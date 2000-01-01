Наоми Осака ждёт ребёнка
Теперь понятно, почему японка пропустит не только Australian Open, но и весь сезон-2023.
У Наоми Осаки, снявшейся с Australian Open, есть уважительная причина. Скоро она станет мамой.
«2023-й будет полон уроков для меня. Увидимся на Australian Open — 2024», — написала Осака в соцсетях.
Кто отец будущего ребёнка?
Наоми в своём сообщении о беременности ничего не сказала о будущем папе. Однако с 2019 года она встречается с американским рэпером Cordae. Они познакомились на матче НБА.
Cordae (полное имя — Кордей Амари Данстон) — ровесник Осаки. Им обоим по 25 лет.
В 2016 году музыкант участвовал в протестах Black Lives Matter. В июле 2020-го история повторилась, причём в тот раз Кордея задержала полиция.
Наоми и Кордей не выкладывают в соцсетях фотографий друг с другом. У спортсменки 2,7 млн подписчиков, у музыканта — 2,4 млн.
Наоми уже завоевала четыре «Шлема». А сколько выиграет ещё после возвращения?
Теперь ясно, почему Наоми Осака не сыграет на Australian Open! Чемпионка ТБШ ждёт ребёнка
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