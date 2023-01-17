На Australian Open полностью запретили флаг России! Организаторы послушались украинцев

Во второй день Australian Open — 2023 случился первый громкий скандал. Федерация тенниса Австралии, отвечающая за проведение соревнований, выпустила заявление, в котором речь идёт о запрете проносить на трибуны флаги России и Беларуси. Напомним, российские и белорусские теннисисты допущены на турнир, однако выступать они могут только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. При этом ранее ничего не говорилось о запрете болельщикам использовать символику этих двух стран.

А в чём причина?

Всё началось с того, что Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии и Новой Зеландии, запостил картинку в своих соцсетях с матча украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой. «Решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику «нейтрального флага», — написал он.

Организаторы вскоре отреагировали на призыв чиновника. Они согласились с его требованием. «Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могут приносить флаги, но не могут использовать их для внесения сумятицы. Вчера случился инцидент с флагом в районе корта. Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим взаимодействовать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисной игрой», — отмечается в заявлении Tennis Australia, текст которого приводит Reuters.

Камилла Рахимова Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

По информации BBC, украинские болельщики несколько раз вызывали полицию и охрану во время матча Байндль и Рахимовой, заявив об «издевательствах» со стороны российских болельщиков, имея в виду то, что те демонстрировали флаг. При этом один из россиян отверг подобные обвинения. «Люди могут счесть такое поведение неприятным, но мы были просто обычными болельщиками. От нас не было ни насмешек, ни неуважения», — сказал он.

Реакция

Одной из первых ситуацию прокомментировала пятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

«Я действительно думала, что спорт не имеет ничего общего с политикой. Но если так всем станет лучше, то всё в порядке. Если Tennis Australia приняла это решение, чтобы болельщики чувствовали себя лучше — хорошо. Они сделали это — что я могу сделать? Я ничего не могу сделать», — приводит её слова Reuters.

Арина Соболенко Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Высказали своё мнение и читатели «Чемпионата».

polermo: «А ничего, что все равны? Я против любого конфликта, но это нарушение прав человека. Простые люди-то здесь при чём? Они пришли поддержать своих соотечественников».

romsanych: «Интересно, чем с точки зрения безопасности может помешать флаг».

otello: «Запретили и запретили. Играть дальше и выигрывать».

Что касается самого матча, то Рахимова проиграла Байндль — 5:7, 7:6, 1:6.