Россиянки из топ-20 дружно шагнули во 2-й круг AO-2023. Они не отдали соперницам ни сета!

Во вторник, 17 января, у женщин продолжились матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии. В борьбу вступили ведущие представительницы российского тенниса. Все четыре наши теннисистки, входящие в топ-20 мирового рейтинга, должны были провести свои поединки, но не всем это удалось.

Вероника Кудерметова, посеянная на турнире под девятым номером, обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Первый сет Кудерметова уверенно выиграла — 6:2, а во втором пришлось поволноваться, так как дело дошло до тай-брейка, но и в нём россиянка оказалась сильнее. Окончательный счёт — 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Вероники. Во втором круге Кудерметова сыграет с квалифаером американкой Кэти Волынец, которая в своём матче оказалась сильнее другой россиянки Евгении Родиной.

«Эта победа многое значит для меня. Вся моя семья была здесь сегодня, чтобы поддержать меня. В первом сете я играла очень хорошо. Контролировала всё. Во второй партии стала чуть хуже подавать… А Марина стала играть гораздо лучше, гораздо быстрее. Я старалась сделать всё, что в моих силах, сражалась, работала. Это было ключом к победе в матче», — передаёт слова Кудерметовой после игры WTA.

Екатерина Александрова, 19-й номер посева, не испытала проблем во встрече с другой бельгийкой Исалин Бонавентюр. Россиянке понадобилось всего 53 минуты, чтобы выиграть матч — 6:2, 6:1. Во втором раунде её ожидает обладательница уайлд-кард американка Тэйлор Таунсенд, которая не менее уверенно (6:1, 6:1) разгромила француженку Диан Парри.

«Они должны были победить по рейтингу. Соперницы были не очень сильные. Во втором сете Кудерметова немножко поборолась, но результаты девушек абсолютно закономерные», — так оценила победы Кудерметовой и Александровой 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату».

18-я сеяная Людмила Самсонова также уверенно вышла во второй раунд. В первом матче на турнире её соперницей была итальянка Ясмине Паолини, продержавшаяся чуть больше часа. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Кто станет её соперницей во втором круге, пока неизвестно. Это будет либо хорватка Донна Векич, либо россиянка Оксана Селехметьева. На момент публикации статьи этот матч, как и многие другие встречи, прерван из-за дождя.

А вот Анастасия Павлюченкова, вернувшаяся в тур после длительного перерыва, вызванного травмой, потерпела разгромное поражение. У финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года, опустившейся на 364-е место в рейтинге WTA, не было шансов во встрече с итальянкой Камилой Джорджи — 0:6, 1:6. Теннисистки провели на корте всего 57 минут. А Евгения Родина, как уже было сказано выше, потерпела поражение от американки Кэти Волынец — 3:6, 2:6 — также без особых шансов.

Что же касается остальных матчей с участием россиянок, то они будут сыграны уже в среду — Дарья Касаткина — Варвара Грачёва и Анастасия Потапова — Слоан Стивенс, то есть одновременно с первыми матчами второго круга, участницы которых определились вчера, 16 января.