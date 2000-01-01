Новак Джокович — король Australian Open! Главные рекорды первого мэйджора сезона

Главные рекорды Открытого чемпионата Австралии
Вспоминаем наиболее значимые достижения теннисистов на Australian Open.
Титулы
В мужском одиночном разряде нет равных Новаку Джоковичу. Серб выигрывал AO 9 раз: в 2008, 2011–2013, 2015–2016 и 2019–2021 годах.
А вот у женщин впереди всех Маргарет Корт: 11 титулов. Она побеждала в 1960–1966, 1969–1971 и 1973 годах.
Таким образом, в Открытую эру (с 1968 года) Корт взяла четыре титула AO. Рекорд принадлежит Серене Уильямс. У неё семь титулов (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017).
Титулы подряд
Джокович и по этому параметру выше всех в Открытую эру. Новак выдал две серии из трёх титулов: в 2011–2013 и 2019–2021 годах.
Однако исторический рекорд принадлежит Рою Эмерсону. У него пять титулов подряд: с 1963 по 1967 год.
В Открытую эру сразу пять теннисисток выигрывали AO трижды подряд: Маргарет Корт, Ивонн Гулагонг, Штеффи Граф, Моника Селеш и Мартина Хингис.
Исторический рекорд — у Корт, которая выигрывала домашний для себя мэйджор с 1960 по 1966 год.
Самые титулованные чемпионы
Адриан Квист, выступавший в первой половине XX века, взял 13 титулов на AO: 3 в одиночном разряде и 10 в парном.
У женщин нет равных 20-кратной чемпионке Нэнси Уинн-Болтон, выступавшей примерно в тот же период. У неё 6 титулов в одиночном разряде, 10 в парном и 4 в миксте.
Самый молодой чемпион
Мартина Хингис выиграла Australian Open в 1997 году, когда ей было 16 лет 4 месяца.
Самый возрастной чемпион
Кен Розуолл победил на AO 1972 года. Тогда ему было 37 лет 2 месяца.
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