Даже не верится. Джоковича выгнали из Мельбурна прямо перед стартом Australian Open — 2022

Новак Джокович побеждал на Australian Open девять раз. Это рекордный показатель в истории турнира. Серб мог выиграть на один титул больше, если бы не скандал с депортацией в 2022 году.

Джоковичу пришлось пережить множество неприятных моментов в Австралии, прежде чем его выгнали из страны перед началом ТБШ. Даже не верится, что к одному из величайших теннисистов всех времён отнеслись как к какому-то преступнику или нелегальному мигранту.

Изначально суд был на стороне Джоковича

4 января 2022 года Новак Джокович сообщил, что вылетает в Мельбурн для участия в Australian Open. Он не прививался от коронавируса, но сообщил о получении отвода от вакцинации. Деталей Новак не раскрывал, что вызвало критику некоторых болельщиков и экспертов, хотя это не казалось серьёзной проблемой. Всё вроде бы шло в будничном ключе, но уже на следующий день начались неприятности.

Новак Джокович сообщает о вылете в Австралию Фото: Из личного архива Джоковича

По прибытии в Мельбурн Джокович столкнулся с проблемами с визой из-за того, что команда неправильно оформила документы. Пограничная служба попросила правительство штата Виктория поручиться за Новака. Местные власти отказались. Из-за общественного недовольства они не хотели создавать впечатление, что поддерживают выступление невакцинированного серба в Мельбурне.

Джокович провёл ночь в аэропорту Мельбурна. Его изолировали в отдельной комнате, которую охраняли двое полицейских. Пограничники допросили Новака по поводу обоснований для медотвода от вакцинации. Начали разгораться нешуточные страсти.

Отец Новака Срджан заявил, что его сына держат в плену, и пригрозился организовать уличный протест, если теннисиста не отпустят. Резонанс был настолько большим, что ситуацию прокомментировал даже президент Сербии Александр Вучич.

«Только что поговорил с Новаком по телефону. Я сказал ему, что вся Сербия сейчас вместе с ним, что наши власти примут все необходимые меры, чтобы преследование лучшего теннисиста в мире было остановлено в самое ближайшее время. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду. В остальном Новак силён, как мы все знаем», — заявил Вучич.

Сербы активно поддерживали Джоковича, но решения принимали австралийские чиновники. Пограничники аннулировали визу Новака с формулировкой «мистер Джокович не предоставил доказательств, необходимых для въезда в Австралию» и приказали ему улететь из страны. Адвокаты Джоковича подали апелляцию.

МВД Австралии направило в суд ответ на протест Джоковича по поводу аннулирования визы. В 13-страничном документе ведомство детально разобрало аргументы адвокатов серба. Утверждалось, что органы правопорядка могут снова помешать сербу въехать в страну, даже если он выиграет дело. У них имелись полномочия повторно аннулировать его визу и запретить въезд в Австралию на срок до трёх лет.

Четыре дня Новак жил в гостинице Park Hotel. Она известна тем, что австралийские власти отправляют туда беженцев, прибывающих в страну. Закон позволяет держать их там в бессрочном заключении. В подобных центрах очень плохие условия содержания, в частности по питанию и санитарии. У этой гостиницы время от времени проходили акции протеста в поддержку беженцев. Попадание туда Джоковича привлекло дополнительное общественное внимание к тому, как австралийские власти относятся к мигрантам.

Протесты в поддержу Джоковича и беженцев в Мельбурне Фото: Diego Fedele/Getty Images

10 января суд Мельбурна наконец-то рассмотрел апелляцию Джоковича. Судья Энтони Келли удовлетворил протест серба и постановил освободить его в течение получаса после завершения заседания. Причиной такого решения называлось то, что в аэропорту Джоковичу не дали нормальной возможности предоставить все необходимые документы и проконсультироваться с юристами.

При этом юрист МВД Австралии предупредил судью, что министерство иммиграции и гражданства рассматривает возможность отмены визы серба при помощи личных полномочий министра. В таком случае Джоковича всё равно могли депортировать. Это также означало, что Новаку на три года закроют возможности въехать в страну.

Напряжённость сохранялась, но казалось, что решение суда позволит Джоковичу принять участие в турнире, до старта которого оставалось семь дней. Новак провёл тренировку на центральном корте Australian Open – Арене Рода Лэйвера. На стадионе отключили камеры, с которых обычно всегда идёт прямая трансляция. Кроме того, туда никого не пускали. Случай нестандартный, но важен сам факт – Джокович начал спокойно передвигаться и работать на территории Австралии.

Новак Джокович тренируется на Арене Рода Лэйвера в Мельбурне Фото: Kelly Defina/Getty Images

Джокович пренебрежительно отнёсся к антикоронавирусным правилам, что предопределило итог дела

Ситуация резко усугубилась после появления новых подробностей по небрежно оформленным документам серба. В декларации путешественника Джоковича утверждалось, что до въезда в Австралию (5 января) он в течение 14 дней не путешествовал в другие страны. Хотя на самом деле в этот период он ездил из Сербии в Испанию.

Предоставление ложной информации подобного рода – серьёзное нарушение, которое в Австралии может наказываться тюремным заключением сроком до 12 месяцев. При этом на границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняли Tennis Australia – организаторы Открытого чемпионата Австралии. Снова возникла неразбериха.

В СМИ активно разгонялась тема и о положительном тесте на коронавирус, который Джокович сдал 16 декабря. Газета Der Spiegel изучила ПЦР-тесты Новака и нашла несколько нестыковок. Результат теста внесли в сербскую базу с задержкой в 10 дней. Это могло указывать на то, что он был сфальсифицирован. Unix-метка (конкретные дата и время) положительного анализа не совпадает с той, что представлена стороной серба. Согласно документам, результаты теста появились в 20:19 16 декабря, но временная метка на сайте указывает на 14:21 26 декабря. В то же время unix отрицательного теста (22 декабря, 16:43) совпадает с указанным в материалах дела. Кроме того, положительный тест зарегистрирован в системе под номером 7371999, а отрицательный – 7320919. Таким образом, тест, который якобы был сдан раньше, внесли в систему позже.

16 декабря, в день предполагаемой сдачи положительного теста, Джокович присутствовал на мероприятии, посвящённом выпуску марки в его честь. 17 декабря, согласно сайту Теннисной ассоциации Белграда, он в своём теннисном центре вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии. Есть фотодоказательства – снимок Новака в окружении детей.

Новак Джокович с детьми через день после сдачи положительного теста на коронавирус Фото: Из личного архива Джоковича

Джокович заявил, что узнал о положительном ПЦР-тесте уже после вручения наград детям, хотя в письменных показаниях федеральному суду Мельбурна серб сказал, что диагноз ему поставили 16 декабря. Кроме того, Новак признался, что 18 декабря принял участие в интервью и фотосессии с L’Equipe, но с соблюдением дистанции и всех санитарных норм. Джокович также признал, что его агент непреднамеренно допустил ошибку при заполнении декларации, и попросил за это прощения.

Слова Джоковича не сулили ему ничего хорошего. Он рассказал, что встретился с журналистами L’Equipe, зная о положительном ПЦР-тесте на коронавирус. Представители L’Equipe сообщили, что во время мероприятия Джокович был в маске и отказался её снять, когда его попросили сделать фото во время разговора. Однако потом во время фотосессии он был без маски. Кроме того, он не предупредил представителей издания о том, что у него коронавирус.

Встреча с журналистами произошла в Белграде. В Сербии за нарушение антиковидных мер предусмотрено наказание – штраф или тюремное заключение сроком до трёх лет. Даже в родной стране поубавилась степень защиты Новака. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сказала, что Джокович мог нарушить протоколы и соответствующие органы будут проводить расследование с перспективой принятия определённых мер наказания в случае доказательства вины.

Что уж говорить о властях Австралии. Судьба Джоковича была предрешена после появления дискредитирующей информации в медиа. Визу Джоковича снова аннулировали. Это решение принял министр иммиграции Алекс Хоук, который объяснил свой поступок медицинскими основаниями и соблюдением «интересов надлежащего порядка». Он постановил, что аннулирование визы Джоковича будет «в общественных интересах».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение Хоука по Джоковичу.

«Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до коронавируса и сейчас, во время пандемии. Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия в отношении Джоковича, я не буду давать других комментариев», — сказал Моррисон.

Сторона Джоковича ещё раз подала апелляцию. На предварительном слушании судья постановил, что серб должен прибыть на интервью в министерство иммиграции, а потом его должны доставить в офис его юристов для подготовки к рассмотрению дела. Пограничная служба сразу же задержала Джоковича. Его доставили в гостиницу Park Hotel, где он находился под контролем пограничников.

16 января федеральный суд Мельбурна рассмотрел прошение Джоковича оценить законность аннулирования визы. Дело рассматривала судебная коллегия из трёх человек, после чего главный судья Джеймс Оллсоп отклонил прошение Новака и обязал сербского теннисиста оплатить все судебные издержки.

Новак Джокович перед депортацией из Австралии Фото: Diego Fedele/Getty Images

Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс уточнила, что Джокович три года не сможет въезжать в страну. Окончательное решение о депортации Джоковича было принято. Оспаривать его уже не имело никакого смысла, поскольку до старта турнира оставался всего один день. Новак смирился с вердиктом и сделал взвешенное заявление без попыток ещё сильнее разжечь конфликт.

«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом. Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что последние недели внимание было на мне, и я надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтёрам и болельщикам по всему миру. И хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил», — заявил Джокович.

Реакция на депортацию Джоковича

Президент Сербии Александр Вучич встал на сторону Новака Джоковича и жёстко раскритиковал власти Австралии.

«Если вы хотели помешать Джоковичу выиграть 10-й трофей, почему не отказали ему сразу, почему не сказали, что не дадите визу? Почему вы над ним издеваетесь? Они часто рассказывают нам про верховенство закона. Представляете, как бы выглядело, если бы министр в Сербии мог отменить решение судьи? Возможно, они показали нам, как выглядит независимый суд, но в итоге он выглядит как никому не нужный – потому что вся власть в руках исполнительной власти. Сербия будет с Джоковичем, и мы ответим на это тем, что будем вести себя намного лучше, чем вы повели себя с Джоковичем. Мы будем уважать международные правила. Мы будем бороться за Новака Джоковича, и ваши издевательства над ним не изменят нашего отношения к австралийскому народу, который мы очень уважаем и ценим. И не изменят нашего отношения к Новаку Джоковичу. А те, кто считает, что достигает чего-нибудь преследованиями Новака, никогда не достигнут не только его уровня, но и уровня простого человека из наших гордых и достойных народов», — сказал Вучич.

Среди теннисистов ярым сторонником Джоковича неожиданно выступил австралиец Ник Кирьос, хотя ранее у него с сербом были натянутые отношения. Ник разразился мощной тирадой в защиту Новака.

«Australian Open этого года уже омрачён. Люди всегда будут ассоциировать его с этой эпопеей с Новаком. Это полнейший бардак. Теперь они просто пытаются найти что-то… Дело уже даже не в прививках. Это позор. Хоук сказал, что он представляет угрозу для наших границ. Вообще-то нет. Как будто Джокович сейчас оружие массового поражения. Он здесь, чтобы играть в теннис, он никому ничего не делает. Жителей Мельбурна чудовищно ущемляли в последние два года. Я понимаю, что на него злятся, что он не привился и получил медицинское исключение, но, если посмотреть правде в глаза, у него есть документы.

Спорт должен объединять людей. Люди из разных стран собираются вместе, чтобы соревноваться, не имеет значения цвет кожи или раса… Это смешно. Медиа разрушили спорт, разделяя людей и превращая спорт в это. Представьте, как будут измотаны Новак и его семья. Либо скажите ему уехать, либо дайте играть. Как только закончится Australian Open, он всё равно уедет. Это психологическая пытка. Я понимаю, что у людей есть своё мнение, но меня бесит, что такие люди, как Циципас, Надаль и другие, относятся к нему просто как к Новаку Джоковичу, а не как к человеку. Представьте, как он себя чувствует, наверное, ему нужна хоть какая-то поддержка от других игроков. И он получает её от меня, что за чушь?



Люди думают, что он здесь из эгоистических побуждений. Он играет в теннис на высочайшем уровне перед миллионами болельщиков. Он пытается устроить шоу для вас. Поддержите его. Если бы Надаль оказался в таком положении, он бы обратился к другим спортсменам с просьбой помочь. Новак лично обратился ко мне, чтобы поблагодарить, что я вступился за него. Он сказал, что не ожидал, что я дам отпор прессе и встану на его сторону. Как человек он, по всей видимости, чувствует себя довольно отчуждённым во всей этой истории. Это опасно – когда тебе кажется, что весь мир против тебя, что ты всё делаешь не так.

Ему по-человечески нужна поддержка от других игроков. Стефанос Циципас, я понимаю, что у тебя свои взгляды на вакцинацию. Энди Маррей – мы всегда можем рассчитывать, что он скажет правильные вещи. Рафаэль Надаль – ладно. Но где поддержка этому парню? Когда люди меня спрашивают, мне неловко. Будто в этот момент я не горжусь, что я австралиец. И это так. Новак закупил аппараты для ковидных больниц. Я не говорю, что он святой… Но мне неловко. У нас с Новаком были, скажем так, разногласия. Но я бы так поступил, если бы речь шла о любом игроке. Если бы кто-то другой оказался в такой ситуации, я бы всё равно заступился, потому что считаю это правильным. Просто так вышло, что это был Новак, с которым у нас история. Но теперь у нас что-то типа броманса», – заявил Кирьос.

Ник Кирьос Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Александр Зверев в плане красноречия заметно уступил Кирьосу, но признал, что власти Австралии не лучшим образом справились с ситуацией Джоковича.

«Очень трудно что-то сказать. Я понимаю точку зрения австралийцев, понимаю точку зрения австралийского правительства по поводу Джоковича. Но ещё я считаю, что правительство штата Виктория и правительство Австралии должны были больше взаимодействовать до того, как приехал Новак. Потому что, как только Джокович приехал, было совершенно очевидно, что всё это начнётся, если правительство не одобрит его визу», — подчеркнул Зверев.

Остальные теннисисты придерживались преимущественно размеренной позиции. Не выступали с резкими обвинениями в адрес Новака, но и не делали из него однозначно пострадавшую сторону. На тот момент 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль весьма нейтрально прокомментировал депортацию Новака Джоковича из Австралии, хотя признал, что хотел бы видеть серба в Мельбурне.

«Почти неделю назад, когда Новак выиграл первый суд, я сказал, что правосудие сказало своё слово. Если правосудие решило, что виза действующая, он должен играть. Вчера правосудие сказало другое. Я никогда не пойду против того, что говорит суд. Считаю ли я, что это идеально? Нет. Я считаю, что лучшие игроки должны участвовать в крупнейших турнирах. Для спорта так будет лучше, никаких сомнений. Если бы Новак Джокович здесь играл, всем было бы лучше. Я всегда испытываю большое уважение к своим соперникам, у меня с ними хорошие отношения. Я считаю, что жизнь легче, когда у тебя со всеми хорошие отношения – особенно в раздевалке. Такого подхода я придерживался всю карьеру – за очень редкими исключениями. Это моя философия. Новак не одно из таких исключений. У нас отличные отношения. Я желаю ему только хорошего. Вся эта ситуация – бардак, и отвечает за него не только он, но и многие другие люди. Но, конечно, он тоже отвечает. Лично я хотел бы видеть его на корте. Было ли бы это справедливо – уже другой разговор, но я больше не хочу обсуждать эту тему», — отметил Надаль.

Рафаэль Надаль с Кубком Australian Open — 2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Надаль в конечном счёте выиграл Australian Open — 2022, сломив Даниила Медведева в драматичном финале. Это была его 21-я победа на ТБШ. Отсутствие Джоковича во многом сыграло на руку Рафе. Позже в сезоне Надаль победил на «Ролан Гаррос», а Новак завоевал титул на Уимблдоне. Счёт по «Шлемам» на данный момент — 22:21 в пользу Надаля.

35-летний Джокович всё ещё имеет отличные шансы обойти подверженного травмам и более возрастного Рафу до конца карьеры, но серб мог бы находиться на вершине уже сейчас, если бы принял участие в прошлом AO и выиграл его. Кто виноват, что этого не случилось? Отчасти сам Новак, который принципиально отказался вакцинироваться и пренебрежительно отнёсся к результатам теста на коронавирус. Из-за нежелания делать прививку он упустил возможность выиграть 22-й «Шлем» и на US Open — 2022, но хотя бы снялся с турнира предварительно, и обошлось без скандала.

При этом нельзя снимать ответственность с организаторов Australian Open и властей Австралии. Всё можно было решить более цивилизованно, не раздувая эпопею с депортацией Джоковича. Стоило просто более чётко прописывать законодательную базу и внимательнее работать с официальными документами, что позволило бы оперативно решать возникшие проблемы. Если этого не сделали изначально, то не так уж зазорно проявить снисхождение к настрадавшемуся спортсмену, особенно с учётом первоначального благоприятного для Новака вердикта суда. Ведь даже в итоговом решении министра иммиграции Австралии о депортации говорится, что Джокович не представлял серьёзного риска для общественного здоровья, а также имел естественный иммунитет, потому что переболел коронавирусом.



Премьер-министр Скотт Моррисон сразу после вердикта суда допустил, что при правильных условиях у Новака есть возможность вернуться, и это учтут, когда придёт время принятия решения. К счастью, так в конечном счёте и сделали. Ситуация с пандемией в мире за последний год стала лучше. Для посещения Австралии уже не требуется получение сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Власти Австралии выдали Джоковичу новую визу и отменили трёхлетний запрет на въезд в страну. Таким образом, серб примет участие в Australian Open – 2023 и в случае победы сравняется по количеству «Шлемов» с Надалем. Можно лишь похвалить чиновников, которые не стали мешать Новаку вновь показать своё мастерство на кортах в Мельбурне.