Куда пропала чемпионка AO Каролина Возняцки
Три года назад датчанка неожиданно закончила карьеру. Ей не было и 30.
В 2009 году 19-летняя Каролина Возняцки ворвалась в мировую элиту. Она дошла до финала US Open, где проиграла Ким Клейстерс.
Секс-символ
Каро сразу же завоевала сердца поклонников. Возняцки называли одной из самых привлекательных теннисисток тура. Её фотографии частенько появлялись в различных глянцевых журналах.
На вершине
Осенью следующего года Возняцки стала первой ракеткой мира. Ей было всего 20 лет. Казалось, первый титул на ТБШ не за горами. Но…
Каролина не опускалась ниже своего уровня, но на «Шлемах» ей что-то мешало. Следующий выход в финал состоялся лишь в 2014-м — и вновь на US Open. Серена Уильямс оказалась сильнее.
Наконец-то «Шлем»!
Однако это была сказка со счастливым концом. В 2018-м Возняцки наконец-то убрала неприятный статус экс первой ракетки — «бесшлемницы»! В финале AO она победила Симону Халеп.
После этого карьера Каролины пошла на спад. И после AO-2020 датчанка ушла из спорта. 30 титулов WTA — внушительный показатель, не так ли?
Болезнь
Почему Возняцки закончила так рано? Всему виной ревматоидный артрит, который диагностировали у неё в 2018-м.
Несмотря на болезнь, Каролина наслаждается жизнью. Она ещё в 2017 году вышла замуж за экс-игрока НБА Дэвида Ли.
Счастливая семья
Счастливая пара воспитывает двоих детей: полуторагодовалую дочь Оливию и двухмесячного сына Джеймса.
А ещё в 2022-м Возняцки попробовала себя в роли комментатора. Она освещала Уимблдон на ESPN.
В 29 лет — на пенсию. Куда пропала чемпионка Australian Open Каролина Возняцки
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