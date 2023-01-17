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Кто из россиянок вышел во 2-й круг Australian Open 2023: как сыграли Кудерметова, Александрова, Самсонова, Павлюченкова

Россиянки из топ-20 дружно шагнули во 2-й круг AO-2023. Они не отдали соперницам ни сета!
Александр Насонов
Кто из россиянок уже вышел во 2-й круг AO-2023
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Кудерметова, Александрова и Самсонова успешно начали Australian Open, а вот матч Касаткиной перенесли на среду.

Во вторник, 17 января, у женщин продолжились матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии. В борьбу вступили ведущие представительницы российского тенниса. Все четыре наши теннисистки, входящие в топ-20 мирового рейтинга, должны были провести свои поединки, но не всем это удалось.

Вероника Кудерметова, посеянная на турнире под девятым номером, обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Первый сет Кудерметова уверенно выиграла — 6:2, а во втором пришлось поволноваться, так как дело дошло до тай-брейка, но и в нём россиянка оказалась сильнее. Окончательный счёт — 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Вероники. Во втором круге Кудерметова сыграет с квалифаером американкой Кэти Волынец, которая в своём матче оказалась сильнее другой россиянки Евгении Родиной.

«Эта победа многое значит для меня. Вся моя семья была здесь сегодня, чтобы поддержать меня. В первом сете я играла очень хорошо. Контролировала всё. Во второй партии стала чуть хуже подавать… А Марина стала играть гораздо лучше, гораздо быстрее. Я старалась сделать всё, что в моих силах, сражалась, работала. Это было ключом к победе в матче», — передаёт слова Кудерметовой после игры WTA.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 08:50 МСК
Марина Заневская
80
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4  
6 		7 7  
         
Вероника Кудерметова
9
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Екатерина Александрова, 19-й номер посева, не испытала проблем во встрече с другой бельгийкой Исалин Бонавентюр. Россиянке понадобилось всего 53 минуты, чтобы выиграть матч — 6:2, 6:1. Во втором раунде её ожидает обладательница уайлд-кард американка Тэйлор Таунсенд, которая не менее уверенно (6:1, 6:1) разгромила француженку Диан Парри.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 03:05 МСК
Исалин Бонавентюр
90
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Они должны были победить по рейтингу. Соперницы были не очень сильные. Во втором сете Кудерметова немножко поборолась, но результаты девушек абсолютно закономерные», — так оценила победы Кудерметовой и Александровой 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату».

18-я сеяная Людмила Самсонова также уверенно вышла во второй раунд. В первом матче на турнире её соперницей была итальянка Ясмине Паолини, продержавшаяся чуть больше часа. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Кто станет её соперницей во втором круге, пока неизвестно. Это будет либо хорватка Донна Векич, либо россиянка Оксана Селехметьева. На момент публикации статьи этот матч, как и многие другие встречи, прерван из-за дождя.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 10:20 МСК
Ясмине Паолини
66
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
20
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

А вот Анастасия Павлюченкова, вернувшаяся в тур после длительного перерыва, вызванного травмой, потерпела разгромное поражение. У финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года, опустившейся на 364-е место в рейтинге WTA, не было шансов во встрече с итальянкой Камилой Джорджи — 0:6, 1:6. Теннисистки провели на корте всего 57 минут. А Евгения Родина, как уже было сказано выше, потерпела поражение от американки Кэти Волынец — 3:6, 2:6 — также без особых шансов.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 03:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
364
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Камила Джорджи
70
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 04:45 МСК
Кэти Волынец
113
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Евгения Родина
445
Россия
Евгения Родина
Е. Родина

Что же касается остальных матчей с участием россиянок, то они будут сыграны уже в среду — Дарья КасаткинаВарвара Грачёва и Анастасия Потапова — Слоан Стивенс, то есть одновременно с первыми матчами второго круга, участницы которых определились вчера, 16 января.

Australian Open – 2023. Женщины. Сетка
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