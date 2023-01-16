Один из фаворитов снялся с Australian Open! Почему скандальный Кирьос пропустит турнир

Сегодня, 16 января, начался Открытый чемпионат Австралии. И в мужском одиночном разряде сразу же случилась крупная потеря: о снятии с турнира объявил любимец местной публики Ник Кирьос, который до начала Australian Open считался одним из фаворитов соревнования. Кирьос сразу же созвал пресс-конференцию, на которой объяснил, почему принял такое решение. Причина банальна — травма.

«Я опустошен. Это домашний для меня турнир. Я брал здесь титул в парном разряде и играл, наверное, в лучший теннис в своей жизни. Всё, что можно сделать сейчас — приложить все силы, чтобы вернуться», — сказал Ник на встрече с журналистами.

По словам физиотерапевта Кирьоса, который тоже был на специально организованной пресс-конференции, у теннисиста случился разрыв мениска коленного сустава. Это выяснилось некоторое время назад, и выставочный матч с Новаком Джоковичем в пятницу нужен был в том числе и для того, чтобы понять, сможет ли Ник принимать участие в соревновательных поединках. Ответ оказался отрицательный. Физиотерапевт добавил, что в ближайшие дни его подопечный улетит в Канберру, столицу Австралии, где спортсмену проведут артроскопическую операцию по удалению опухоли.

Когда вернётся Кирьос?

Точные сроки возвращения пока неизвестны. Однако, по словам Ника, он рассчитывает восстановиться к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе в марте. Таким образом, Кирьос впервые с 2011 года не сыграет на Australian Open. В 2012 и 2013 годах он не выбрался из квалификации, однако с 2014 года неизменно попадал в основную сетку. Его лучший результат на домашнем мэйджоре — четвертьфинал в 2015 году.

Почему Ник считался одним из фаворитов?

Сезон-2022 стал прорывом в карьере 27-летнего теннисиста. Он впервые дошёл до финала мэйджора, проиграв в финале Уимблдона Новаку Джоковичу. На US Open Кирьос дошёл до четвертьфинала — это также пока лучший его результат на американском ТБШ.

Ник Кирьос Фото: Kelly Defina/Getty Images

С кем теперь сыграет Сафиуллин?

Изначально соперником Ника Кирьоса должен был стать российский теннисист Роман Сафиуллин. Теперь австралийца в сетке заменит родившийся в Киеве американец Денис Кудла, 108-я ракетка мира. Он получил право сыграть как лаки-лузер. Высшее достижение Кудлы — 53-е место в рейтинге ATP, на которое он забирался в мае 2016 года.

Реакция

Журналист Жозе Моргадо, комментируя снятие Кирьоса, написал в своём «твиттере»: «Плохо для него и для турнира. Тут и так уже не хватает многих звёзд». Действительно, в последние дни о снятии объявили Паула Бадоса, Айла Томлянович и Марин Чилич, а до этого с Australian Open снялись первая ракетка мира у мужчин Карлос Алькарас и ещё пятеро спортсменов, претендовавших на многое.

«Я не слишком высоко оценивал шансы Кирьоса, учитывая его недостаточную подготовку. И мне казалось, что у него довольно жёсткая сетка. Но всё равно это большой удар для него и для промоутеров, которые фокусировали на нём внимание, особенно в Австралии», — а это мнение журналиста Бена Ротенберга.