкова проиграла квалифаеру из Швейцарии Хиль Белен Тайхман, причём это был первый официальный матч для Анастасии с турнира WTA-1000 в Риме-2022. Напомним, в мае россиянка сделала паузу, чтобы восстановиться после травмы. Поражения потерпели также Самсонова от Аманды Анисимовой и Потапова от Катержины Синяковой. Во второй раунд пробились Александрова, Калинская и Кудерметова, одержавшая волевую победу над двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко.

По регламенту представительницы топ-2 посева пропускали первый круг без игры, но сразу три теннисистки под первым, вторым и третьим номерами снялись с соревнований уже после опубликования сетки. В итоге эта льгота перешла на четвёртый и пятый номера, то есть на Каролин Гарсию и Дарью Касаткину. Стоит отметить, что для Касаткиной сезон начался на прошлой неделе в той же Аделаиде. Тогда первая ракетка России неожиданно проиграла на старте в трёхсетовом противостоянии чешской звёздочке Линде Носковой, занимавшей на тот момент 102-е место в рейтинге WTA.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков так оценил первый матч Касаткиной в сезоне: «Это начало сезона; и, если бы Касаткина играла против 40-й ракетки мира, ей было бы, возможно, проще, чем против 102-й ракетки мира. Вообще, начинать новый сезон непросто, всегда идёт такая нагрузка предсезонная, многие так себя нагружают, что в первых матчах чувства мяча нет, зато потом они раскрываются по ходу сезона. Здесь ничего страшного нет, сколько у неё будет матчей в этом году, сколько турниров. Будет ужасно, если она в следующем турнире и на Australian Open проиграет на раннем этапе, тогда уже можно будет сказать, что у Касаткиной есть проблемы в этом году», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Интересно, что 18-летняя Линда Носкова после победы над Касаткиной продолжила творить сенсации одну за другой и в итоге добралась на Аделаиде-1 до финала, выбив из сетки также таких опытных теннисисток, как Виктория Азаренко и Онс Жабер. И только в финале юную звёздочку смогла остановить белоруска Арина Соболенко.

По результатам жеребьёвки первой соперницей Касаткиной в Аделаиде-2 стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая была чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021, выиграла ещё шесть «Шлемов» в паре и три – в миксте, а также взяла золото Олимпиады в Токио в парном разряде. Ранее Дарья и Барбора встречались один раз – в Цинциннати-2021 сильнее оказалась Крейчикова – 6:3, 6:2.

В начале поединка Дарья обескуражила соперницу напором и быстро повела с двумя брейками – 4:0. В этот момент Барбора вроде бы начала приходить в себя, вернула одну подачу, немного сократила отставание – 4:2, но в концовке Касаткина забрала ещё один чужой гейм и взяла сет за 33 минуты – 6:2. Во второй партии была уже абсолютно равная борьба – девушки чётко контролировали свои подачи, лишь по разу добравшись до брейк-пойнтов. Казалось, тай-брейк неминуем, однако в 12-м гейме у Крейчиковой вдруг посыпались ошибки, дело быстро дошло до тройного матчбола. Два из них чешская теннисистка спасла, но с третьей попытки Дарья дожала соперницу и добилась успеха – 6:2, 7:5 за 1 час 32 минуты.

Так Дарья Касаткина одержала первую победу в сезоне и в 1/4 финала встретится с ещё одной чемпионкой ТБШ Петрой Квитовой. Чешская теннисистка на этом турнире справилась вначале с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной, а в противостоянии с китаянкой Чжэн Циньвэнь отыграла две подачи на сет, спаслась с тройного сетбола на тай-брейке и с трудом взяла первую партию – 7:6 (10:8), после чего соперница отказалась продолжить борьбу.